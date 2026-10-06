 Ce contează când alegi untul de arahide?
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Ce contează când alegi untul de arahide?

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Dacă vrei să alegi cel mai sănătos unt de arahide din magazin, dieteticienii îți propun o metodă simplă pentru a identifica varianta cea mai naturală: uită-te la stratul de ulei.

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Foto: Shutterstock

Deși un strat de ulei la suprafață poate să nu pară un indicator ideal al unui aliment sănătos, specialiștii în nutriție îți recomandă să alegi borcanele în care uleiul se separă, pentru a consuma un produs cât mai natural.

Untul de arahide în care uleiul se separă este mai bun pentru tine decât variantele care nu necesită amestecare.

Ce îți arată stratul de ulei

Dr. Theresa DeLorenzo, profesoară de nutriție la Russell Sage College, a declarat pentru The Independent: „Nu toate tipurile de unt de arahide sunt la fel. Multe mărci de unt de arahide aleg să nu folosească stabilizatori, ceea ce face ca uleiul să se ridice la suprafață”, explică ea. „Când arahidele sunt măcinate, eliberează uleiul, care apoi se ridică la suprafață deoarece este mai ușor decât restul pastei de arahide. Acest lucru se întâmplă în cazul multor tipuri naturale de unt de arahide, considerate mai sănătoase.”

Variantele care nu necesită amestecare, adică nu au un strat separat de ulei natural la suprafață, sunt de obicei preparate cu ingrediente suplimentare care îndulcesc sau stabilizează produsul.

„Multe tipuri de unt de arahide conțin ulei de palmier, uleiuri hidrogenate și zahăr pentru a împiedica separarea uleiului de arahide”, continuă ea. „Însă uleiul de palmier și uleiurile hidrogenate sunt bogate în grăsimi saturate, astfel că pot crește riscul de boli cardiovasculare dacă sunt consumate regulat.”

DeLorenzo, care este și proprietara și fondatoarea Nutrition for Optimal Performances, îți recomandă mărcile Smucker’s Natural și Teddie, care nu folosesc emulgatori.

Verifică și zahărul adăugat

Pe lângă stabilizatori și uleiuri, ar trebui să fii atent și la zahărul adăugat în variantele aromatizate, precum cele cu arahide prăjite cu miere sau cele de tip Nutella.

„Limitarea consumului de zahăr este, de asemenea, importantă pentru a reduce riscul de diabet și de sindrom metabolic”, spune DeLorenzo.

Dacă te descurajează ideea de a amesteca stratul de ulei cu untul de arahide înainte să-l mănânci, iată un sfat: păstrează borcanul cu capacul în jos, în frigider, pentru ca uleiul să se întărească și îndepărtează-l înainte de consum.

Sursa: The Independent

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