 Mirela Retegan, reacție după ce Cheloo i-a spus fiicei sale „Te bat de față cu mama ta”: „Vă asigur că nu am simțit nevoia să intervin”
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Mirela Retegan, reacție după ce Cheloo i-a spus fiicei sale „Te bat de față cu mama ta”: „Vă asigur că nu am simțit nevoia să intervin”

#Asia Express
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Asia Express – Drumul Soarelui” continuă să îi țină pe telespectatori cu sufletul la gură, iar fiecare moment dintre concurenți este atent urmărit și comentat. Așa s-a întâmplat și în cazul unei replici pe care Cheloo i-a adresat-o Mayei, fiica Mirelei Retegan, căreia i-a spus că o bate de față cu mama ei. Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, unii telespectatori considerând că gluma artistului a fost nepotrivită.

Mirela Retegan reacționează după replica spusă de Cheloo fiicei sale.
Mirela Retegan reacționează după replica spusă de Cheloo fiicei sale. Foto: Antena1

În timpul competiției, Cheloo s-a oferit să o ajute pe Maya să își care bagajul, iar, la un moment dat, i-a spus: „Te bat de față cu mama ta”. Deși replica a fost rostită în glumă, momentul i-a făcut pe unii dintre cei care urmăreau emisiunea să se întrebe cum a perceput Mirela Retegan situația și dacă aceasta a considerat că a fost depășită o limită.

Ce spune Mirela Retegan despre replica lui Cheloo

Ulterior, fondatoarea Găștii Zurli a primit mai multe mesaje din partea telespectatorilor care au urmărit scena și au ținut să îi atragă atenția asupra celor întâmplate. Mirela Retegan a ales să răspundă public și a explicat că, din perspectiva ei, replica lui Cheloo nu a avut o conotație violentă, ci trebuie înțeleasă în contextul interacțiunii dintre cei doi.

„Nu vreau să-i stric lui Cheloo imaginea de băiat rău, dar trebuie să răspund la foarte multele reacții legate de replica lui Cheloo din primul episod: «Te bat de față cu mama ta».

Cheloo a ajutat-o pe Maya să care valiza, într-un moment foarte greu pentru ea, și a glumit, spunându-i că, dacă îl depășește...

Ei bine, mi s-a umplut inboxul de mesaje și comentarii de la persoane «îngrijorate».

Cheloo a glumit!”, începe mesajul publicat pe Facebook. 

„Ai, de multe ori, nevoie «de stomac» să reziști provocărilor lui”

În continuare, Mirela Retegan a explicat că nu a perceput replica lui Cheloo ca pe o amenințare, ci a înțeles-o ca pe o glumă, mai ales că a ajuns să-i cunoască stilul direct și provocator. Vedeta spune că nu a simțit nevoia să intervină și că, pe parcursul experienței Asia Express, a învățat să descifreze mai ușor felul în care comunică artistul.

Dincolo de replicile sale tăioase, cei doi au avut și discuții profunde despre copii, părinți, vise și renunțări.

„Eu știu de glumă și am auzit replica lui Cheloo fix cum îmi zicea tata, când făceam vreo nefăcută: «Te bat de-ți sună apa în cap».

Vă asigur că nu am simțit nevoia să intervin și am învățat repede să descifrez limbajul artistului. Cu Cheloo nu e simplu. Nu menajează. Ai, de multe ori, nevoie «de stomac» să reziști provocărilor lui.

Dar am avut cu el multe discuții foarte profunde, despre copii și părinți, despre vise și renunțări, și, chiar dacă nu am devenit prieteni, am trăit împreună această experiență Asia Express.”

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