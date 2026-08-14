 Cum a reacționat Angelina Jolie când a aflat că Brad Pitt s-a reapucat de băut. Dependența lui de alcool le-a distrus mariajul!
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Cum a reacționat Angelina Jolie când a aflat că Brad Pitt s-a reapucat de băut. Dependența lui de alcool le-a distrus mariajul!

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Consumul lui de alcool ar fi cauzat divorțul Brangelina, iar faptul că actorul s-a reapucat de băut, după șapte ani de abstinență, n-a lăsat-o indiferentă pe actriță.

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Actorul de 62 de ani a dezvăluit recent că a „ieșit din nou de pe drumul abstinenței”, într-un interviu acordat revistei „Esquire”. Mărturisirea lui a venit după ce jurnalistul a observat că actorul îi oferea un pahar de vin...

„Am fost abstinent timp de șapte ani. Și apoi am revenit la consumul de alcool”, a recunoscut Pitt, precizând, însă, că situația este acum mult mai controlată. Actorul a explicat că poate consuma câteva pahare de alcool, fără să exagereze.

Pitt a mai spus că, în prezent, încearcă să fie „profesionist” în privința consumului de alcool și că apreciază tot mai mult diminețile. Ce înseamnă asta? Că nu vrea să piardă diminețile frumoase din cauza unei seri în care a băut prea mult, lucru care se întâmpla adesea în trecut…

Dezvăluirea lui este cu atât mai delicată cu cât problemele lui Brad Pitt cu alcoolul au fost asociate, în trecut, cu destrămarea familiei sale. Actorul și Angelina Jolie s-au despărțit în 2016, după un incident controversat petrecut la bordul unui avion privat, în urma căruia Jolie l-a acuzat pe Pitt de comportament violent față de ea și copiii lor.

Pitt a negat acuzațiile, iar, în urma unei investigații FBI, nu a fost pus sub acuzare. Însă a recunoscut, ulterior, că avea o problemă cu alcoolul.

În documentele depuse ulterior în instanță, Angelina Jolie a susținut că Pitt consumase alcool în timpul zborului și că ar fi vărsat băutură peste ea și copii. Avocatul actorului a respins atunci acuzațiile, dar, la aproximativ un an după despărțirea de Jolie, Pitt a renunțat la alcool. Actorul a vorbit ulterior despre participarea sa la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi și despre lupta cu propriii demoni.

Acum, o sursă citată de presa americană susține că Jolie ar fi privit cu scepticism această schimbare. „Angelina nu este surprinsă că el s-a reapucat de băut. A încercat să-i avertizeze pe oameni în privința lui. Știa că a fost întotdeauna o posibilitate ca el să se reapuce de băut”, a declarat sursa.

Aceeași persoană a afirmat că Jolie nu consideră că simpla abstinență ar fi rezolvat problemele de fond ale fostului ei soț și că, în opinia ei, Brad nu s-ar fi schimbat fundamental.

Declarațiile apar în momentul în care există mari tensiuni între cei doi foști soți, al căror divorț a durat aproximativ opt ani și a fost însoțit de numeroase dispute juridice. Și-atunci nu-i decât o răutate comentariul actriței la adresa tatălui copiilor ei?...

foto - Profimedia

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