 Uleiul considerat sănătos, dar care îți poate afecta inima. Cardiologii avertizează
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Uleiul considerat sănătos, dar care îți poate afecta inima. Cardiologii avertizează

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Medicii explică de ce nu trebuie să ne începem ziua cu un anumit ulei care e considerat sănătos în mediul online și este promovat ca fiind inofensiv. De cele mai multe ori, dimineață optăm pentru un mic dejun cu ouă, însă important este ce tip de ulei folosim în prepararea lor.

Uleiul care îți pune în pericol inima.
Uleiul care îți pune în pericol inima. Foto: pexels.com

Dacă încercați să vă protejați sănătatea cardiovasculară, este posibil să vă sabotați organismul fără să știți. În ultimii ani, influencerii din zona de wellness și blogurile de sănătate au promovat uleiul de cocos ca fiind unul miraculos, însă medicii îi contrazic.

Cardiologii avertizează asupra unui anumit tip de ulei

Dr. Nick West, medic primar cardiolog intervenționist, director medical și vicepreședinte executiv al diviziei de afaceri vasculare din cadrul companiei Abbott, își pregătește cu mare atenție mesele de dimineață și este extrem de selectiv cu privire la modul în care le prepară.

Astfel, acesta avertizează în mod special asupra uleiului de cocos, care este promovat ca fiind sănătos. Dr. West avertizează că prăjirea alimentelor în ulei de cocos sau de palmier poate fi dăunătoare pentru organism din cauza impactului sever asupra nivelului de colesterol. Dacă vrei să-ți protejezi inima, el susține că nu trebuie să te lași păcălit de reclame, conform parade.com.

Oamenii tind să fie influențați atât de reclama din mediul online, cât și de cea pe care o văd în magazine. Borcanele cu ulei de cocos sunt adesea pline de imagini cu plaje imaculate, nuci de cocos proaspete, iar eticheta promite beneficii nemaivăzute, însă nu este chiar așa.

De ce uleiul de cocos nu este sănătos

Experții susțin că la suprafață eticheta pare una perfectă, însă profilul nutrițional arată că uleiul de cocos nu este tocmai benefic pentru sănătatea cardiovasculară. Medicii explică și de ce.

„Uleiul de cocos are un conținut foarte ridicat de grăsimi saturate, aproximativ 80 până la 90%. Chiar dacă uleiul de cocos a fost numit un super-aliment , consumul de alimente cu conținut ridicat de grăsimi saturate poate duce la creșterea colesterolului LDL , care reprezintă un factor de risc puternic pentru bolile de inimă.

Spre deosebire de uleiul de măsline , studiile pe termen lung nu au demonstrat că uleiul de cocos protejează inima”, a declarat dr. Rohit Vuppuluri, cardiolog la Chicago Heart & Vascular Specialists.

Colesterolul LDL crescut reprezintă acumularea de plăci aterosclerotice groase în artere. În timp, această acumulare restricționează fluxul sanguin esențial, crescând silențios riscul unui AVC sau a unui atac de cord. O doză mare de ulei de cocos dimineața ar putea da ouălor amestecate o aromă ușor dulce, tropicală, dar este fundamental o scurtătură către o sănătate cardiovasculară compromisă.

Ce uleiuri sunt mai sănătoase

Potrivit Dr. Srihari Naidu , cardiolog și profesor de medicină la Colegiul Medical din New York, spune care sunt uleiurile mai potrivite pentru a prepara micul dejun. Aceasta susține că grăsimile nesaturate sunt soluția pentru protejarea inimii.

„Per total, ca cardiolog, aș recomanda în continuare uleiurile de canola, floarea-soarelui sau șofrănel”, a afirmat medicul. În plus, mulți nutriționiști și experți în boli de inimă recomandă uleiul de măsline extravirgin sau uleiul de avocado, care acționează activ pentru a reduce colesterolul LDL și a proteja starea de bine pe termen lung.

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