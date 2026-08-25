Cutremur în România! A fost resimțit în mai multe zone, inclusiv în Capitală. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs marți dimineață, 25 august 2026, în zona seismică Vrancea-Buzău. Seismul a fost anunțat de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur Foto: Istock

Potrivit datelor transmise de specialiști, mișcarea telurică a avut loc la ora 04:56:39, ora locală a României. Cutremurul a fost încadrat ca fiind unul mediu și s-a produs la o adâncime de 145,2 kilometri.

Seismul a fost resimțit în mai multe zone, inclusiv în Capitală.

Cutremurul s-a produs în zona Vrancea-Buzău

Conform informațiilor furnizate de INFP, epicentrul cutremurului a fost localizat în zona seismică Vrancea-Buzău.Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante din țară. Potrivit datelor oficiale, acesta a avut loc la aproximativ 57 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și 62 de kilometri sud de Buzău.De asemenea, seismul s-a produs la aproximativ 65 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici sunt monitorizate permanent de specialiști.

19 cutremure înregistrate în România în luna august

Datele centralizate de INFP pentru luna august arată că în România s-au produs până în prezent 19 cutremure.Magnitudinile acestora au fost cuprinse între 2,2 și 4,3 grade, conform informațiilor prezentate de institut.Cutremurele produse în această perioadă au avut intensități diferite, însă seismul de marți dimineață a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate în ultima perioadă.Activitatea seismică din România este urmărită constant de cercetători, iar datele privind magnitudinea, adâncimea și localizarea cutremurelor sunt actualizate după fiecare eveniment.

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut 4,5 grade

Cel mai puternic seism înregistrat în România în anul 2026 până în acest moment a avut magnitudinea de 4,5 grade.Acesta s-a produs pe data de 26 februarie, în județul Vrancea.Cutremurele din zona Vrancea sunt cunoscute pentru faptul că se produc, de regulă, la adâncimi mari, iar efectele lor pot fi resimțite la distanțe considerabile față de epicentru.

Cutremurul s-a produs în zona Vrancea-Buzău

Conform informațiilor furnizate de INFP, epicentrul cutremurului a fost localizat în zona seismică Vrancea-Buzău.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante din țară. Potrivit datelor oficiale, acesta a avut loc la aproximativ 57 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și 62 de kilometri sud de Buzău.

De asemenea, seismul s-a produs la aproximativ 65 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici sunt monitorizate permanent de specialiști.

19 cutremure înregistrate în România în luna august

Datele centralizate de INFP pentru luna august arată că în România s-au produs până în prezent 19 cutremure.

Magnitudinile acestora au fost cuprinse între 2,2 și 4,3 grade, conform informațiilor prezentate de institut.

Cutremurele produse în această perioadă au avut intensități diferite, însă seismul de marți dimineață a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate în ultima perioadă.

Activitatea seismică din România este urmărită constant de cercetători, iar datele privind magnitudinea, adâncimea și localizarea cutremurelor sunt actualizate după fiecare eveniment.

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut 4,5 grade

Cel mai puternic seism înregistrat în România în anul 2026 până în acest moment a avut magnitudinea de 4,5 grade.

Acesta s-a produs pe data de 26 februarie, în județul Vrancea.

Cutremurele din zona Vrancea sunt cunoscute pentru faptul că se produc, de regulă, la adâncimi mari, iar efectele lor pot fi resimțite la distanțe considerabile față de epicentru.