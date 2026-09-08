 Scandal total între Aluziva și Monica Tatoiu! Subiectul pe care s-au contrazis dur: „Nu divorțezi decât dacă te bate”
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VideoScandal total între Aluziva și Monica Tatoiu! Subiectul pe care s-au contrazis dur: „Nu divorțezi decât dacă te bate”

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Discuție incendiară între Aluziva și Monica Tatoiu, în cadrul unui podcast realizat de Gojira! Cele două au ajuns să se contrazică serios după ce au vorbit despre feminism, relații, divorț și responsabilitatea părinților față de copii.

Aluziva și Monica Tatoiu s-au contrat grav într-un podcast
Aluziva și Monica Tatoiu s-au contrat grav într-un podcast Foto: colaj Click!

Totul a pornit de la opiniile diferite pe care cele două le au despre divorț. Aluziva a întrebat-o direct pe Monica Tatoiu dacă are o problemă cu femeile care aleg să își încheie căsnicia, iar răspunsul acesteia a dat startul unui schimb intens de replici.

De la ce a pornit disputa dintre Aluziva și Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a explicat că, din punctul ei de vedere, divorțul ar trebui luat în calcul doar în anumite situații, mai ales atunci când există probleme grave într-o relație. Aceasta a vorbit și despre impactul pe care separarea părinților îl poate avea asupra copiilor.

Aluziva: Aveți o problemă cu femeile care divorțează?

Monica Tatoiu: Da, nu am o problemă. Am o problemă cu femeile… nu divorțezi decât dacă te bate de îți sună apa în cap când n-ai copii, dacă ești nefericită… pentru că n-ai capacitatea. Am discutat problemele astea. (…) Impactul cel mai mare pentru copil este la 12-14 ani, dar copilul absoarbe în subconștient.

Aluziva, care a trecut ea însăși printr-un divorț în urmă cu aproximativ un an și își crește cei trei copii, a avut însă o opinie diferită. Ea a atras atenția că problemele dintr-o relație nu se limitează doar la violența fizică și că există și alte forme de abuz sau situații care pot afecta familia.

„Omul nu se schimbă”, replica care a încins discuția

Schimbul de replici a devenit și mai tensionat atunci când Aluziva a adus în discuție situațiile în care o relație poate părea sănătoasă la început, iar unul dintre parteneri se poate schimba ulterior.

Aluziva: Ați văzut copii care provin din relații disfuncționale? Unde femeia și bărbatul sunt mizerbabili și nu se suportă?

Monica Tatoiu: Eu sunt una. Tata a înșelat-o pe mama. Chiar acum am găsit o soră mai mare. (…) Tata a vrut să divorțeze de mama, dar ea nu a vrut. În momentul în care te hotărăști să faci un copil, trebuie să îți dea 80% pe plus ca să stai cu el, ca să zici că te bate sau nu te iubește, când ai făcut copilul nu te-a iubit?

Aluziva: Există mulți alți indicatori ai bunăstării unei relații decât că mă bate sau mă… există mai multă profunzime.

Monica Tatoiu: Ce mai este? În ce constă abuzul? Cât sunt liberă, căsătorită, nu am treabă. Dacă este unul care suferă (nr. copilul) că cei doi nu se înțeleg, nu te căsătorești.

Aluziva: Luați în calcul faptul că poate fi foarte bine la început, faci copil cu el, apoi se duce cu capul și nu mai e bine?

Monica Tatoiu: Omul nu se schimbă.

Aluziva: Deci este vina femeii că nu miroase bine bărbatul cu care face un copil. Dacă divorțează, este pentru că ea nu a fost responsabilă.

Monica Tatoiu: Și bărbatul este de vină. E vorba de responsabilitate. Nu te apuci să faci un copil dacă nu ai suficiente resurse. Copilul este o responsabilitate, este o investiție.

Monica Tatoiu, despre cele două divorțuri prin care a trecut

Monica Tatoiu a vorbit și despre propria viață, amintind că a trecut prin două divorțuri în tinerețe. La acea vreme, vedeta nu avea copii. În prezent, Monica Tatoiu este căsătorită de aproximativ 40 de ani cu cel de-al treilea soț, Victor Tatoiu.

În partea finală a discuției, Monica Tatoiu și-a exprimat convingerea că părinții trebuie să depună eforturi pentru a-și salva relația, în timp ce Aluziva a susținut că o persoană trebuie să se întrebe și de ce ar trebui să rămână într-o relație care nu mai funcționează.

Monica Tatoiu: Societatea trebuie să-i oblige pe cei care s-au unit și au făcut un copil (nr. să nu divorțeze).

Aluziva: Ferească Dumnezeu, nu trebuie să ne oblige să nimic.

Monica Tatoiu: Trebuie să faci un efort. Eu am divorțat și nu aveam copii. (…) Întrebarea este de ce m-am căsătorit.

Aluziva: Întrebarea este de ce să mai rămân.

Monica Tatoiu: Am făcut o investiție atâția ani. Ce ai iubit la el. Trebuie să redescoperi, el trebuie să te ajute pe tine. Vorbești cu el, oamenii nu mai vorbesc.

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