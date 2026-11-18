Scene șocante în centrul Capitalei, după ce o femeie în vârstă de 29 de ani s-a aruncat de la etajul 16 al unui hotel de lux. Zona a fost înconjurată de anchetatori. Indiciul important care s-a găsit în camera închiriată de aceasta.

O tânără s-a aruncat de la etajul 16 al fostului hotel Intercontinental. Foto: Facebook.

O tânără de 29 de ani, din Ilfov, a închiriat o cameră la Grand Hotel Bucharest, fostul Intercontinental, aflată la etajul 16, după care s-a aruncat de la etaj în plină zi, sub privirile trecătorilor. Aceasta se cazase duminică la hotelul de 23 de etaje, iar oamenii legii au găsit un obiect important în camera ei.

Ce s-a găsit în camera ei

Femeia în vârstă de 29 de ani a căzut de la o înălțime de peste 50 de metri și s-a prăbușit pe acoperișul în care se afla recepția. Reprezentanții fostului Intercontinental nu au comentat tragedia, iar angajații nu au dat detalii.

Cu toate acestea, zona a fost împânzită de polițiști și criminaliști, care au scotocit și în camera femeii. În urma verificărilor, au descoperit un document medical, o scrisoare medicală, în care ar fi fost menționată o afecțiune incurabilă, scrie cancan.ro.

Acest indiciu ar putea să fie un ajutor important în anchetă, însă, momentan, nu au fost stabilite circumstanțele exacte în care a avut loc tragedia. Trupul neînsuflețit va ajunge pe mâna legiștilor.

Mai mulți oameni s-au sinucis la fostul Intercontinental

Nu este primul incident de acest gen care are loc la fostul Intercontinental. În ultimii ani, șase oameni s-au sinucis acolo. Printre ai s-au aflat un procuror și un parlamentar. Aceste tragedii ridică semne de întrebare cu privire la măsurile de siguranță existente în astfel de clădiri extrem de înalte.

În alte lanțuri hoteliere din străinătate s-au luat măsuri stricte de siguranță în privința clădirilor înalte, tocmai pentru a preveni astfel de incidente. Ferestrele au limitatoare de deschidere sau nu se pot deschide deloc, au balustrade ce nu pot fi escaladate, accesul la terase și acoperișuri este securizat, ba chiar s-au montat și plase de siguranță.