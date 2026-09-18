 Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct: „Propunerea a venit foarte rapid și pe neașteptate”
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Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct: „Propunerea a venit foarte rapid și pe neașteptate”

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Cristina Spătar (54 de ani) are parte de o toamnă plină pe plan profesional. Cunoscuta artistă a acceptat un nou proiect de televiziune și poate fi văzută, în fiecare miercuri, în direct, la Favorit TV. 

Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct
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Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct Foto: click.ro

Cristina prezintă, alături de solistul Florin Grigore, emisiunea „Întâlnirea românilor”, un show de divertisment în care artiști din mai multe genuri muzicale se „duelează” prin cântec, dans și probe interactive.

Propunerea a venit pe neașteptate pentru Cristina Spătar, însă artista spune că a primit-o cu mare bucurie, mai ales că noul proiect îi oferă ocazia să se întâlnească săptămânal cu publicul într-o ipostază diferită.

M-au invitat cei de la Favorit TV, domnul Georgel Nucă, directorul televiziunii Favorit, să prezint alături de solistul Florin Grigore emisiunea «Întâlnirea românilor», în fiecare miercuri, în direct, de la ora 19.00. Așadar, timp de trei ore vă așteptăm alături de noi pe Favorit TV, la o frumoasă emisiune-concurs de divertisment, în cadrul căreia artiștii se «duelează» prin cântec. Fiecare dintre noi are o echipă cu artiști din toate genurile muzicale, care se “duelează” prin cântec și tot felul de probe interactive, cu provocări din muzică și dans”, a declarat Cristina Spătar.

„Sunt foarte încântată de propunere”

Deși oferta a venit rapid și nu se aștepta la această schimbare în programul său profesional, artista spune că încrederea primită din partea noilor colegi a contat foarte mult în decizia sa.

Sunt foarte încântată de propunere, chiar dacă a venit foarte rapid și pe neașteptate. Apreciez că domnul Georgel Nucă și colegul meu, Florin Grigore, au avut încredere în mine și mă încurajează la fiecare ediție!”, ne-a mai spus artista.

Iar noua emisiune nu este singurul proiect de televiziune al Cristinei Spătar. Artista își împarte acum timpul între două platouri TV.

„În paralel cu emisiunea de la Favorit TV, prezint și podcastul  «Între noi», pe Realitatea Star”, a precizat Cristina Spătar.

Astfel, pe lângă cariera muzicală, Cristina Spătar își consolidează tot mai mult și ipostaza de prezentatoare TV, cu două proiecte derulate în paralel și cu o emisiune în direct de trei ore, în fiecare săptămână.

„„Între noi, cu Cristina Spătar” este un podcast bazat pe conversații autentice, purtate tête-à-tête, într-o atmosferă caldă, elegantă și relaxată. În fiecare ediție am alături un invitat special dintr-un domeniu diferit: artiști de muzică ușoară și populară, actori, influenceri, personalități din televiziune, medici, antreprenori și alte persoane publice cu povești care merită descoperite. Discuția depășește zona profesională și caută omul din spatele imaginii publice: începuturile, succesul, momentele dificile, familia, alegerile importante, sacrificiile, iubirea, eșecurile, controversele, dar și lucrurile mai puțin cunoscute de public”, ne-a mai spus pentru Click!.

Cristina Spătar, artista care devine gazda și confidenta invitatului său, conducând o conversație sinceră și firească, cu emoție, umor și întrebări directe, într-un format care să ofere atât momente puternice pentru ediția integrală, cât și secvențe cu potențial pentru TikTok, Instagram, Facebook și YouTube.

Pentru început podcastul moderat de Cristina Spătar va putea fi urmărit pe canalul de YouTube Realitatea Star și Realitatea.NET.

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