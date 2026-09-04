A fost „ispita lui Montoya”, acum vine la „Insula Iubirii”! Românca Gabriella Barbu, surpriza sezonului X

Radu Vâlcan rupe tăcerea cu puțin timp înainte de debutul sezonului X al emisiunii „Insula Iubirii”, show-ul-fenomen de la Antena 1. Începând cu 4 septembrie, emisiunea revine pe micile ecrane cu noi povești de iubire, concurenți și ispite, dar și cu personaje deja cunoscute publicului român și internațional.

Radu Vâlcan și Gabriella Barbu. Foto: Instagram&Antena 1

Radu Vâlcan, noi dezvăluiri despre sezonul X „Insula Iubirii”

Prezentatorul emisiunii a vorbit despre schimbările pregătite pentru noul sezon, dar și despre provocările și răsturnările de situație care îi așteaptă pe cei aflați în Thailanda. Radu Vâlcan nu a oferit însă prea multe detalii, lăsând telespectatorilor plăcerea de a descoperi singuri, în fața micului ecran, toate surprizele pregătite.

„Dacă ar trebui să rezum totul, aș puncta – avem un casting excepțional, de la cupluri la ispite, sunt prezențe cu povești senzaționale și care vor scrie povești pe care nu vreți să le ratați, avem foarte multe noutăți și elemente pe care nu le-ați mai văzut în alte sezoane și… mă opresc aici, deși așa aș vrea să vă mai spun!”, spune Radu Vâlcan, într-un interviu Viva!

Surprizele noului sezon au fost dezvăluite

Sezonul X promite povești de iubire intense și controversate, dar și momente care pot schimba complet dinamica relațiilor. Printre noutățile acestei ediții se numără revenirea unor personaje deja cunoscute, dar și apariția unei ispite care a făcut furori în versiunea internațională a celebrului format.

Una dintre surprize este Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”. De această dată, el nu mai revine în rolul de ispită, ci participă alături de soția sa, Armina. Cei doi își vor testa relația în cadrul show-ului de la Antena 1 și vor avea parte, la rândul lor, de provocările specifice „Insula Iubirii”.

Și Jaguarul revine în sezonul X, însă în rolul care l-a făcut cunoscut publicului. George, pe numele său real, va fi din nou ispită și este pregătit să intre în jocul relațiilor puse la încercare.

O altă apariție care a stârnit deja interesul este Gabriella Barbu, cunoscută publicului din varianta spaniolă a emisiunii. Ispita a participat la „La Isla de las Tentaciones”, unde a devenit cunoscută pentru rolul pe care l-a avut în povestea lui Montoya, unul dintre cele mai comentate personaje ale sezonului din Spania.

„Gabriella este o pată de culoare, cu siguranță, oriunde apare”

Acum, Gabriella Barbu își face apariția în „Insula Iubirii” România și aduce cu ea experiența acumulată în varianta spaniolă a celebrului reality show. Prezența sa este una dintre surprizele sezonului X, care promite să țină telespectatorii în suspans prin povești de iubire intense, apropieri neașteptate și răsturnări de situație.

„Ai punctat excelent trei dintre elementele acestui sezon! Ne bucurăm să-i avem pe toți acei amintiți alături de noi. Marcel revine într-o ipostază care o să vă surprindă – de la cel care le dădea emoții bărbaților din cupluri la cel care are emoții când vede ispitele. El și soția lui au decis să treacă prin acest test suprem și sigur vă vor surprinde.

George… sau așa cum îl știe toată lumea, Jaguarul, nu este singura ispită care revine. După cum ați aflat deja, Narcis, Cătălin și Andrușca sunt și ei la a doua participare. Au deja o experiență, însă, așa cum știți, niciuna nu seamănă cu cealaltă, așa că vă recomand să fiți atenți la ei.

Iar Gabriella este o pată de culoare, cu siguranță, oriunde apare. Încă de la sezonul din Insula Spania care a scris istorie pe internet, am remarcat-o cu toții. Am fost surprinși să aflăm că este româncă, iar acum vă șocăm iar, deoarece vine și la noi. Mi-a plăcut să o aud spunând că aici totul este mai real, mai intens, așa că abia aștept să vedeți ce a făcut-o să spună asta”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Cine este Gabriella Barbu, noua ispită de la „Insula Iubirii”

Gabriella Barbu s-a născut în România, însă locuiește de mai mulți ani în Murcia, Spania. Are 28 de ani și este în zodia Scorpion. Tânăra a devenit cunoscută în Spania după participarea la „La Isla de las Tentaciones”, unde a fost ispită în sezonul 7 și a început o relație cu Alex Girona.

Pe lângă participarea în două sezoane ale emisiunii „La Isla de las Tentaciones”, Gabriella Barbu a apărut și în „Los Vecinos de la Casa de al Lado”, un alt reality show spaniol. Numele său a ajuns însă să fie asociat în mod special cu povestea lui José Carlos Montoya, după momentele fierbinți pe care cei doi le-au avut în cadrul emisiunii, în sezonul 8, după ce acesta a fost trădat de iubita sa.

Gabriella Barbu a povestit, într-un interviu acordat unei publicații din Spania, că are origini mixte. Tatăl său este spaniol, iar mama este româncă. Tânăra a părăsit România când avea doar 3 ani și și-a construit ulterior viața în Spania, unde a devenit cunoscută prin intermediul televiziunii și al rețelelor de socializare.

„Surprinde din prima cu frumusețea, iar apoi te câștigă cu modul ei de a fi și cu starea bine pe care o aduce, la fiecare apariție. Acum, vrea să-și scrie noua poveste, în țara în care s-a născut! Creatoarea de conținut are 28 de ani, este în zodia Scorpion și aduce energie, bucurie de viață și o frumusețe aparte”, o prezintă cei de la Antena 1 pe Gabriella Barbu.