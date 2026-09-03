Platforma e-Sănătatea Mea, lansată cu probleme. 25.000 de români așteaptă validarea. Și medicii se plâng

Platforma e-Sănătatea Mea, lansată recent pentru a le permite românilor să își acceseze online informațiile medicale și să facă programări, se confruntă încă din primele zile cu probleme de funcționare și întârzieri la validarea identității digitale. Aproximativ 25.000 de cereri sunt în așteptare, în condițiile în care zilnic sunt depuse alte mii de solicitări, iar medicii reclamă că nu au fost instruiți pentru utilizarea noului sistem.

Platforma lansată la 1 septembrie se confruntă cu întârzieri Foto: freepik.com

Coada de validări crește de la o zi la alta

Pentru a intra în e-Sănătatea Mea, utilizatorii trebuie mai întâi să își creeze un cont și să își confirme identitatea prin aplicația ROeID. Tocmai această etapă le dă bătăi de cap multor români. În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identității digitale sunt în așteptare. În același timp, în fiecare zi apar în jur de 10.000 de solicitări noi.

Guvernul anunță că încearcă să reducă această întârziere prin suplimentarea echipei care verifică identitățile. Autoritatea pentru Digitalizarea României are acum 40 de persoane pregătite pentru această activitate, iar alte 19 persoane vor fi adăugate începând din această perioadă. Autoritățile estimează că, dacă numărul cererilor rămâne la nivelul actual, echipa extinsă ar putea elimina volumul restant într-o săptămână.

Verificarea nu poate fi făcută însă automat în toate cazurile. Potrivit Guvernului, identitatea fiecărui utilizator trebuie verificată pentru a evita fraudele, folosirea datelor altei persoane sau modificarea informațiilor de identificare.

Medicii reclamă lipsa de pregătire: „Nu am primit informații și nu am fost instruiți”

Problemele nu sunt reclamate doar de pacienți. Și medicii spun că lansarea platformei i-a prins nepregătiți. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București, susține că medicii nu au primit un instructaj înainte de lansare și că nu au avut ocazia să testeze sistemul pentru a semnala eventualele probleme.

Potrivit acesteia, informațiile despre noua platformă au fost aflate în principal din presă, de pe site-ul CNAS sau din mesajele publicate de instituție pe rețelele sociale. „Nu am primit informații și nu am fost instruiți”, a declarat Sandra Alexiu. Aceasta mai spune că unii dintre colegii săi așteaptă de două sau chiar trei săptămâni pentru validarea identității.

Ce pot face românii pe e-Sănătatea Mea

Ideea din spatele platformei este ca oamenii să nu mai fie nevoiți să caute informații medicale în mai multe locuri. e-Sănătatea Mea își propune să adune într-un singur cont o parte importantă din istoricul medical al pacientului. Odată ce accesul este funcțional, utilizatorii ar trebui să poată vedea online informații precum rețetele medicale din ultimii cinci ani, biletele de trimitere, investigațiile efectuate și serviciile medicale decontate prin sistemul public de sănătate.

Platforma ar trebui să permită și programarea online la cabinete și unități medicale care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Un alt obiectiv este ca medicii să poată avea acces, cu acordul pacientului, la istoricul său medical. Astfel, informațiile despre consultații și investigații ar putea fi disponibile medicului chiar dacă acestea au fost făcute la o altă unitate medicală.

Platforma nu este obligatorie pentru pacienți

Utilizarea platformei e-Sănătatea Mea este opțională, a precizat șeful CNAS. Sistemul a fost gândit ca o alternativă pentru cei care vor să își gestioneze online programările și informațiile medicale, însă pacienții pot folosi în continuare metodele clasice. Persoanele care nu au acces la internet sau nu se descurcă cu tehnologia pot apela la medicul de familie, la rude sau la alte persoane care îi pot ajuta să facă o programare.

În acest caz, programarea prin telefon rămâne disponibilă. Șeful CNAS susține că noua platformă trebuie să simplifice accesul la servicii medicale și să evite problemele întâlnite în trecut cu sistemele informatice din sănătate.

Modernizarea sistemului informatic al CNAS a fost finanțată prin PNRR, proiectul având un buget de 100 de milioane de euro, echivalentul a 493 de milioane de lei fără TVA. Până la finalizarea obiectivelor, au fost cheltuiți aproximativ 434,7 milioane de lei.

Proiectul a presupus înlocuirea echipamentelor informatice vechi, mutarea bazelor de date și dezvoltarea unor aplicații noi. Infrastructura anterioară ajunsese la limita duratei de funcționare și întâmpina probleme de stocare și procesare, iar unele aplicații nu mai aveau licențe sau nu mai primeau actualizări.

Noua infrastructură trebuie să susțină un volum foarte mare de date și servicii medicale. Sistemul gestionează peste 35.000 de contracte cu furnizorii de servicii medicale și trebuie să facă față anual la aproximativ 120 de milioane de consultații la medicii de familie, peste 30 de milioane de consultații în ambulatoriu, circa 11 milioane de internări și mai mult de 60 de milioane de rețete.