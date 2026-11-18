Gabriela Cristea a fost acuzată că este disperată după bani, iar vedeta nu a rămas indiferentă la această afirmație. Fosta prezentatoare nu consideră că acest comentariu i se potrivește și explică și de ce.

Gabriela Cristea. Foto: captură video Facebook

Gabriela Cristea și-a construit timp de ani de zile o comunitate puternică în mediul online. Aceasta își ține urmăritorii la curent cu multe aspecte din viața ei personală, ba chiar este cunoscută ca fiind și o gospodină desăvârșită. Cu toate acestea, este vizată și de comentarii răutăcioase.

Reacția Gabrielei Cristea după ce i s-a spus că e disperată după bani

Vedeta a dezvăluit faptul că nu este prima oară când i se spune că este disperată după bani. Ea a mărturisit că nu muncește pentru a lua averea după ea pe lumea de dincolo, deoarece acolo toată lumea merge fără nimic, ci se zbate pentru a clădi o viață confortabilă pentru ea și familia ei. Astfel, Gabriela Cristea susține că nu înțelege de ce ar trebui să se simtă vinovată pentru acest lucru.

„„«Nu mai știți ce să faceți pentru bani, nu luați nimic cu voi când o să vă duceți»(...) Până ne ducem, ce facem, nu mai trăim? (...) Sunt de acord că nu luăm nimic cu noi, nici casele, nici mașinile, nici banii din cont, doar că eu nu muncesc să iau ceva cu mine pe lumea cealaltă, muncesc să am ceva aici, muncesc pentru familia mea, pentru lucrurile pe care mi le doresc, pentru bucuria de a construi ceva. Nu înțeleg de ce ar trebui să mă simt vinovată pentru asta”, a spus Gabriela Cristea, pe Instagram.

„Există o limită”

Mai mult decât atât, Gabriela Cristea a explicat pe rețelele de socializare faptul că ar putea înțelege comentariile de acest fel, însă, în cazul ei, nu face niciun rău nimănui prin munca sa. Fosta prezentatoare a recunoscut că îi place atunci când munca ei este plătită.

„Înțeleg observația atunci când vorbim despre cineva care, pentru bani, își calcă în picioare familia, sănătatea, principiile sau îi nenorocește pe alții. Există o limită (...) Expresia este aruncată, uneori, către oricine muncește mult (...) Mie personal îmi place să muncesc, să am idei, să învăț, să faci lucruri pe care nu le-am făcut înainte (...) Și da, îmi place ca munca mea să fie plătită”, a mai spus vedeta.