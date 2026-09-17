Schema ingenioasă pusă la cale de un român în Italia. A clonat zeci de carduri de carburant ale Poliției

Un român din Italia a uimit întreaga peninsulă după ce motivul pentru care a fost arestat a fost aflat de către public. Bărbatul a fost prins cu nu mai puțin de 30 de carduri de carburant clonate, care erau folosite inclusiv pentru alimentări plătite din conturile Poliției de Stat.

Cazul neobișnuit a avut loc în Italia Foto: Arhivă

Folosind această metodă, bărbatul ar fi reușit să umple o cisternă de aproximativ 1.000 de litri, iar combustibilul urma să fie revândut. Autoritățile au început o anchetă după ce au fost remarcate alimentări suspecte făcute cu cardurile de carburant ale Poliției din Bari.

S-a observat rapid că unele tranzacții fuseseră efectuate în zile și în locații care arătau clar că nu puteau avea legătură cu mașinile oficiale ale instituției. Cazul a ajuns rapid în fața procurorilor din Torino, iar autoritățile au început să verifice camerele de supraveghere unde erau folosite cardurile, potrivit Poliției de Stat italiene.

Un român se afla în spatele tranzacțiilor misterioase

În urma anchetei, autoritățile au concluzionat că bărbatul folosea cardurile clonate pentru a umple o cisternă de 1.000 de litri cu carburant. În cele din urmă, cisterna avea să fie vândută. În cele din urmă, polițiștii au descoperit că doi români foloseau cardurile clonate, iar alți doi conaționali cumpărau combustibil.

În cele din urmă, locuințele celor patru persoane implicate în anchetă au fost percheziționate. În casa unuia dintre români, polițiștii au găsit 30 de carduri clonate și diverse echipamente care puteau fi folosite pentru a clona carduri.

Bărbatul a fost arestat

Anchetatorii consideră că românul în cauză ar fi fost persoana cheie din spatele presupusei fraude. Bărbatul a fost arestat, iar, separat, el mai este cercetat și pentru deținerea unor dispozitive care ar fi putut fi folosite pentru accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

Practic, românii foloseau cardurile clonate pentru a cumpăra carburant din benzinării. O parte din acesta a fost încărcat într-o cisternă de 1.000 de litri, care a fost ulterior vândută.