 Monica Tatoiu, despre valul de femicide din România: „Pe cine să se descarce? Pe nevastă”
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Monica Tatoiu, despre valul de femicide din România: „Pe cine să se descarce? Pe nevastă”

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Ultimele crime care au avut loc în România au îngrozit o țară întreagă, iar faptul că numărul cazurilor de femicid a ajuns la 30 creează o stare de alertă, în special în rândul femeilor. Valentina Tănăsie a sfârșit ucisă de iubitul ei, iar trupul său a fost ascuns într-un troler și aruncat în râul Olt. 

Monica Tatoiu.
Monica Tatoiu. Foto: Captură YouTube

Într-un alt caz, o tânără mamă din județul Vrancea a fost ucisă de soț, pe fondul geloziei, în timp ce, în Capitală, o femeie a fost la un pas să-și piardă viața după ce ar fi fost agresată de concubin.

Ce spune Monica Tatoiu despre crimele din ultima vreme 

Monica Tatoiu a comentat valul de crime în care femeile cad victime ale partenerilor de viață. Din punctul său de vedere, în multe dintre cuplurile în care au loc astfel de tragedii, consumul de alcool ar reprezenta unul dintre factorii care contribuie la izbucnirea violențelor.

„Al 28-lea caz de femicid din județul Vrancea. Asta este o problemă. Soț, soție, soțul își omoară nevasta. De regulă, din gelozie și de regulă după consumul de alcool. Că cei care au 40-50 de ani, la țară, nu au apucat să se drogheze cu droguri. Dacă are 35-40 de ani, ăla sigur a tras la măsea și pe cine să se descarce? Pe nevastă sau se mai întâmplă, se descarcă și pe copii”, a povestit Monica Tatoiu în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu.

Monica Tatoiu: „Genul ăsta de oameni niciodată n-o să stea să se gândească”

De asemenea, femeia de afaceri a povestit că, în perioada în care era profesoară, a observat situații în care tensiunile acumulate în familie ajungeau să se transforme în acte de violență. Monica Tatoiu susține că, în astfel de cazuri, pierderea locului de muncă, problemele financiare sau jocurile de noroc pot contribui la apariția unor frustrări pe care unii bărbați ajung să le proiecteze asupra celor apropiați.

„Am asistat la situații de genul ăsta când eram profesoară. Bărbatul, de regulă, trece printr-o fază în care își pierde controlul asupra cercului social. Pierde din control că nu mai are bani, că nu are serviciu, nu e promovat, dacă vorbim de gulere albastre, că a pierdut la jocurile de noroc. Își pierde încrederea în sine și atunci trebuie să externalizeze responsabilitatea undeva în afară. ‘Eu nu sunt de vină’.

Genul ăsta de oameni niciodată n-o să stea să se gândească: ‘Unde greșesc? Unde greșesc?’ Externalizează: soție, copil, mamă, tată, socru și așa mai departe, în cercul apropiat. Acolo se întâmplă nenorocirile care, de regulă, izbucnesc după consumul de alcool, la petreceri”, a mai povestit Monica Tatoiu.

Prevenția, esențială înainte ca situațiile de violență să escaladeze

Specialiștii care analizează fenomenul violenței împotriva femeilor atrag atenția că măsurile de prevenție trebuie să fie aplicate cu mult timp înainte ca o situație să ajungă la un deznodământ tragic.

În cazul femicidelor comise de parteneri sau foști parteneri, anumite comportamente și circumstanțe pot reprezenta semnale de alarmă care apar înaintea crimei, informează Antena 3

Printre semnalele de alarmă care pot indica un risc crescut se numără:

  • amenințările la adresa vieții sau integrității fizice a victimei;
  • episoadele repetate de agresiune fizică;
  • comportamentul excesiv de posesiv și controlator;
  • urmărirea victimei sau supravegherea constantă a acesteia;
  • nerespectarea unui ordin de protecție;
  • folosirea copiilor pentru intimidarea sau amenințarea partenerei;
  • deținerea sau accesul la arme de către agresor;
  • intensificarea comportamentului violent după încheierea relației;
  • îndepărtarea victimei de familie, prieteni și alte persoane apropiate;
  • controlarea unor aspecte precum telefonul, banii, deplasările sau contactele sociale.

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