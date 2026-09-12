 PRO TV confirmă schimbarea de la Românii au talent! Nadia Comăneci, noul jurat al emisiunii. Carmen Tănase nu mai apare în noua formulă
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PRO TV confirmă schimbarea de la Românii au talent! Nadia Comăneci, noul jurat al emisiunii. Carmen Tănase nu mai apare în noua formulă

#Românii au talent
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PRO TV confirmă speculațiile din ultimele zile referitoare la schimbările din juriul emisiunii Românii au talent. Apariția Nadiei Comăneci la masa juriului a venit la pachet cu o modificare importantă în componența emisiunii: actrița Carmen Tănase nu mai face parte din noua formulă a show-ului.

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Foto: click.ro

„Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”

De curând, PRO TV a anunțat că Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent, veste care a fost primită cu entuziasm de fanii emisiunii. Românii o apreciază pe „Zeița de la Montreal” și o consideră un adevărat exemplu de perseverență, disciplină și performanță, iar venirea ei în emisiunea de talente reprezintă o decizie luată din dorința de a oferi publicului un conținut mult mai variat. 

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

PRO TV: „Ei sunt noul juriu Românii au talent!”

Totuși, după anunțul privind venirea Nadiei Comăneci, au apărut numeroase întrebări cu privire la noua formulă a juriului. Fanii s-au întrebat dacă emisiunea va avea cinci jurați sau dacă unul dintre cei care au făcut parte din componența anterioară va părăsi show-ul.

Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media, existau șanse ca actrița Carmen Tănase să fie înlocuită de Nadia Comăneci. Acum, PRO TV a clarificat situația printr-o postare publicată pe rețelele de socializare, în care a prezentat noua componență a juriului.

Astfel, în sezonul următor al emisiunii Românii au talent, la masa juriului se vor afla Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Andra și Nadia Comăneci. Carmen Tănase nu se mai regăsește în noua formulă anunțată de postul de televiziune.

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Nadia: „Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România”

Nadia Comăneci a vorbit și despre noul său rol de jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent”. Fosta mare gimnastă spune că este pentru prima dată când face parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mărturisește că este cu atât mai bucuroasă cu cât debutul său are loc într-un show dedicat oamenilor care își urmează visurile.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. 

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, spune Nadia Comăneci.

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