Remedii naturale care mențin sănătatea gingiilor

Bolile gingivale pot cauza probleme dentare serioase şi pot duce inclusiv la pierderea dinţilor. Igiena orală şi vizitele regulate la dentist sunt esenţiale pentru prevenirea acestora. În plus, unele remedii şi-au dovedit eficienţa în menţinerea sănătăţii gingiilor.

Clătirea gurii cu apă sărată poate ajuta la calmarea gingiilor inflamate Foto: Shuttersock

Gingia, parte importantă a cavităţii orale, acoperă osul maxilar. Când gingia devine roşiatică, mai sensibilă şi sângerează uşor, este foarte posibil să fie vorba despre o inflamaţie şi este nevoie de un consult la medicul stomatolog.

Sănătatea gingiei este afectată de placa bacteriană, o peliculă formată din bacterii. Acumularea acesteia duce la formarea tartrului, factor de risc pentru bolile gingivale. Semnele bolilor gingivale pot varia de la roșeața țesutului gingival, sângerări în timpul periajului, respirație urât mirositoare persistentă și dinți sensibili până la semne mai severe, cum ar fi retracția gingivală.

Clătirea cu apă sărată

Unul dintre cele mai simple remedii pentru menţinerea sănătăţii gingiilor este clătirea gurii cu apă cu sare. Se dizolvă 1 linguriţă de sare într-o cană cu apă caldă şi se clăteşte gura, de 1-2 ori pe zi. Proprietățile antiseptice ale apei cu sare ajută la distrugerea bacteriilor dăunătoare și la calmarea țesutului gingival inflamat.

Salvia

Clătirea gurii cu apă cu salvie poate ajuta la reducerea inflamaţiei gingiilor, această plantă având şi acţiune antibacteriană. Remediul se prepară astfel: se fierb 5 minute 1-2 căni cu apă, în care se adaugă 2 linguri cu salvie proaspătă sau 1 linguriță cu salvie uscată şi 1 linguriţă cu sare. Se lasă la răcit şi se strecoară. Cu soluţia obţinută se clăteşte gura de 2 ori pe zi.

Uleiul de cuişoare

Remediu eficient în problemele gingivale, uleiul de cuişoare are proprietăţi antibacteriene și antiseptice, contracarând acţiunea bacteriilor din cavitatea orală. Se aplică 1 picătură de ulei esenţial de cuişoare pe un beţişor de urechi şi se tamponează gingiile.

Uleiul de arbore de ceai

Proprietățile naturale antiseptice și antibiotice ale uleiului de arbore de ceai îl fac un remediu calmant pentru gingiile infectate. Este cunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene și antiinflamatoare, care ajută la combaterea bacteriilor din placa bacteriană. Se amestecă 2-3 picături de ulei de arbore de ceai cu o cană de apă, iar astfel se obţine o apă de gură. Clătirea gurii cu acest amestec de două ori pe zi poate menţine sănătatea gingiilor.

Gelul de aloe vera

Proprietățile antibacteriene ale gelului de aloe vera pot combate dezvoltarea plăcii bacteriene, prevenind astfel bolile gingivale. Aloe vera este benefică în îngrijirea orală, pentru că poate ameliora inflamația gingiilor. Se poate folosi gelul pentru spălarea pe dinți sau ca apă de gură naturală după periaj. Utilizarea regulată a acestui remediu poate menţine gingiile sănătoase și protejate de bacteriile dăunătoare.

Apă de gură cu ulei de lemongrass

Mai multe studii arată că uleiul de lemongrass poate ajuta la prevenirea gingivitei. Se poate prepara acasă o apă de gură cu lemongrass. Se diluează 5 picături de ulei de lemongrass în 1 linguriţă de alcool şi 7 linguri de apă. Cu acest amestec, se clăteşte gura 30 de secunde. Se repetă de 2-3 ori pe zi.