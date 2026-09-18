 „Am pierdut-o pe ringul de dans!” Ce s-a întâmplat la petrecerea de 12 ore la care a participat Brad Pitt
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„Am pierdut-o pe ringul de dans!” Ce s-a întâmplat la petrecerea de 12 ore la care a participat Brad Pitt

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E posibil ca distracția să fie atât de mare, la o petrecere, încât să nu-ți dai seama că dansezi întruna, fără să mai ții cont de cei din jur? Se pare că da! I s-a întâmplat unui cuplu celebru de la Hollywood!

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Foto: Invision / George Walker IV

Brad Pitt a vorbit despre experiența trăită alături de partenera sa, Ines de Ramon, la fastuoasa petrecere de nuntă organizată de Taylor Swift și Travis Kelce în luna iulie, potrivit declarațiilor oferite pentru „Entertainment Tonight”.

Actorul de 62 de ani a povestit că evenimentul, la care au participat aproximativ 1.000 de invitați, s-a transformat într-o petrecere nebună, care s-a întins pe aproape 12 ore. „Petrecerea a fost atât de bine gândită, emoționantă și incredibil de distractivă!”, a spus Pitt, care a numit-o, în glumă, „nunta secolului”.

Atmosfera a fost atât de animată, încât la un moment dat actorul și-a pierdut iubita în mulțimea de pe ringul de dans. Din cauza regulii stricte de a nu folosi telefoanele mobile la eveniment, găsirea lui Ines nu a fost chiar simplă. Totuși, Brad Pitt a explicat cu umor că despărțirea a durat puțin, deoarece mereu se găsea cineva care să-i arate direcția în care plecase Ines în ritmul muzicii.

Cei doi și-au făcut ulterior debutul pe Instagram în calitate de cuplu, apărând în fotografii realizate înaintea marelui eveniment. Imaginile au stârnit numeroase comentarii pe rețelele sociale, unde unii fani au interpretat diferit limbajul lor corporal, în timp ce alții au considerat că postura surprinsă era doar un moment întâmplător. Nu e cazul să interpretăm aiurea nilte gesturi, Brad și Ines formează un cuplu minunat, dar asta se vede din prima!

Indiferent de reacțiile din online, Brad Pitt păstrează amintirea unei seri memorabile, pe care o descrie ca fiind una dintre cele mai spectaculoase petreceri la care a luat parte vreodată. Iar iubita lui s-a distrat și ea cu siguranță, altfel nu ar fi dansat întruna până s-a distanțat, fără să-și dea seama, de partenerul ei.

foto - Profimedia

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