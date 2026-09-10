 Concertul pe care Fuego l-a amânat din cauza ploii! Octavian Ursulescu: „E binevenit pe secetă, chemați-l!”
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Concertul pe care Fuego l-a amânat din cauza ploii! Octavian Ursulescu: „E binevenit pe secetă, chemați-l!”

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Fuego e solistul care aduce ploaia! Adesea, la evenimentele sale, în aer liber, plouă cu găleata. Așa s-a întâmplat și la Festivalul Mamaia 2026, când i s-a amânat concertul pentru a doua seară. Ca un bonus, recitalul lui cu bucluc va fi însă redifuzat de TVR 2, sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 20.00. Exclusiv pentru Click!, celebrul prezentator de evenimente Octavian Ursulescu face dezvăluiri despre bunul său prieten Fuego.

Octavian Ursulescu l-a prezentat adesea în concerte pe artistul Fuego
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Octavian Ursulescu l-a prezentat adesea în concerte pe artistul Fuego Foto: foto: arhiva personala

Octavian Ursulescu: „I-am urmărit proiectele ambițioase”

Octavian Ursulescu, amfitrion de evenimente, și-a exprimat admirația față de talentul artistului. Fuego se bucură de un succes uriaș, nu numai la București, ci și la Chișinău:

„L-am urmărit proiectele ample, ambițioase, atât în spectacolele de la București și de la Chișinău, cât și, în ultimii 2 ani, la „Festivalul drapelului” de la Comarnic. Anul trecut, la Festivalul de muzică ușoară de la Mamaia, Paul Surugiu-Fuego a susținut un recital de 3 ore, care sper că a închis gura cârcotașilor (speranță deșartă, știu), realizând o mică istorie a manifestării de pe litoral, cu 8 laureate devenite, ca și el, vedete – că asta se cuvenea să facă organizatorii, e altceva”.

Concertul în care trebuia să cânte și Fuego s-a amânat din cauza ploii

Iată însă că, la Festivalul Mamaia 2026, în seara recitalului lui Fuego a plouat cu găleata, el fiind nevoit să-și amâne prezența pe scenă pentru ziua următoare:

„Anul acesta, mai precis joi seara, pregătise, de această dată la festivalul de folclor, tot cu durata de 3 ore, un alt eveniment similar, dar concertul s-a anulat din cauza unei vijelii și unei ploi torențiale.

Din fericire, cei de la TVR au avut inspirația ca pe spațiul rămas liber să programeze superbul program „Muzica Bucureștilor de altădată”, cu Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu, alături de o orchestră de tip simfonic”, spune Octavian Ursulescu, exclusiv pentru Click!

„Fuego e omul care aduce ploaia! La debutul lui la Mamaia, ploaia a dărâmat copertina!”

Octavian Ursulescu a amintit și de alte situații similare, de la alte ediții ale Festivalului Mamaia, când Fuego parcă a „adunat norii”: 

„Dar, revenind, i-aș spune lui Paul „omul care aduce ploaia” (e binevenit pe secetă, chemați-l!): în 1993, când a debutat la Mamaia, ploaia a dărâmat copertina la teatrul de vară și microrecitalul său nu s-a transmis la TV. Anul  trecut a plouat intens, recitalul său s-a amânat, dar din acest motiv unii spectatori au plecat, preferând transmisia TV, iar în joia Festivalului Mamaia 2026 totul părea compromis, firește”. 

Din culisele festivalului de la Mamaia: „Fuego a adus bunătățile de pe scenă”

Vestitul amfitrion de evenimente ne-a mai oferit și mici picanterii, din culisele concursului muzical cu tradiție:

„Vă pot spune că, în partea finală, cea cu cântece de petrecere și de voie bună, pe scenă s-ar fi instalat mese cu toate bunătățile, care fac deliciul românilor, aduse special de Fuego.

Cum recitalul n-a mai avut loc, iar la reluarea de vineri programul a trebuit scurtat cu o oră (oricum, felicitări TVR și minunatei amfitrioane Iuliana Tudor, pe care când era adolescentă am prezentat-o ca solistă de muzică populară la Ploiești!), sper ca măcar toți cei din culise, în frunte cu echipa tehnică, să se fi înfruptat din plin”. 

Spectatorii i-au cântat „La mulți ani!” Fuego a împlinit 50 de ani, pe 23 august 2026

În ciuda ploii dese de vară, care i-a dat peste cap programul artistic, Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a fost primit cu bucurie de spectatorii veniți să-l vadă pe scenă, o zi mai târziu: 

„Cât de așteptat și de îndrăgit este artistul s-a văzut în seara de vineri, în care spectatorii entuziaști, veniți din întreaga țară, dar și din străinătate, l-au ovaționat, l-au aplaudat în picioare, i-au cântat „La mulți ani! – pe 23 august a împlinit 50 de ani.

Cu o forță uluitoare a talentului, el ne-a propus o călătorie muzicală prin toate zonele folclorice ale țării, schimbând numeroase costume, dar mai ales adaptându-se perfect specificului muzical și, încântător, lingvistic respectiv (mai ales cu accentul ardelenesc mi-a mers la inimă, regăsind cântecele copilăriei mele)”, a mai menționat Octavian Ursulescu, exclusiv pentru Click!

A interpretat și piese din repertoriul lui Gică Petrescu 

Fuego este un interpret cu un repertoriu vast. Cântă atât romanțe, muzică ușoară și muzică populară, cât și cântece de petrecere, îndeosebi din repertoriul regretatului Gică Petrescu: 

„A cântat impresionant împreună cu toți invitații lui, Cornelia și Lupu Rednic, din Maramureș, Andreea Voica, din Banat, Niculina Stoican, din Mehedinți, Ionuț Fulea, din Ardeal, Viorica Macovei, din Bucovina. Dar și alături de Ramona Bădescu – era să scriu din Italia!, căreia Paul Surugiu-Fuego i-a ales celebra melodie „Leliță Ioană”, adică Leliță... Ramonă!

La final, programul cu cântece de petrecere, lansate, cândva, de Gică Petrescu, dar și cu șlagăre de altădată, în frunte cu „Ionel, Ionelule” și „Căsuța noastră” a transformat publicul din arenă într-un cor pe 2.500 de voci.

„A transmis bună dispoziție contaminantă”

Cu un repertoriu ales perfect, cu ritm, antren, nelăsând spectatorii nici să respire (era să scriu „atmosferă incendiară”, dar cine știe cum venea ploaia s-o stingă!), Paul Surugiu-Fuego a transmis o bună dispoziție contaminantă și o bucurie a participării pe care n-am prea întâlnit-o în serile de muzică ușoară...La mulți ani, Paul Ciprian Surugiu-Fuego!”.

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