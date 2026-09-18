Kim Kardashian rupe tăcerea despre problema de sănătate care a dus-o la spital. Afecțiunea care i-a readus în minte drama tatălui ei

Kim Kardashian a vorbit despre o problemă de sănătate cu care s-a confruntat și care a ajuns să fie asociată, în mod inevitabil, cu istoria medicală a familiei sale. Vedeta a dezvăluit, în trailerul noului sezon al emisiunii „The Kardashians”, că a fost internată în spital după ce a fost diagnosticată cu esofagită.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

La 45 de ani, Kim a făcut dezvăluirea în timpul unei conversații surprinse în materialul de promovare al serialului. „Am ceva numit esofagită”, spune ea în trailer. Afecțiunea provoacă iritație și inflamație la nivelul esofagului, potrivit instyle.com.

Momentul a devenit cu atât mai emoționant pentru familia Kardashian-Jenner cu cât tatăl lui Kim, avocatul Robert Kardashian, a murit în 2003, la vârsta de 59 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer esofagian.

Kim Kardashian a dezvăluit că a fost internată

Noul sezon al reality-show-ului „The Kardashians” aduce în atenție și un episod dificil din viața lui Kim Kardashian. Vedeta vorbește deschis despre internarea sa și despre diagnosticul primit.

„Am ceva numit esofagită”, spune Kim în trailer, fără ca materialul să ofere mai multe detalii despre perioada în care a fost internată sau despre tratamentul pe care l-a urmat.

Imediat după mărturisirea vedetei, un producător o întreabă dacă afecțiunea este aceeași boală care i-a provocat moartea tatălui. Întrebarea face referire la Robert Kardashian, cunoscut avocat și tatăl lui Kim, care a murit în urma cancerului esofagian.

Reacția lui Kris Jenner arată cât de sensibil este subiectul pentru familie. „Mă face să vreau să plâng”, spune mama lui Kim în trailer.

Ce este esofagita și de ce a fost adus în discuție cancerul

Esofagita este o afecțiune care presupune iritarea și inflamarea esofagului. În materialul despre Kim Kardashian este menționat și faptul că, dacă nu este tratată, aceasta poate evolua către o afecțiune numită esofag Barrett.

Esofagul Barrett este asociat cu un risc crescut de apariție a cancerului, motiv pentru care întrebarea adresată lui Kim în trailer a căpătat o încărcătură aparte. În cazul familiei Kardashian, problema este legată și de experiența prin care au trecut după moartea lui Robert.

Totuși, dezvăluirea făcută de Kim se referă la diagnosticul de esofagită. Trailerul nu afirmă că vedeta ar avea cancer esofagian și nici nu oferă informații care să indice că situația sa medicală ar fi aceeași cu cea a tatălui ei.

Familia Kardashian a continuat proiectele dedicate sănătății esofagului

Moartea lui Robert Kardashian a avut un impact important asupra familiei, iar în anii care au urmat, Kim și rudele sale au contribuit la creșterea gradului de conștientizare în privința cancerului esofagian.

În 2019, familia a participat la deschiderea Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health, în Los Angeles. Centrul poartă numele tatălui lui Kim și are ca domeniu de interes sănătatea esofagului.

Kim a vorbit și despre importanța acestui centru în cadrul unui eveniment organizat în 2024, la aniversarea a cinci ani de la deschidere. Vedeta a povestit că le-a recomandat unor prieteni să apeleze la centrul care poartă numele tatălui său și că unii dintre aceștia au avut parte de experiențe care au făcut-o să fie mândră de proiectul familiei.

„Am prieteni pe care i-am îndrumat către Robert G. Kardashian Center și le-a salvat viețile”, a spus Kim atunci. Ea a explicat că se bucură să audă recunoștința celor care au găsit acolo un loc dedicat problemelor de sănătate ale esofagului.

Subiectul a fost abordat de Kim și într-un episod din „The Kardashians” difuzat în 2025. Vedeta a spus că există câteva lucruri pentru care crede că tatăl ei ar fi foarte mândru de familie, iar centrul medical este unul dintre ele.