Cum comentează Andi Moisescu venirea Nadiei Comăneci la „Românii au talent”: „Ceva unic”

Noul sezon al emisiunii „Românii au talent” vine cu o schimbare importantă la masa juriului. Carmen Tănase nu va mai face parte din formula show-ului, iar locul ei va fi ocupat de Nadia Comăneci. Prezența fostei mari gimnaste reprezintă o premieră pentru emisiune, dar și pentru televiziune, iar Andi Moisescu a vorbit despre momentul în care a aflat că „Zeița de la Montreal” se alătură proiectului.

Ce spune Andi Moisescu despre venirea Nadiei la „Românii au talent” Foto: arhiva Click!

Andi Moisescu, unul dintre veteranii emisiunii de la Pro TV, a recunoscut că vestea a venit cu emoții și a explicat ce înseamnă pentru el faptul că Nadia Comăneci va ocupa un loc la masa juriului.

Potrivit lui Andi Moisescu, Nadia Comăneci are un statut aparte, iar performanța care a făcut-o celebră în întreaga lume rămâne una imposibil de ignorat. Juratul a vorbit despre semnificația primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice și despre impactul pe care îl are Nadia asupra celor care au cunoscut-o.

„Cu emoții am primit. Nu doar pentru mine, pentru noi toți Nadia reprezintă ceva unic. Pentru mine cel puțin reprezintă ceva unic nu numai în lume și nu numai unic în viața mea, mi se pare că Nadia este un caz unic în omenire, adică oricine s-ar mai naște de aici încolo sau ar reuși o performanță egalabilă cu a ei, adică să aibă nota perfectă 10, Nadia va fi, atâta timp cât va exista viață pe acest pământ, primul om care a reușit asemenea lucru. Nici nu știu să-l cuantific”, a declarat el pentru libertatea.ro.

„Este pentru prima oară când Nadia intră într-un proiect de televiziune”

Andi Moisescu consideră că venirea Nadiei la „Românii au talent” este cu atât mai importantă cu cât aceasta participă pentru prima dată la un proiect de televiziune de acest tip. Juratul a mărturisit că noua formulă creează așteptări atât pentru telespectatori, cât și pentru colegii săi de la masa juriului.

„E ceva deasupra oricărui clasament și asta face din prezența Nadiei în orice fel de poveste un lucru cu totul aparte. Ca să nu mai spun că este pentru prima oară când Nadia intră într-un proiect de televiziune, care asta aduce un univers de așteptare pentru toată lumea, deopotrivă pentru public, dar și pentru noi la masa juriului. Eu m-am intersectat de multe ori cu Nadia, anul ăsta chiar mai des decât în alți ani, pentru că este și anul Nadia”.

Juratul a precizat și că nu a aflat înaintea celorlalți colegi despre schimbarea din echipa emisiunii, ci a primit vestea în același timp cu restul celor implicați.

Pregătirile pentru noul sezon al emisiunii sunt deja în desfășurare, însă filmările propriu-zise nu au început încă. Andi Moisescu a dezvăluit că echipa va intra în această etapă în luna octombrie. În această perioadă, echipa de producție se află în țară pentru preselecții, unde sunt urmărite numeroase momente înainte ca cele mai promițătoare să ajungă în fața juraților.