 5 beneficii pe care le are ciocolata neagră. Care este cantitatea zilnică recomandată
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5 beneficii pe care le are ciocolata neagră. Care este cantitatea zilnică recomandată

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Ciocolata neagră este unul dintre puținele deserturi care poate aduce și beneficii organismului, atunci când este aleasă cu atenție și consumată în cantități moderate. Cu un procent ridicat de cacao, aceasta conține flavonoide, minerale și alți compuși vegetali care au fost studiați pentru efectele lor asupra sănătății.

5 beneficii oferite de ciocolata neagră.
5 beneficii oferite de ciocolata neagră. Foto: Shutterstock

Spre deosebire de ciocolata cu lapte, sortimentele cu un conținut mai mare de cacao au, de regulă, mai puțin zahăr și o cantitate mai mare de compuși benefici proveniți din boabele de cacao.

De la susținerea sănătății cardiovasculare și până la aportul de antioxidanți, iată 5 beneficii ale ciocolatei negre și ce cantitate poate fi consumată zilnic.

Ce beneficii are ciocolata neagră pentru organism

Beneficiile ciocolatei negre sunt asociate în principal cu cacaoa, care conține polifenoli, în special flavanoli. Efectele diferă însă în funcție de procentul de cacao, procesarea acesteia și cantitatea consumată.

1. Este bogată în antioxidanți

Boabele de cacao conțin polifenoli, compuși vegetali care au proprietăți antioxidante. Aceștia contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Cantitatea de antioxidanți poate varia de la un produs la altul, motiv pentru care nu orice ciocolată neagră are aceeași valoare nutritivă.

2. Poate susține sănătatea inimii

Flavanolii din cacao au fost asociați cu o mai bună funcționare a vaselor de sânge. Unele studii sugerează că acești compuși pot favoriza producția de oxid nitric, contribuind astfel la relaxarea vaselor și la îmbunătățirea circulației.

Consumul moderat de produse bogate în cacao poate avea, prin urmare, efecte favorabile asupra anumitor factori de risc cardiovascular. Ciocolata neagră nu trebuie însă privită ca tratament pentru bolile cardiovasculare.

3. Poate contribui la o stare de bine

Ciocolata neagră este asociată de multe ori cu o stare de relaxare și bună dispoziție. Gustul, aroma și textura acesteia pot contribui la senzația de plăcere asociată consumului.

Cacaua conține și compuși bioactivi care au fost cercetați pentru posibilele efecte asupra dispoziției și funcției cognitive. Totuși, sunt necesare mai multe dovezi pentru a stabili efecte clare asupra sănătății mintale.

4. Aduce minerale importante

Un alt avantaj al ciocolatei negre este conținutul de minerale. Cacaua poate furniza magneziu, fier, cupru și mangan, cantitatea exactă variind în funcție de produs.

Magneziul este implicat în numeroase procese din organism, inclusiv funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, în timp ce fierul contribuie la transportul oxigenului în organism.

Ciocolata neagră nu trebuie considerată însă principala sursă a acestor minerale, ci doar o contribuție la aportul alimentar zilnic.

5. Poate fi o alternativă mai bună la alte dulciuri

Un beneficiu practic al ciocolatei negre este că poate satisface pofta de dulce într-o cantitate relativ mică. Atunci când alegi un sortiment cu un procent ridicat de cacao și un conținut mai redus de zahăr, aceasta poate fi o alternativă la deserturile foarte dulci.

Totuși, faptul că este „neagră” nu înseamnă că poate fi consumată fără limită. Ciocolata are un conținut caloric ridicat, iar porția este importantă.

Cum alegi o ciocolată neagră de calitate

Pentru a beneficia cât mai mult de proprietățile boabelor de cacao, este important să fii atent la etichetă. Procentul de cacao este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le verifici.

În general, o ciocolată neagră care conține cel puțin 70% cacao este o alegere bună pentru persoanele care își doresc un produs cu mai multă cacao și, de obicei, mai puțin zahăr.

Cu toate acestea, procentul de cacao nu este singurul criteriu.

Uită-te și la:

cantitatea de zahăr – compară mai multe produse și alege, de preferat, unul cu mai puțin zahăr;

lista ingredientelor – o listă mai simplă poate fi un criteriu util atunci când compari produsele;

procentul de cacao – variantele de 70%, 75%, 85% sau chiar 90% au, în general, un gust mai intens și mai puțin dulce;

conținutul caloric – ciocolata neagră rămâne un aliment dens caloric, chiar dacă are un procent ridicat de cacao.

Este important de știut că un procent mare de cacao nu garantează automat un anumit nivel de flavanoli. Procesarea boabelor de cacao poate reduce cantitatea acestor compuși, iar informația nu este întotdeauna trecută pe ambalaj.

Dacă nu ești obișnuit cu gustul amar, poți începe cu o ciocolată de 70% cacao și să crești treptat procentul. Astfel, te poți obișnui cu aroma intensă și poți reduce aportul de zahăr.

Cantitatea zilnică recomandată și în ce preparate o poți integra

Câtă ciocolată neagră putem mânca într-o zi? Nu există o cantitate universală care să fie potrivită pentru toate persoanele. Necesarul caloric, alimentația zilnică și starea de sănătate trebuie luate în considerare.

Ca reper practic, 20-30 de grame de ciocolată neagră pe zi reprezintă o porție moderată care poate fi inclusă într-o alimentație echilibrată. Este vorba despre aproximativ 2-4 pătrățele, în funcție de dimensiunea tabletei.

Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Chiar și ciocolata cu 70-85% cacao conține multe calorii și grăsimi, iar unele sortimente au încă o cantitate semnificativă de zahăr.

Pentru a o integra mai ușor în alimentația de zi cu zi, poți consuma ciocolata neagră în mai multe combinații.

Cu fructe

Câteva bucățele de ciocolată neagră pot fi consumate alături de fructe precum banane, pere, căpșuni sau fructe de pădure. Combinația poate fi o variantă simplă pentru un desert.

În iaurt

Poți rade puțină ciocolată neagră peste iaurt simplu și poți adăuga nuci, semințe și fructe. Astfel, obții o gustare consistentă și ușor de pregătit.

În terciul de ovăz

Câteva bucățele de ciocolată neagră pot fi adăugate peste terciul de ovăz. Căldura le va topi ușor, iar gustul de cacao se combină foarte bine cu banana, scorțișoara sau fructele de pădure.

În deserturi preparate acasă

Ciocolata neagră poate fi folosită în brioșe, biscuiți, checuri sau alte deserturi. Pentru o variantă mai echilibrată, poți reduce cantitatea de zahăr din rețetă și poți folosi fructe, nuci sau ovăz.

Simplă, alături de cafea

Uneori, cea mai simplă variantă este și cea mai bună. Una-două bucățele de ciocolată neagră pot fi consumate alături de cafea, fără să fie nevoie de un desert elaborat.

Ciocolata neagră poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă cantitatea contează. Pentru majoritatea adulților sănătoși, o porție de aproximativ 20-30 de grame poate fi un reper rezonabil, iar alegerea unui produs cu cel puțin 70% cacao și mai puțin zahăr poate fi o opțiune bună.

În același timp, beneficiile sale nu trebuie exagerate. Ciocolata neagră nu înlocuiește fructele, legumele, nucile, cerealele integrale sau alte alimente importante pentru o alimentație echilibrată. Este, în primul rând, un desert care poate fi savurat cu măsură și care poate aduce, pe lângă gust, și o serie de compuși nutritivi din cacao.

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