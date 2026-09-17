 Ceai verde sau ceai de mușețel: care este mai bun pentru tensiunea arterială?
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Ceai verde sau ceai de mușețel: care este mai bun pentru tensiunea arterială?

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Dacă ai tensiunea arterială crescută, băuturile pe care le consumi îți pot influența sănătatea inimii. Atât ceaiul verde, cât și cel de mușețel pot oferi anumite beneficii, însă acționează diferit: ceaiul verde ar putea avea un efect direct, dar modest, asupra tensiunii, în timp ce mușețelul te poate ajuta indirect, prin reducerea stresului și îmbunătățirea somnului.

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Foto: Shutterstock

Ceaiul verde poate reduce ușor tensiunea arterială

O valoare mai mică de 120/80 mmHg este considerată normală. Primul număr reprezintă tensiunea sistolică, adică presiunea din artere în momentul în care inima se contractă. Al doilea indică tensiunea diastolică, măsurată între două bătăi ale inimii.

Ceaiul verde conține compuși vegetali numiți catechine, care ar putea contribui la scăderea ambelor valori.

„Ceaiul verde este bogat în catechine, care ajută vasele de sânge să devină mai flexibile și îmbunătățesc circulația”, explică dieteticianul Julia Zumpano, specialist în cadrul Cleveland Clinic, pentru publicația Verywell Health.

Printre aceste substanțe se numără galatul de epigalocatechină, cunoscut și sub denumirea de EGCG. Compusul poate ajuta la reducerea inflamației. Atunci când devine cronică, inflamația poate deteriora pereții vaselor de sânge și poate favoriza rigidizarea și îngustarea acestora, ceea ce contribuie la creșterea tensiunii arteriale.

O analiză care a inclus 24 de studii clinice randomizate a arătat că ceaiul verde a redus, în medie, tensiunea sistolică cu 1,17 mmHg, iar tensiunea diastolică, cu 1,24 mmHg.

„Dovezile sugerează că ceaiul verde poate avea un efect modest de scădere a tensiunii arteriale, însă efectul general este redus”, precizează cardiologul Nieca Goldberg, de la NYU Langone Health.

Prin urmare, ceaiul verde poate completa un stil de viață sănătos, dar nu te aștepta ca acesta să producă schimbări spectaculoase și nu îl folosi pentru a înlocui tratamentul recomandat de medic.

Cofeina din ceaiul verde poate crește temporar tensiunea

Ceaiul verde conține cofeină, iar aceasta poate determina o creștere temporară a tensiunii arteriale. Efectul poate fi mai pronunțat dacă nu consumi cofeină în mod obișnuit sau dacă ești sensibil la această substanță.

Toleranța ta la cofeină ar trebui să determine cantitatea de ceai verde pe care o bei. Dacă ești sensibil, te poți limita la o cană pe zi sau poți alege o variantă decofeinizată. Aceasta păstrează o parte dintre compușii vegetali benefici.

De asemenea, evită să bei ceai verde seara dacă observi că îți afectează somnul, îți provoacă palpitații sau te face să te simți agitat.

Ceaiul de mușețel acționează indirect

Ceaiul de mușețel nu pare să reducă direct tensiunea arterială printr-un efect asupra vaselor de sânge sau a circulației. Posibilele sale beneficii sunt asociate mai ales cu relaxarea și somnul.

„Nu putem spune neapărat că mușețelul scade tensiunea arterială din perspectiva circulației sau a vaselor de sânge”, explică Julia Zumpano.

Mușețelul are un efect calmant ușor, care te poate ajuta să reduci stresul și să dormi mai bine. Aceste beneficii pot influența indirect tensiunea arterială, mai ales dacă valorile crescute sunt favorizate de anxietate, stres sau somn insuficient.

Relaxarea este asociată cu valori mai mici ale tensiunii, iar unele studii sugerează că mușețelul poate reduce anxietatea și poate îmbunătăți calitatea somnului. Cercetările sunt însă preliminare și, în prezent, nu există suficiente dovezi pentru a afirma că ceaiul de mușețel scade direct tensiunea arterială.

Fiind în mod natural lipsit de cofeină, ceaiul de mușețel poate fi o alegere mai potrivită în a doua parte a zilei sau înainte de culcare.

Atenție la medicamente și alergii

Chiar dacă este un produs natural, mușețelul poate interacționa cu anumite medicamente. Este nevoie de prudență dacă iei warfarină sau alte anticoagulante, precum și medicamente cu efect sedativ.

Dacă ești alergic la ambrozie sau la alte plante din aceeași familie, este posibil să ai un risc mai mare de reacție alergică și la mușețel.

Discută cu medicul sau farmacistul înainte de a consuma frecvent ceai de mușețel, mai ales dacă urmezi un tratament, ești însărcinată, alăptezi sau ai antecedente de alergii.

Ce ceai să alegi?

Dacă îți dorești o băutură pentru care există dovezi privind un posibil efect direct asupra tensiunii, ceaiul verde poate fi alegerea mai potrivită. Totuși, efectul său este mic, iar cofeina poate crește temporar tensiunea în cazul persoanelor sensibile.

Dacă nu tolerezi cofeina sau vrei să bei ceai înainte de culcare, mușețelul poate fi o opțiune mai bună. Acesta te poate ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine, susținând astfel indirect sănătatea cardiovasculară.

Nu trebuie neapărat să alegi unul singur. Poți bea ceai verde în prima parte a zilei și ceai de mușețel seara, dacă nu ai contraindicații.

Ceaiul nu înlocuiește tratamentul pentru hipertensiune

Nici ceaiul verde, nici cel de mușețel nu vor reduce semnificativ tensiunea arterială în lipsa altor obiceiuri sănătoase.

„Dacă ai hipertensiune și începi să bei ceai, nu m-aș aștepta la schimbări drastice”, avertizează Julia Zumpano.

Pentru a-ți ține tensiunea sub control:

  • adoptă o alimentație benefică pentru inimă, bazată pe produse cât mai puțin procesate, sărace în sare și bogate în potasiu;
  • inspiră-te din principiile dietelor DASH sau mediteraneene;
  • fă mișcare cu regularitate;
  • încearcă să ai un program de somn constant;
  • găsește metode sănătoase de gestionare a stresului;
  • monitorizează-ți tensiunea conform recomandărilor medicului;
  • ia medicamentele exact așa cum ți-au fost prescrise.

Nu întrerupe și nu modifica tratamentul pentru hipertensiune doar pentru că ai început să consumi un anumit ceai. Dacă valorile tensiunii rămân crescute sau variază mult, discută cu medicul.

Sursa: Very Well Health 

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