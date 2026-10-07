Fructul românesc pe care cu greu îl mai găsești în piețe. A ajuns și 25 de lei un kg: „Din cauza secetei, nu s-au dezvoltat mai deloc”

Toamna este, în mod tradițional, sezonul castanelor, însă anul acesta românii le găsesc cu greu pe tarabe. Recolta de castane românești este mult mai slabă față de anii anteriori, iar producătorii spun că principalul motiv este seceta care a afectat pomii.

Castanele românești au devenit o raritate în piețe Foto: iStock

Cei care vor să cumpere castane au, în continuare, posibilitatea de a alege fructele din import. Acestea sunt însă mai scumpe, prețul unui kilogram pornind de la aproximativ 25 de lei. În zonele unde castanele sunt cultivate în mod tradițional, producătorii se confruntă cu o recoltă mult diminuată.

„ Din cauza secetei, nu s-au dezvoltat mai deloc. Au rămas micuţe de tot".

Seceta a afectat recolta de castane

În Tismana, județul Gorj, una dintre zonele cunoscute pentru producția de castane, efectele secetei sunt vizibile. Pomii au rodit mult mai puțin, iar fructele au rămas mici.

Vasile Guțilă este unul dintre cei mai mari producători de castane din zonă. Acesta are aproximativ 300 de pomi care, în anii buni, pot produce în jur de șapte tone de fructe. În acest an, însă, recolta este la jumătate.

„La 3 hectare, cam 2-3 tone fac. Se vede şi la coajă că sunt uscate din cauza secetei. Nu a plouat şi nu s-au dezvoltat. Sunt la jumate", a declarat Vasile Guţilă, producător de castane, potrivit observator.ro.

Chiar dacă recolta este mai slabă, producătorii spun că fructele din acest an au și un avantaj: sunt mai dulci. Cristina Guțilă, producător de castane, susține că fructele mai mici sunt mai gustoase decât unele dintre cele de dimensiuni mari, care pot avea un gust amar după fierbere.

„Sunt foarte bune, foarte dulci. Foarte bune faţă de alea mari care au şi venele alea care, fierbându-le, dau gustul amărui. Astea sunt mai dulci", a explicat Cristina Guţilă, producător de castane.

Castanele românești, tot mai greu de găsit

Problemele provocate de secetă nu se limitează la un singur producător. Recolta este mai slabă în mai multe zone din județul Gorj, ceea ce se reflectă și în cantitatea de castane românești ajunsă în piețe. În lipsa unei producții suficiente, comercianții apelează la castanele din import. Pentru acestea, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar cel puțin 25 de lei pentru un kilogram.

Pe lângă faptul că sunt apreciate pentru gustul lor, castanele pot fi incluse într-o varietate de preparate. Acestea pot fi consumate fierte sau coapte, cu sare și, după preferință, cu unt. De asemenea, pot fi folosite pentru prepararea unor feluri de mâncare precum supa cremă, piureul de castane, risotto sau tocănițele cu castane și ciuperci.

Fructele sunt apreciate și pentru conținutul lor nutritiv, având în compoziție fibre, vitamine și minerale importante pentru organism.

„Sunt bogate în fibre, minerale şi vitamine, vitamina C, complexul de B-uri, au vitamina A, vitamina E, magneziu şi potasiu. Ajută la digestie, protejează inima”, a subliniat Anca Bodislav, nutriționistă.

Specialiștii atrag însă atenția că nu toate castanele care pot fi găsite în această perioadă sunt destinate consumului. Castanele decorative, cunoscute și sub denumirea de castane sălbatice, pot fi confundate cu cele comestibile.