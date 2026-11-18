Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit România miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026, la scurt timp înainte de ora 03:00. Seismul, produs în zona Vrancea, la o adâncime de peste 120 de kilometri, a fost resimțit în numeroase regiuni ale țării, inclusiv în București. Mișcarea tectonică a provocat panică în rândul populației, iar autoritățile au mobilizat echipaje de pompieri pentru verificări în mai multe județe. În Galați, mai multe persoane au solicitat ajutor prin intermediul numărului de urgență 112.

Cutremur de magnitudine 5,7 în România, miercuri dimineață! Foto: arhiva

Cutremur de 5,7 în zona Vrancea. La ce oră s-a produs seismul și unde a fost epicentrul

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Magnitudinea raportată a fost de 5,7, iar seismul a avut loc la o adâncime de 120,8 kilometri. Intensitatea mișcării telurice a fost estimată la VI pe scara Mercalli.

Institutul a actualizat de mai multe ori parametrii seismului, după primele estimări care indicau o magnitudine mai ridicată.

Conform informațiilor transmise de specialiști, cutremurul s-a produs la următoarele distanțe față de principalele orașe:

48 de kilometri sud de Focșani;

61 de kilometri sud de Buzău;

64 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe;

74 de kilometri est de Brașov;

90 de kilometri nord-est de Ploiești.

Seismul a fost resimțit și în Capitală, unde numeroși locuitori au fost treziți din somn de mișcarea puternică a clădirilor.

ISU a trimis echipaje în mai multe județe după cutremur

Imediat după producerea seismului, echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au început verificări pentru identificarea eventualelor pagube și pentru evaluarea situației din teren.

În primele informații transmise public, IGSU a comunicat că magnitudinea cutremurului era de 5,6, la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri. Ulterior, INFP a actualizat datele seismologice.

„În aceste momente, echipaje de pompieri efectuează recunoașteri în județele Buzău, Vrancea, Iași, dar și în municipiul București”, au transmis reprezentanții pompierilor.

În județul Galați, autoritățile au raportat mai multe solicitări venite din partea persoanelor care au intrat în panică în timpul cutremurului.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Galați, au fost înregistrate nouă apeluri la 112. Echipajele medicale au intervenit în cazul unor persoane care au suferit atacuri de panică, dar și pentru o persoană care s-a lovit la cap în timp ce încerca să iasă din clădire.

Un copil a fost evaluat de personalul medical, însă mama acestuia a refuzat transportul la spital. Alte șase persoane au fost duse la unități medicale pentru îngrijiri.

În două situații, operatorii serviciului de urgență au oferit recomandări telefonice pentru calmarea persoanelor speriate de seism.

Totodată, opt echipaje au fost mobilizate pentru patrule și verificări post-seism. Acestea au avut în vedere în special clădirile înalte, construcțiile industriale și tehnologice, monumentele istorice și alte imobile importante din mediul urban și rural.

Alertă de cutremur pe telefoanele Android. De ce au primit românii notificări de la Google

Un alt aspect care a atras atenția în timpul seismului a fost avertizarea primită de numeroși utilizatori de telefoane Android.

În jurul orei 02:49, mai multe dispozitive au afișat notificări de cutremur prin intermediul serviciilor Google Play. În unele cazuri, alerta a fost însoțită de un sunet puternic, menit să atragă imediat atenția utilizatorilor.

Mesajul transmis de Google indica o magnitudine estimată inițial la 6,5, valoare care a fost ulterior revizuită.

Este important de precizat că notificarea nu a fost transmisă prin sistemul RO-ALERT, ci prin platforma proprie de avertizare seismică dezvoltată de Google pentru dispozitivele Android.

Cum funcționează sistemul Google de detectare a cutremurelor

Tehnologia Android Earthquake Alerts utilizează accelerometrele integrate în telefoanele mobile pentru a identifica vibrațiile specifice mișcărilor seismice.

Atunci când mai multe telefoane dintr-o anumită regiune detectează simultan mișcări neobișnuite ale solului, dispozitivele transmit date către serverele Google. Informațiile sunt analizate pentru estimarea magnitudinii și identificarea zonei în care s-a produs cutremurul.

Sistemul nu poate anticipa producerea unui seism. Acesta detectează cutremurul după ce mișcarea tectonică a început și poate transmite avertizări înainte ca undele seismice mai puternice să ajungă în anumite zone.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, sistemul poate transmite notificări în funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice.

De ce unele telefoane au emis sunete puternice

Google utilizează mai multe niveluri de avertizare, adaptate în funcție de riscul estimat pentru utilizatori.

În situațiile în care este identificat un pericol mai ridicat, telefonul poate afișa o notificare pe întregul ecran, însoțită de o alarmă sonoră și instrucțiuni privind măsurile de protecție.

În anumite condiții, avertizarea poate trece inclusiv peste setarea „Nu deranja”, tocmai pentru ca utilizatorul să observe mesajul.

Nu toate persoanele primesc însă aceeași notificare. Tipul alertei depinde de intensitatea estimată a cutremurului în zona în care se află fiecare dispozitiv.

De ce nu toți utilizatorii Android au primit avertizarea

Recepționarea notificărilor depinde de mai mulți factori. Este necesar un telefon Android compatibil, funcția de avertizare seismică trebuie să fie disponibilă și activată, iar dispozitivul trebuie să îndeplinească cerințele de conectivitate.

Din acest motiv, două persoane aflate în aceeași localitate pot primi notificări diferite sau pot să nu primească deloc avertizarea.

Google precizează că mesajele pot ajunge înainte, în timpul sau chiar după producerea mișcărilor seismice. De asemenea, estimările inițiale ale magnitudinii se pot modifica pe măsură ce sunt analizate mai multe date.

Sistemul Android Earthquake Alerts este disponibil în România din februarie 2022 și a fost extins de Google în peste 200 de țări și regiuni. Platforma include trei niveluri de avertizare: „Be Aware”, „Be Ready” și „Take Action”.

De ce nu a fost transmisă o alertă RO-ALERT înainte de cutremur

Mulți dintre cei care au resimțit seismul s-au întrebat de ce au primit notificări de la Google, dar nu și un mesaj prin sistemul național RO-ALERT.

Explicația ține de modul diferit în care funcționează cele două platforme.

Google Earthquake Alerts identifică mișcările seismice cu ajutorul senzorilor telefoanelor Android și poate transmite avertizări automate utilizatorilor din zonele vizate.

În schimb, RO-ALERT este sistemul național prin care autoritățile transmit populației mesaje referitoare la situații de urgență. Acesta nu funcționează ca un sistem de predicție a cutremurelor și nu emite, în mod obișnuit, avertizări înainte de producerea unui seism.

Prin urmare, absența unui mesaj RO-ALERT nu înseamnă că a existat o defecțiune a sistemului național.

Cum activezi alertele de cutremur pe telefonul Android

Utilizatorii care doresc să verifice dacă pot primi notificări în cazul unor viitoare cutremure pot consulta setările telefonului.

În general, funcția poate fi găsită urmând acești pași:

Deschide meniul „Setări” al telefonului. Accesează secțiunea „Siguranță și urgență”. Caută opțiunea „Alerte de cutremure”. Verifică dacă funcția este activată.

În funcție de producător și de versiunea sistemului de operare, setarea poate fi disponibilă și în meniul „Locație”.

Funcția este activată implicit pe multe dintre telefoanele compatibile, însă este recomandată verificarea setărilor pentru a evita surprizele în cazul unui nou seism.

Bilanțul cutremurului de 5,7 din România: două persoane au fost rănite, alte șase au ajuns la spital

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 5,7 care a zguduit România miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026. Seismul produs în zona Vrancea a provocat panică în mai multe localități, iar în județul Galați șase persoane au fost transportate la spital. Pompierii au intervenit în opt județe și în București pentru a verifica eventualele pagube și pentru a acorda ajutor persoanelor afectate. Potrivit bilanțului transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, verificările nu au scos la iveală distrugeri materiale semnificative.

Pompierii au verificat clădiri din opt județe și din Capitală

După producerea seismului din noaptea de marți spre miercuri, echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost trimise în teren pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor efecte asupra clădirilor și infrastructurii.

Potrivit informațiilor comunicate de IGSU, operațiunile de verificare au vizat județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Neamț, Iași, Vrancea și Vaslui, precum și municipiul București.

În urma misiunilor desfășurate, autoritățile nu au identificat pagube materiale semnificative provocate de cutremur.

Salvatorii au verificat mai multe construcții pentru a stabili dacă mișcarea seismică a produs fisuri, deteriorări sau alte probleme care ar putea pune în pericol siguranța locatarilor. Intervențiile au avut în vedere și sprijinirea persoanelor care au avut nevoie de asistență după seism.

Două persoane au fost rănite în timpul cutremurului. Mobilierul a căzut peste o femeie din Râmnicu Sărat

Printre victimele cutremurului se numără o femeie din Râmnicu Sărat, județul Buzău, care a fost lovită de obiecte de mobilier deplasate în timpul mișcărilor seismice.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, femeia a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea.

Un alt incident s-a produs în județul Galați. O persoană a fost lovită de ușa unui dulap în timp ce încerca să iasă din locuință în timpul cutremurului.

Până la momentul transmiterii bilanțului, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind starea celor două persoane sau gravitatea leziunilor suferite.

Nouă apeluri la 112 după cutremur, în Galați. Șase persoane au fost transportate la spital

Județul Galați s-a numărat printre zonele în care cutremurul a provocat cele mai multe solicitări de ajutor. În primele minute după seism, mai mulți locuitori au sunat la numărul unic de urgență 112, speriați de intensitatea mișcărilor.

Numărul apelurilor a crescut progresiv. Dacă primele raportări indicau cinci solicitări, bilanțurile ulterioare au menționat șapte, iar cea mai recentă informare a autorităților locale a consemnat nouă apeluri.

Conform ISU Galați, șapte dintre solicitări au necesitat intervenția echipajelor medicale. Mai multe persoane au avut atacuri de panică, iar una dintre victime s-a lovit la cap în timp ce încerca să ajungă în grabă la ieșirea din clădire.

În urma intervențiilor, șase persoane au fost transportate la spital. Un copil a fost, de asemenea, consultat de personalul medical, însă mama acestuia a refuzat transportul la unitatea medicală.

Pentru alte două persoane care au solicitat ajutor, operatorii 112 au oferit recomandări telefonice și indicații menite să le ajute să își recapete calmul.

În paralel, opt echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru verificări în localitățile din județ, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Acțiunile salvatorilor s-au concentrat în special asupra blocurilor înalte, clădirilor industriale și tehnologice, monumentelor istorice și construcțiilor reprezentative.

În județul Brăila, autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate apeluri la 112 referitoare la efecte ale cutremurului până la momentul raportării. Chiar și în aceste condiții, pompierii au efectuat verificări în municipiu, acordând o atenție specială clădirilor considerate vulnerabile în cazul unor mișcări seismice.

Care au fost cele mai puternice cutremure din România în 2026

Seismul din 18 noiembrie, cu magnitudinea de 5,7, ocupă primul loc în clasamentul cutremurelor înregistrate în România în acest an.

Printre celelalte mișcări seismice importante din 2026 se numără:

18 noiembrie – magnitudine 5,7: zona Vrancea;

19 octombrie – magnitudine 4,7: județul Buzău;

26 februarie – magnitudine 4,5: județul Vrancea;

25 august – magnitudine 4,4: județul Buzău;

11 august – magnitudine 4,3: județul Buzău;

6 septembrie – magnitudine 4,1: județul Buzău.

Zona seismică Vrancea rămâne principala regiune cu activitate seismică importantă din România, fiind cunoscută pentru cutremurele care se produc la adâncimi intermediare și care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.

Cele mai devastatoare cutremure din România din ultimul secol

Istoria României a fost marcată de mai multe seisme puternice, unele dintre ele având consecințe dramatice asupra populației și clădirilor.

Printre cele mai importante cutremure înregistrate în ultimii 100 de ani se numără:

10 noiembrie 1940: cutremur cu magnitudinea estimată între 7,4 și 7,7. Seismul a provocat aproximativ 1.000 de decese și a dus la prăbușirea celebrului bloc Carlton din București.

4 martie 1977: cutremur cu magnitudinea de aproximativ 7,2–7,4, soldat cu 1.578 de morți și peste 11.300 de răniți. A fost unul dintre cele mai devastatoare dezastre naturale din istoria modernă a țării.

30 august 1986: seism de magnitudine 7,1, resimțit în mai multe regiuni ale României, inclusiv în București și Iași.

30 și 31 mai 1990: două cutremure importante, cu magnitudini de 6,9 și 6,4. Primul dintre acestea a provocat opt decese și sute de răniți în România.

27 octombrie 2004: cutremur cu magnitudinea de 6,0, resimțit în special în sud-estul țării, fără victime sau distrugeri majore.

Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur. Recomandările autorităților

După seismul produs miercuri dimineață, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis populației recomandări privind comportamentul în timpul și după un cutremur.

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să își păstreze calmul și să evite reacțiile impulsive care pot duce la accidentări.

Dacă seismul are loc în timp ce te afli într-o clădire, nu este recomandat să încerci să ieși în grabă din imobil. De asemenea, lifturile și scările trebuie evitate pe durata mișcărilor seismice.

Printre principalele măsuri de protecție recomandate se numără:

Adăpostirea sub o masă solidă sau lângă un element structural sigur;

Protejarea capului și a gâtului cu ajutorul brațelor;

Păstrarea distanței față de ferestre, oglinzi și obiecte care se pot desprinde;

Evitarea folosirii liftului;

Părăsirea clădirii numai după oprirea mișcărilor, dacă evacuarea este sigură;

Apelarea numărului 112 doar în situații care necesită intervenția serviciilor de urgență.

Autoritățile recomandă, de asemenea, ca după cutremur oamenii să fie atenți la eventualele deteriorări ale locuințelor și să evite zonele în care există riscul căderii unor elemente de construcție.