 Aplicaţia pe care românii sunt îndemnaţi să o instaleze pentru a accesa noua platformă de sănătate, de la 1 septembrie
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Aplicaţia pe care românii sunt îndemnaţi să o instaleze pentru a accesa noua platformă de sănătate, de la 1 septembrie

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Noua platformă digitală e-SănătateaMea va deveni accesibilă tuturor pacienților din întreaga țară de la 1 septembrie. Noul portal îşi propune să simplifice interacţiunea cetăţenilor cu instituţiile din sistemul sanitar, prin eliminarea birocraţiei.

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Foto: Shutterstock

Pentru a avea acces la datele personale şi istoricul medical, Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), le recomandă asiguraţilor să îşi instaleze pe telefoanele mobile aplicaţia ROeID (roeid.ro), platformă oficială creată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Aplicaţia permite utilizatorilor să îşi creeze o identitate digitală pe care să o folosească pentru autentificarea în mai multe servicii publice online, fără a mai avea nevoie de conturi separate pentru fiecare instituţie.

Pentru a-şi activa identitatea, utilizatorul trebuie să aibă un telefon Android sau iPhone și un act de identitate. Procesul presupune fotografierea cărții de identitate, realizarea unui selfie și înregistrarea unor secvențe video prin care sistemul verifică faptul că persoana care își creează identitatea digitală este cea din document.

"Înregistrează-te cu un singur click pe ROeID, fotografiază actul de identitate și fă un selfie, completează informațiile necesare pentru a începe colaborarea cu autoritatea. Pentru a ne asigura autenticitatea datelor tale, efectuăm o înregistrare video live de cateva secunde în care te rugăm să rotești capul în câteva direcții. Astfel, garantăm că nu este o înregistrare falsă. Odată finalizat procesul și verificat în amănunt în sistemul nostru de backoffice, telefonul tău se transformă într-un token securizat pe care îl vei putea utiliza pentru autentificarea pe siturile web ale autorităților publice și companiilor private din România", informează roeid.ro.

Verificarea identităţii durează între 24 şi 72 de ore lucrătoare, dar este posibil să fie vorba despre o perioadă mai lungă dacă există un număr mare de solicitări. 

Ce avantaje are noua platformă de sănătate

Prin e-SănătateaMea, portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie 2026, asiguraţii au acces la propriul dosar medical digitalizat şi pot vedea direct pe mobil sau calculator reţetele, istoricul consultaţiilor şi biletele de trimitere eliberate de medici. Prin noul portal, se pot face programări online şi este simplificată comunicarea directă între pacienţi şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Ce se va întâmpla cu cardul de sănătate

De la 1 septembrie, cartea electronică de identitate (CEI) sau noul buletin cu cip va putea prelua treptat şi funcţia actualului card de sănătate, astfel încât acelaşi document să fie utilizat pentru identificarea pacientului în sistemul CNAS.

Totuşi, este important de reţinut că actualele carduri de sănătate nu devin autotomat inutile de la 1 septembrie 2026. Tranziţia se face treptat o perioadă, astfel încât ambele sisteme vor funcţiona în paralel. Aşadar, actualul card de sănătate trebuie păstrat.

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