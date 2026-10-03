 „Ești fenomenal!” Momentul în care Eduard Cotoară a urcat pe scena „Vocea României”. Ce a urmat
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Video„Ești fenomenal!” Momentul în care Eduard Cotoară a urcat pe scena „Vocea României”. Ce a urmat

#Vocea Romaniei
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Eduard Cotoară s-a făcut remarcat încă din primele clipe după ce a pășit pe scena de la „Vocea României”, iar prestația sa i-a convins pe antrenori că merită să facă parte din echipa lor.

Eduard Cotoară la Vocea României
Eduard Cotoară la Vocea României Foto: PRO TV

Concurentul a oferit publicului de acasă și juraților o experiență memorabilă și a făcut senzație pe scenă cu piesa „Bensonhurst Blues”. Talentul său nu a putut trece neobservat, astfel că antrenorii au întors scaunele și și-au exprimat încântarea, dar și dorința de a-l avea în echipele lor.

Eduard Cotoară a făcut senzație la Vocea României: „Există interpreți și artiști”

Irina Rimes i-a transmis că este fenomenal și că și-ar dori să facă parte din echipa ei, în timp ce Tudor Chirilă a fost în asentimentul ei.

„Edi, ești fenomenal! Ar fi o decizie foarte bună pentru tine să vii la mine în echipă pentru că eu nu am o voce ca a ta și ți-ar prinde bine să strălucești tu, singur. Aș vrea să fii diamantul meu!”, a spus Irina Rimes, potrivit PRO TV

„Am simțit un meta-teatru acolo. Cred că orice cântăreț mare e și actor acolo, fără să știe. E inutil să spun cât de mult mi-aș dori și cât de mult cred că ne-am potrivi”, a spus Tudor Chirilă.

Theo Rose l-a complimentat, la rândul său, pentru talentul și prezența sa scenică.

„Există interpreți și artiști. Ai voce, libertate, nerv, haz... Ești un om norocos și fericit”, a spus Theo Rose.

Cine este Eduard Cotoară

Dincolo de apariția de la „Vocea României”, Eduard Cotoară are în spate peste 20 de ani de experiență în muzică. A început să cânte la chitară încă din adolescență, iar de-a lungul timpului a lucrat atât ca muzician, cât și în zona de management artistic.

S-a mutat în București în 2016, unde a colaborat cu mai mulți artiști, printre care Betty Salam, Florin Chilian și What's UP. În paralel, și-a dezvoltat propriile proiecte muzicale și a lansat mai multe piese.

Parcursul său profesional a fost marcat și de perioade dificile, inclusiv pierderea mamei și problemele financiare cu care s-a confruntat în 2023. În prezent, Eduard Cotoară își continuă activitatea artistică alături de propria trupă și își dorește să își ducă muzica la un nivel cât mai înalt.

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