 Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, despre perioada în care a fost însărcinată cu un fost concurent: „Aș fi avut un copil”
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Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, despre perioada în care a fost însărcinată cu un fost concurent: „Aș fi avut un copil”

#Insula iubirii
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Gabriella Barbu, una dintre prezențele remarcate din sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”, apare mereu cu zâmbetul pe buze și este o prezență exuberantă printre celelalte ispite și concurenții aflați în Thailanda. În ciuda carismei și a aparițiilor sale, puțini sunt cei care știu cu ce s-a confruntat bruneta în trecut.

Gabriella Barbu și Alex Girona.
Gabriella Barbu și Alex Girona. Foto: Instagram

Înainte de a deveni cunoscută în România prin participarea la „Insula Iubirii”, Gabriella Barbu a participat la „La Isla de las Tentaciones”, acolo unde l-a cunoscut pe Alex Girona, fostul său partener. Cei doi au trăit o poveste de dragoste, iar, la un moment dat, Gabriella a rămas însărcinată.

Gabriella Barbu, dezvăluire sensibilă din fosta relație 

Invitată la un podcast, cu sinceritatea cu care și-a obișnuit publicul, Gabriella a făcut o dezvăluire mai puțin cunoscută despre trecutul său. Tânăra a povestit că a fost însărcinată cu fostul său iubit și a vorbit deschis despre decizia pe care a luat-o la acel moment.

Gabriella a mărturisit că, în perioada respectivă, credea că va rămâne alături de partenerul său pentru tot restul vieții. Ulterior, însă, situația s-a schimbat, iar bruneta a ajuns să se întrebe cum ar fi arătat viața sa dacă ar fi ales să păstreze sarcina.

„— Am rămas însărcinată cu Alex.

— De ce te-ai gândit să mergi mai departe?

— Eu, în acel moment, pot să te surprind spunând că aș fi rămas toată viața cu cineva. Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, a stresului sau a altceva, iar până la urmă a trebuit să merg mai departe pentru altcineva.

Apoi m-am gândit și mi-am spus: <<Și dacă aș fi decis să merg mai departe?>>

— Păi, ai fi avut un copil.

— Aș fi avut un copil.

— Pentru că poți să nu fii împreună cu tatăl copilului tău, să-l crești și să fii foarte fericită.

— Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie.

— Da, evident, asta este ideal, dar niciodată nu știi ce se va întâmpla.

— Atunci te gândești uneori că, dacă ai fi mers mai departe, ai fi avut un copil?

— Da. Eu, în ziua de azi, sunt foarte fericită așa cum sunt și toate cele, dar uneori mă gândesc: <<Și dacă aș fi avut un copil?>>”, a declarat Gabriella într-un podcast.

„Am trăit umilințe televizate din cauza infidelităților fostului meu iubit”

Gabriella Barbu a intrat în atenția publicului spaniol înainte de apariția sa în sezonul X al „Insula Iubirii” România. Participarea la „La Isla de las Tentaciones” i-a schimbat radical parcursul, mai ales după ce a ajuns să formeze un cuplu cu Alex Girona, unul dintre concurenții emisiunii.

Relația celor doi a continuat și după încheierea filmărilor, însă perioada care a urmat nu a fost una lipsită de controverse. Gabriella a povestit ulterior despre dificultățile întâmpinate în relația cu Alex și despre experiențele care au făcut-o să privească diferit acea etapă din viața sa.

„Mi s-a schimbat viața complet după Insula Iubirii Spania, sezonul 7. Am devenit faimoasă în Spania și am trăit umilințe televizate din cauza infidelităților fostului meu iubit, Alex Girona”, a spus Gabriella pentru Antena 1. 

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