Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de o surpriză costisitoare în aeroport, unde au decis să ia masa înainte de călătorie. Vedeta le-a arătat fanilor cât au plătit pentru câteva produse aparent obișnuite și a atras atenția asupra prețurilor ridicate. Deși consideră că mâncarea este mai bună decât în urmă cu câțiva ani, nota de plată rămâne una pe măsură.

Gabriela Cristea a dezvăluit cât costă mâncarea în aeroport Foto: Facebook

Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor din mediul online cât au ajuns să coste produsele alimentare din aeroport. Vedeta a publicat un videoclip pe Instagram, în care a prezentat câteva dintre prețurile întâlnite, după ce a luat masa alături de soțul ei, Tavi Clonda. Cei doi au observat că mâncarea pare să fie mai bună decât în urmă cu câțiva ani, însă și nota de plată este pe măsură.

Cât au costat mâncarea și băuturile

Prezentatoarea TV a enumerat câteva dintre produsele comandate și prețurile acestora. O salată italienească a costat 110 lei, în timp ce o porție de cartofi prăjiți a ajuns la 39 de lei. Nici apa nu a fost tocmai ieftină: o sticlă de apă a costat 21 de lei.

Pentru două salate, o porție de cartofi prăjiți și două sticle de apă, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au achitat în total 301 lei. Cei doi au remarcat că, în ultima perioadă, experiența culinară din aeroport s-a îmbunătățit, comparativ cu anii trecuți. Totuși, costurile ridicate rămân un motiv de surprindere pentru călători.

Gabriela Cristea a amintit și de o experiență anterioară, când ea și soțul său au plătit chiar mai mult pentru o masă mult mai simplă. Vedeta a povestit că au scos atunci din buzunar 400 de lei pentru patru sendvișuri.

Gabriela Cristea, acuzată că e disperată după bani

Recent, vedeta a avut parte de critici din partea internauților, fiind acuzată că este disperată după bani. Ea a mărturisit că nu muncește pentru a lua averea după ea pe lumea de dincolo, deoarece acolo toată lumea merge fără nimic, ci se zbate pentru a clădi o viață confortabilă pentru ea și familia ei. Astfel, Gabriela Cristea susține că nu înțelege de ce ar trebui să se simtă vinovată pentru acest lucru.

„„«Nu mai știți ce să faceți pentru bani, nu luați nimic cu voi când o să vă duceți»(...) Până ne ducem, ce facem, nu mai trăim? (...)

Sunt de acord că nu luăm nimic cu noi, nici casele, nici mașinile, nici banii din cont, doar că eu nu muncesc să iau ceva cu mine pe lumea cealaltă, muncesc să am ceva aici, muncesc pentru familia mea, pentru lucrurile pe care mi le doresc, pentru bucuria de a construi ceva. Nu înțeleg de ce ar trebui să mă simt vinovată pentru asta.

Înțeleg observația atunci când vorbim despre cineva care, pentru bani, își calcă în picioare familia, sănătatea, principiile sau îi nenorocește pe alții. Există o limită (...) Expresia este aruncată, uneori, către oricine muncește mult (...) Mie personal îmi place să muncesc, să am idei, să învăț, să faci lucruri pe care nu le-am făcut înainte (...) Și da, îmi place ca munca mea să fie plătită”, a spus Gabriela Cristea, pe Instagram.