 Fuego s-a întors acasă pentru a-și sărbători aniversarea de 50 de ani. Imagini de colecție cu mama și bunica lui
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FotoFuego s-a întors acasă pentru a-și sărbători aniversarea de 50 de ani. Imagini de colecție cu mama și bunica lui

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Pentru aniversarea sa de 50 de ani, Fuego a decis să se întoarcă la rădăcinile sale din Turda și să petreacă timp alături de familia sa. Artistul, a cărui nume real este Paul Surugiu, a împărtășit cu fanii imagini rare cu mama și bunica sa, de care este foarte apropiat.

Cum și-a sărbătorit Fuego ziua
Cum și-a sărbătorit Fuego ziua Foto: arhivă

Fuego, alături de familie cu ocazia zilei de naștere

Artistul a împărtășit cu fanii imagini rare cu familia sa, în special cu mama și bunica sa, de care continuă să fie apropiat. Fuego și-a petrecut aniversarea cu prieteni, verișori și rude din Turda, localitatea în care a crescut.

Fotografiile postate pe rețelele sociale au fost însoțite de un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința față de persoanele dragi din viața sa, dar și față de fanii care și-au răpit din timp pentru a-i transmite gânduri bune.

„Ieri am fost în liniște și cu liniște! Am încercat să răspund pe cat se poate multelor mesaje pe care le-am primit! Am încercat să mă bucur de parte din oamenii mei dragi, cei de acasă, de la Turda, locul în care m-am format! Mi-a prins bine ca la cei 50 de ani să fiu cu ei, să îi aud și văd, să le văd bucuria și să mă oglindesc frumos și simplu în ochii lor! Nu FUEGO, nu artistul, nu omul care apare în fața camerelor, nu Paul, ci doar Cipi! Mama, bunica, verișoara mea, prieteni din copilărie, profesoară de franceză, fini și oameni dragi, toți mi-au făcut ziua perfectă, împreună cu surpriza făcută de doamna Sava Negrean Brudașcu! Seara am ajuns și pe la Salva, la Virginia Linul, pentru câteva costume populare noi! Iubesc fiecare secundă a vieții și vreau să o investesc cu folos!”, a declarat artistul pe rețelele de socializare.

Urmăritorii artistului i-au răspuns la postare cu urări pentru ziua sa:

„La mulți ani fericiți, dragul meu artist preferat, Paul! Să‑ți trăiască mama Eugenia și bunica Elena (Bubulina). Este o poză foarte frumoasă!

La mulți ani, cântărețul meu preferat din toată România, de când eram o copilă!

La mulți ani cu sănătate, bucurii și multe realizări!!”.

 Fuego, amintiri din copilărie: „Îmi dau seama acum că era atât de frumos”

Artistul nu poate uita scrisorile cu mesaje de iubire oferite mamei sale, cântăcelele învățate din dorința de a impresiona femeia care i-a dat viață. Mesajul complet pe care îl regăsiți mai jos a fost livrat alături de o fotografie cu el din copilărie, editată color. 

„Mi-aduc aminte când eram mic, perioada asta, de început de martie, era mare forfotă! Încercam să confecționăm mărțișoare pentru mamele noastre și, desigur, să scriem scrisori cu mesaje de iubire, ca să putem impresiona! Eu, având și talent la muzică, trebuia neapărat să am și un cântec pregătit! La vremea aceea părea greu și complicat, dar îmi dau seama acum că era atât de frumos și deplin să ne exprimăm iubirea și să încercăm să facem ca zilele să fie perfecte pentru cele care ne-au dat viață!”.

Mereu prins între proiecte muzicale și concerte, Fuego își face timp pentru a ajunge acasă, la familia lui. Mama și bunica sa îl așteaptă oricând să treacă pragul casei copilăriei sale. Deseori, cântărețul a vorbit despre relația extrem de apropiată cu cele două femei importante din viața sa și cât de recunoscător este pentru prezența lor în viața lui. 

„Am ajuns ieri acasă, la bunica și la mama! M-au așteptat cu toate bunătățile posibile și imposibile de pe lumea asta, cu sufletul la gură și cu atâta drag în priviri și în îmbrățișările lungi! Ele îmi sunt parte din inimă și prin ele merg mai departe! Mi-au dat o doză bună de dragoste, de liniște! Am savurat poveștile bunicii, care, la 90 de ani, e plină de viață și nu are prea multe nostalgii! Cumva, eu sunt centrul universului lor și sunt tare binecuvântat că le am, că ne auzim și că îmi poartă de grijă, fiind permanent în rugăciunile lor!”, a povestit artistul pe Instagram în urmă cu ceva timp, când își vizita familia. 

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