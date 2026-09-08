 Fuego a rupt tăcerea! Ce spune despre „războiul” dintre artiști: „Este loc pentru toată lumea sub soare”
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Fuego a rupt tăcerea! Ce spune despre „războiul” dintre artiști: „Este loc pentru toată lumea sub soare”

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Fuego își ia din nou prin surprindere fanii cu sinceritatea sa, în urma mesajului pe care l-a publicat pe rețelele de socializare, în care vorbește despre prieteniile din lumea artistică și despre cum se raportează el la acestea. Iată ce părere are Paul Surugiu și de ce consideră că între anumiți artiști se pot naște prietenii frumoase.

Ce spune Fuego despre certurile dintre artiști.
Ce spune Fuego despre certurile dintre artiști. Foto: Instagram

Artistul se bucură de o carieră de succes în lumea muzicală, acolo unde și-a câștigat un loc important de-a lungul anilor și a reușit să rămână în atenția publicului prin muzica și spectacolele sale. 

Ce spune Fuego despre prieteniile dintre artiști 

De curând, Fuego a abordat un subiect care poate stârni interesul publicului, aducând în prim-plan prieteniile dintre artiști. Cântărețul consideră că nu are dușmani, deoarece este de părere că și în breasla lui există loc sub soare pentru toată lumea, iar fiecare artist își are propriul public și propriul drum în carieră. În acest context, Paul Surugiu a vorbit despre relațiile pe care le are cu colegii săi și despre motivul pentru care apreciază munca fiecăruia.

„Eu cred că există prietenii adevărate între artiști. Nu știu dacă-s naiv sau nu, dar am câteva prietenii dincolo de cuvinte, dincolo de profesie, dincolo de competiție, concerte sau activitatea fiecăruia. Mă refer la colegii artiști. Poate nici nu e cazul să fie totul măsurat cantitativ, ci mai degrabă calitativ.

Eu consider că n-am dușmani. Așa vreau eu să fiu, crezând că e loc pentru toată lumea sub soare. Nu-mi dau cu părerea despre munca altora, pentru că nu sunt în măsură să judec sau să dau verdicte. Îmi apreciez toți colegii, pentru că fiecare dintre noi avem publicul nostru și nu cred că suntem mai interesanți dacă intrăm, în vreun fel, pe felia celuilalt”, a transmis el pe rețelele de socializare. 

Fuego: „Niciodată nu vom putea evolua și nu vom putea fi mai buni”

În continuarea mesajului său, Fuego a mărturisit că privește lucrurile diferit și consideră că munca fiecărui artist este importantă. Acesta spune că își apreciază colegii și că nu are loc pentru invidii sau rivalități, fiecare meritându-și locul în fața publicului.

„Consider că munca oricăruia dintre noi e importantă, vreau să-i aduc în fața oamenilor, vreau să le spun vorbe frumoase, pentru că merită și pentru că le simt pe deplin! N-am și nu voi avea vreodată vanități sau invidii inutile!

De mai multe ori, în show-urile mele, le-am adus omagii tuturor celor care-au slujit și slujesc muzica ușoară, același gen pe care-l abordez și eu. Niciodată nu vom putea evolua și nu vom putea fi mai buni decât cei de lângă noi dacă ne oprim și le dăm satisfacții! Eu am învățat că fiecare piere pe limba sa și știu sigur că toți colegii mei muncesc și își merită locul! În final, cel care decide este publicul nostru!”

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