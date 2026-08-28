Radu Vâlcan și-a surprins soția cu o declarație inedită: „Îi tot zic că m-aş duce pe Lună cu ea”

Radu Vâlcan și Adela Popescu se numără printre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Sunt împreună de mai bine de un deceniu, iar povestea lor de iubire este construită atât pe afecțiune și sprijin reciproc, cât și pe mult umor.

Radu Vâlcan a surprins-o pe Adela Popescu cu o declarație inedită Foto: Instagran

Prezentatorul nu ratează ocaziile să îi transmită soției sale mesaje prin care îi arată cât de importantă este pentru el. De această dată, Radu Vâlcan a ales să vorbească despre iubire într-un mod amuzant și autoironic.

Radu Vâlcan, mesaj plin de umor pentru Adela Popescu

După atâția ani petrecuți împreună, cei doi au ajuns să se cunoască foarte bine, iar gesturile romantice dintre ei sunt adesea însoțite de glume. Radu Vâlcan a făcut haz de situațiile care apar într-o relație de lungă durată și a explicat, în stilul său, ce înseamnă iubirea adevărată.

„După niște ani împreună, sărbătorim cum se cuvine. Să te strâmbi când trebuie să te săruți, asta e iubirea deplină”, a scris Radu Vâlcan.

Prezentatorul „Insula Iubirii” nu s-a oprit aici. În aceeași notă amuzantă, Radu a dezvăluit și unul dintre planurile sale de cuplu, despre care spune că Adela nu pare să îl creadă.

„PS: îi tot zic că m-aş duce pe lună cu ea, dar nu mă crede. Treaba ei!”, a adăugat Radu Vâlcan.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, 11 ani de la cununia civilă

Pe 22 august, Adela Popescu și Radu Vâlcan au aniversat 11 ani de la cununia civilă. Cei doi au devenit oficial soț și soție în 2015, înconjurați de familie și prietenii apropiați. Cu ocazia aniversării, au publicat în mediul online imagini din ziua cununiei și mesaje emoționante despre povestea lor de iubire și familia pe care au construit-o împreună.

„Acu’ foarte mulți ani, ai acceptat să te lași iubită de îndrăgostitul rupt în cap după tine. Și ăla, rupt în cap, te-a acceptat cu bune și cele mai bune. Te iubesc, frumoasa mea! La mulți ani nouă și copiilor noștri!”, a scris Radu Vâlcan.

La rândul ei, Adela Popescu a publicat o fotografie din ziua cununiei civile, în care apare alături de soțul ei, și a transmis, simplu:

„11 ani azi de la cununia civilă. La mulți ani nouă, Radu Vâlcan!”.