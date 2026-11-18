Mulți români au fost treziți în noaptea de marți spre miercuri de notificări primite pe telefon cu câteva secunde înainte de producerea cutremurului de 5,7 grade din zona Vrancea. În timp ce unele persoane din zone aflate la sute de kilometri de epicentru au primit avertizări, altele, care au resimțit puternic seismul, nu au primit niciun mesaj. Astfel, IGSU a subliniat că majoritatea utilizatorilor confundă sistemul de avertizare Android cu platforma Ro-alert.

Românii au primit alerte despre cutremur pe telefon Foto: Shutterstock

IGSU: Google Earthquake Alerts și RO-Alert sunt sisteme diferite

Reprezentanții IGSU au precizat că notificările trimise de telefoanele Android înainte de cutremur nu au fost emise de autoritățile române și nu fac parte din sistemul RO-Alert.

Potrivit acestora, Google Android Earthquake Alerts este o funcție integrată în dispozitivele Android care utilizează senzorii telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică și poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă.

În schimb, RO-Alert este sistemul oficial al autorităților destinat informării populației în situații de urgență și are un mod complet diferit de funcționare.

„Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite”, au transmis reprezentanții IGSU, potrivit News.ro.

De ce nu se trimit mesaje RO-Alert înainte de un cutremur

Autoritățile au explicat că sistemul RO-Alert nu poate avertiza populația înainte de producerea unui seism. Mesajele pot fi transmise doar după producerea cutremurului și numai dacă există consecințe grave care impun măsuri suplimentare de protecție pentru populație.

Astfel, în situațiile în care un seism produce pagube importante, autoritățile pot transmite prin RO-Alert informații despre măsurile ce trebuie luate, zonele afectate sau punctele de distribuire a ajutoarelor de urgență.

IGSU atrage atenția că o notificare primită de la Google privind un cutremur nu trebuie atribuită instituției, deoarece cele două sisteme funcționează independent și au roluri diferite.

De ce unii utilizatori au primit notificări, iar alții nu

După seismul din noaptea de marți spre miercuri, numeroși români au semnalat că au fost avertizați de telefoanele mobile chiar înainte de producerea cutremurului. În același timp, alte persoane aflate în localități unde mișcarea seismică a fost resimțită puternic nu au primit nicio alertă.

Diferențele pot apărea din cauza modului în care funcționează sistemul Google, de setările dispozitivului, de modelul telefonului, de versiunea sistemului de operare sau de estimarea făcută de algoritmi privind intensitatea seismului într-o anumită zonă.

Cutremur de 5,7 în zona Vrancea.

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Magnitudinea raportată a fost de 5,7, iar seismul a avut loc la o adâncime de 120,8 kilometri. Intensitatea mișcării telurice a fost estimată la VI pe scara Mercalli.

Institutul a actualizat de mai multe ori parametrii seismului, după primele estimări care indicau o magnitudine mai ridicată.

Conform informațiilor transmise de specialiști, cutremurul s-a produs la următoarele distanțe față de principalele orașe. Seismul a fost resimțit și în Capitală, unde numeroși locuitori au fost treziți din somn de mișcarea puternică a clădirilor.

48 de kilometri sud de Focșani;

61 de kilometri sud de Buzău;

64 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe;

74 de kilometri est de Brașov;

90 de kilometri nord-est de Ploiești.

ISU a trimis echipaje în mai multe județe după cutremur

Imediat după producerea seismului, echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au început verificări pentru identificarea eventualelor pagube și pentru evaluarea situației din teren.

În primele informații transmise public, IGSU a comunicat că magnitudinea cutremurului era de 5,6, la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri. Ulterior, INFP a actualizat datele seismologice.

„În aceste momente, echipaje de pompieri efectuează recunoașteri în județele Buzău, Vrancea, Iași, dar și în municipiul București”, au transmis reprezentanții pompierilor.

În județul Galați, autoritățile au raportat mai multe solicitări venite din partea persoanelor care au intrat în panică în timpul cutremurului.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Galați, au fost înregistrate nouă apeluri la 112. Echipajele medicale au intervenit în cazul unor persoane care au suferit atacuri de panică, dar și pentru o persoană care s-a lovit la cap în timp ce încerca să iasă din clădire.

Un copil a fost evaluat de personalul medical, însă mama acestuia a refuzat transportul la spital. Alte șase persoane au fost duse la unități medicale pentru îngrijiri.

În două situații, operatorii serviciului de urgență au oferit recomandări telefonice pentru calmarea persoanelor speriate de seism. Totodată, opt echipaje au fost mobilizate pentru patrule și verificări post-seism. Acestea au avut în vedere în special clădirile înalte, construcțiile industriale și tehnologice, monumentele istorice și alte imobile importante din mediul urban și rural.