 Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”. Ce le-a fost cel mai greu
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VideoMirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”. Ce le-a fost cel mai greu

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Asia Express le-a oferit Mirelei Retegan și fiicei sale, Maya Sorian, ceva ce programul lor de acasă nu reușise până acum: să petreacă atât de mult timp împreună, zi și noapte.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”
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Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!” Foto: click.ro

Fără telefon, aproape fără bani, cu rucsacul în spate, autostop, cazare de găsit și mâncare de procurat, mamă și fiică au trecut prin zile foarte grele, dar și prin momente pe care nu le-ar schimba pentru nimic. Relația lor s-a sudat și mai mult, iar unele obiceiuri din Asia le-au urmărit până acasă. Inclusiv… ouăle fierte!

„Următoarea perioadă din viața noastră va fi despre Asia Express”

Click!: Cum sunteți acum, înainte să vă vedeți aventura la televizor?

Mirela Retegan: Suntem foarte curioase. Abia așteptam să vedem primul episod și ne-am făcut programul în așa fel încât următoarea perioadă din viața noastră să fie despre Asia Express. Suntem foarte curioase de tot ce s-a întâmplat acolo.

Click!: Ce vi s-a părut cel mai greu?

Mirela Retegan: Tot! Foarte multe. Și cazarea, și autostopul…

Maya Sorian: Rucsacul! Rucsacul, pentru mine!

Pentru prima dată, mamă și fiică au stat atât de mult împreună

Click!: Spuneați că Asia Express v-a sudat relația. Chiar a fost atât de puternică experiența asta pentru voi?

Mirela Retegan: Da. Eu n-am stat cu Maya atât de mult timp împreună. A fost pentru prima oară când am stat atât de mult timp împreună. Am dormit împreună, ne-am trezit împreună, am mâncat împreună, am râs împreună…

Click!: Maya, cum a fost mama ta în Asia Express? A fost greu de suportat?

Maya Sorian: Mama mea a fost nebună! Mama mea a fost exemplară! A fost cum nu a mai fost niciodată!

Click!: După atâta timp petrecut împreună, mai vreți și o vacanță doar voi două?

Mirela Retegan: Da! Eu vreau să fac un experiment. Vreau să mergem într-o vacanță, o săptămână, numai noi două.

Mirela Retegan, fără telefon: „Mi-a prins foarte bine”

Click!: Una dintre provocări a fost și lipsa telefonului. Cum ai rezistat, Mirela?

Mirela Retegan: Să știi că mi-a prins foarte bine perioada asta fără telefon. Vedeți în primul episod cât de greu m-am despărțit eu de telefonul vieții mele, de aparatul în care am toată viața adunată.

Click!: Ai stat fără telefon pe tot parcursul filmărilor?

Mirela Retegan: Da, pe tot parcursul filmărilor.

Click!: Ai avut vreun moment în care ai simțit că nu mai poți?

Mirela Retegan: Am avut un moment în care am plâns. Dar am plâns de oboseală. S-a adunat, s-a adunat și am plâns o dată.

Click!: Voi plângeți împreună?

Mirela Retegan: Noi râdem împreună, plângem împreună!

 „Este greu să țin pasul cu mama!”

Click!: Mirela, de unde atâta energie?

Mirela Retegan: Astăzi-dimineață, la ora șase, eram în bazin, la înot. 20 de minute în bazin, după care 10.000 de pași. Apoi am avut trei întâlniri. Sunt foarte activă. Fac foarte multă mișcare.

Click!: Maya, tu reușești să ții pasul cu mama?

Maya: Este greu să țin pasul cu mama! Dar este foarte rewarding în momentul în care o fac. E foarte tare când țin pasul cu ea.

„Noi am trăit cu niciun dolar!”

Click!: Cum v-ați descurcat cu mâncarea în Asia Express?

Mirela Retegan: Pentru mine n-a fost chiar atât de greu, pentru că în ultimii ani m-am obișnuit să mănânc o dată pe zi.

Click!: Bani aveați pentru mâncare?

Mirela Retegan: Aveam un dolar, din care nu ne-am cumpărat niciodată de mâncare. Am ales să cerem de mâncare.

Click!: Deci ați experimentat cum este să trăiești cu un dolar pe zi…

Mirela Retegan: Noi am trăit cu niciun dolar! Ne-am descurcat cu oamenii buni. Am mers pe drum fără bani, fără telefon… Au fost zile în care a fost foarte rău și au fost zile în care a fost foarte bine!

Ouăle fierte au ajuns până acasă

Click!: Și ce mâncați cel mai des?

Mirela Retegan: Ouă fierte. Când plecam dimineața, luam ouă fierte și le puneam în rucsac.

Click!: După atâtea ouă fierte în Asia Express, mai vreți să le vedeți?

Aici, povestea a luat o întorsătură amuzantă. În loc să se sature de ele pentru totdeauna, Maya a adus obiceiul acasă și acum mai pleacă cu ouă fierte în geantă, exact cum făceau în competiție.

„Au fost zile în care a fost foarte rău”

Click!: Unde a fost mai greu: în China sau în Uzbekistan?

Mirela Retegan: În ambele locuri am avut provocări. Au fost zile în care a fost foarte rău și au fost zile în care a fost foarte bine.

Click!: Și, până la urmă, ce v-a ajutat cel mai mult să mergeți înainte?

Mirela Retegan: Ne-am descurcat cu oamenii buni!

Asia Express le-a lăsat astfel Mirelei și Mayei mai mult decât amintirea unei competiții. Le-a oferit o perioadă în care au fost pur și simplu mamă și fiică, fără telefoane, fără programul obișnuit și fără posibilitatea de a fugi fiecare către treburile sale.

Au dormit împreună, au mâncat împreună, au râs, au plâns, au mers cu rucsacul în spate și s-au bazat una pe cealaltă. Iar dacă Maia spune acum despre Mirela că „mama mea a fost nebună, mama mea a fost exemplară”, poate că acesta este cel mai frumos bilanț al aventurii lor.

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