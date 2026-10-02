Cele mai așteptate filme în luna octombrie. Producțiile care promit să cucerească publicul

Luna octombrie aduce pe marile ecrane o selecție variată de producții, de la blockbustere și filme de acțiune până la drame și povești care promit să cucerească publicul. Descoperă cele mai așteptate premiere ale lunii și află ce filme merită trecute pe lista de vizionare.

Cele mai așteptate filme în luna octombrie Foto: arhivă

„Digger” – (2 octombrie)

Pentru mulți iubitori de filme, Tom Cruise este sinonim cu francizele de acțiune și cu spectaculoasele cascadorii. Totuși, o parte a publicului aștepta de ani buni o întoarcere a actorului către roluri mai complexe, de tipul celor din „Magnolia” sau „Eyes Wide Shut”. „Digger” pare să fie exact acest pas, potrivit Indie Wire.

Tom Cruise intră în rolul unui petrolist texan ajuns la vârsta maturității, un personaj care, în mod neașteptat, ar putea fi singurul capabil să salveze lumea. Regizorul construiește un film cu ambiții de autor, dar pe o scară vizuală de studio, iar imaginile semnate de Emmanuel Lubezki sunt deja un argument puternic pentru public.

„Verity” – (2 octombrie)

Adaptările după Colleen Hoover sunt adesea un test pentru regizori, care trebuie să transforme melodrama în emoție autentică. Michael Showalter merge însă într-o direcție diferită cu Verity, un thriller psihologic hiper-stilizat, cu accente erotice și o atmosferă de febră domestică.

Dakota Johnson, Josh Hartnett și Anne Hathaway conduc distribuția, iar trailerul sugerează un film care se joacă cu limitele dintre seducție, suspans și horror de prestigiu. Hathaway interpretează o autoare celebră, a cărei serie de cărți neterminată o aduce pe protagonista lui Johnson în casa ei - și, poate, prea aproape de soțul acesteia.

„Fjord” – (9 octombrie)

Câștigător al Palme d’Or, Fjord este considerat deja unul dintre cele mai discutate filme ale sezonului. Mungiu construiește o poveste tensionată despre ciocnirea dintre o familie română profund religioasă și comunitatea norvegiană liberală în care trăiesc.

Sebastian Stan și Renate Reinsve interpretează părinții care devin ținta indignării publice din cauza metodelor lor neconvenționale de creștere a copilului.

Filmul este unul dintre titlurile principale ale casei Neon în cursa pentru Oscar, însă înainte de asta va trebui să treacă prin inevitabilul val de dezbateri.

„Other Mommy”/ „Cealaltă mamă” – (9 octombrie)

Titlul poate părea generic, însă trailerul a schimbat complet percepția publicului. Jessica Chastain joacă două roluri într-o poveste inspirată din romanul lui Josh Malerman, Incidents Around the House. Filmul urmărește o entitate demonică ce invadează o casă suburbană și adoptă chipul mamei, manipulându-i pe soț și pe copil.

Universal și Blumhouse-Atomic Monster propun un horror intens, cu elemente de dublă identitate și tensiune psihologică, într-o interpretare care promite să rămână memorabilă.

„The Social Reckoning”/ „Socoteala socială”– (9 octombrie)

„The Social Reckoning” nu este o continuare, ci „o piesă în plus” pentru „The Social Network”. De această dată, el semnează și regia, iar Jeremy Strong îl interpretează pe Mark Zuckerberg, preluând rolul de la Jesse Eisenberg.

Filmul se concentrează pe cazul Frances Haugen, interpretată de Mikey Madison, fosta angajată care a dezvăluit documente interne ce arătau modul în care Facebook promova conținut inflamator și informații false.

Jeremy Allen White joacă rolul jurnalistului Jeff Horwitz, iar distribuția include nume precum Wunmi Mosaku, Billy Magnussen, Bill Burr și Betty Gilpin.

„Sense and Sensibility”/ „Rațiune și simțire” – (16 octombrie)

Georgia Oakley, regizoarea filmului Blue Jean, propune o adaptare intimă și senzuală a romanului Sense and Sensibility. Distribuția îi include pe Daisy Edgar-Jones, George MacKay, Frank Dillane și Esmé Creed-Miles. Filmul promite să împace atât publicul atașat realismului social, cât și pe cel atras de romantismul amplu al lui Austen.

„Wicker” -(23 octombrie)

Bazat pe o povestire de Ursula Wills-Jones, Wicker a debutat la Sundance, unde a fost descris ca o fantezie sexuală neconvențională, plasată într-un sat plin de personaje excentrice.

Olivia Colman și Alexander Skarsgård oferă o chimie surprinzătoare într-un film care îmbină umorul, erotismul și sensibilitatea emoțională.