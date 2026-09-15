 Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci linte în mod regulat?
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Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci linte în mod regulat?

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Lintea este un tip de leguminoasă bogată în proteine vegetale, fibre și carbohidrați. De asemenea, conține nutrienți esențiali, precum zinc, folat și magneziu. Lintea este apreciată pentru capacitatea sa de a susține sănătatea metabolică, de a proteja inima și de a contribui la scăderea în greutate.

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Foto: Shutterstock

1. Crește aportul de proteine și fibre

Lintea conține cantități importante de proteine și fibre, nutrienți esențiali mai ales dacă urmezi o alimentație predominant vegetală.

O cană de linte fiartă îți oferă aproape 18 grame de proteine, mai mult decât alte alimente bogate în proteine, precum o porție de aproximativ 140 de grame de iaurt grecesc sau două ouă mari. Aceeași cantitate de linte conține 15,6 grame de fibre, reprezentând aproximativ 56% din valoarea zilnică recomandată.

Un aport suficient de proteine este important pentru funcționarea mușchilor, rezistența oaselor și reglarea hormonală. În plus, alimentele bogate în fibre te pot ajuta să reduci riscul apariției unor afecțiuni cronice, precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

2. Reglează nivelul glicemiei

Fibrele din linte contribuie și la controlul glicemiei. Lintea are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu provoacă o creștere rapidă a glucozei din sânge. Cercetările sugerează că, atunci când consumi linte, îți poți stabiliza mai ușor glicemia după masă.

În cadrul unui alt studiu, adăugarea lintei în orez sau în piureul instant de cartofi a determinat o creștere mai mică a glicemiei decât consumul separat de orez sau cartofi.

3. Protejează inima

Alături de alte leguminoase, lintea îți poate susține sănătatea inimii în mai multe moduri. Unele studii sugerează că, dacă mănânci chiar și numai un sfert de cană de linte pe zi, îți poți reduce riscul de hipertensiune arterială și de boli cardiovasculare.

Alte dovezi arată că lintea ar putea contribui la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”, precum și a colesterolului total. În acest fel, îți poate diminua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare.

4. Te ajută să-ți controlezi greutatea

Dacă folosești lintea pentru a înlocui anumite ingrediente din paste sau produse de panificație, aceasta poate deveni un aliat în controlul greutății corporale.

Cercetările arată că o alimentație bogată în proteine și fibre poate reprezenta o metodă eficientă pentru slăbit și menținerea greutății. Organismul tău are nevoie de mai mult timp pentru a digera acești nutrienți, ceea ce te poate ajuta să te simți sătul pentru o perioadă mai lungă. Astfel, pofta de mâncare se poate reduce și este posibil să consumi mai puține calorii.

Unele dovezi preliminare sugerează că lintea ar putea influența și anumite enzime implicate în digestia și absorbția grăsimilor de către organism. Totuși, sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea acestui efect.

Profilul nutrițional al lintei

Deși boabele sale sunt mici, lintea îți oferă cantități importante de proteine, fibre și alți nutrienți esențiali. O cană de linte fiartă are următorul profil nutrițional:

  • Calorii: 230
  • Carbohidrați: 39,8 g
  • Grăsimi: 0,75 g
  • Fibre: 15,6 g
  • Proteine: 17,9 g
  • Cupru: 0,497 mg
  • Fier: 6,59 mg
  • Magneziu: 71,3 mg
  • Potasiu: 731 mg
  • Zinc: 2,52 mg
  • Folat: 358 micrograme, adică aproximativ 90% din valoarea zilnică recomandată

Cum poți include lintea în alimentația ta

La fel ca alte leguminoase, lintea este versatilă, ușor de folosit și accesibilă. O poți cumpăra conservată sau o poți fierbe acasă. 

Spre deosebire de alte leguminoase uscate, nu este nevoie să lași lintea la înmuiat înainte de preparare. Este însă indicat să o clătești și să îndepărtezi eventualele impurități înainte de fierbere. După ce ai fiert-o, poți consuma lintea caldă sau la temperatura camerei. O poți adăuga în paste, salate, supe, chili, burrito sau salsa preparată acasă. Poți consuma lintea ca garnitură la oricare dintre mesele zilei și în locul ouălor în anumite rețete sărate.

Lintea pasată poate deveni ingredientul principal al sosurilor și cremelor tartinabile. Poți prepara pâine sau brioșe cu făină de linte, ca alternativă mai hrănitoare și, potrivit unor cercetări, lintea brună conservată ar putea avea cel mai scăzut conținut de proteine.

În general, lintea poate fi consumată în siguranță de majoritatea adulților sănătoși. Este bine, totuși, să o introduci treptat în alimentația ta. O creștere bruscă a aportului de fibre îți poate provoca gaze, balonare și alte neplăceri digestive.

Sursa: Very Well Health 

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