 Misterul supei-cremă de roșii coapte. De ce vor toți porția a doua?
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Misterul supei-cremă de roșii coapte. De ce vor toți porția a doua?

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În zilele în care ai nevoie de ceva simplu și ușor de gătit, supa‑cremă de roșii coapte este preparatul care te salvează fără să-ți ceară ore în bucătărie. Aromată, catifelată, această supă este gata în doar 30 de minute.   

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Roșiile, alături de ardei și ceapă, lăsate să se prepare în cuptor, își dezvăluie dulceața ascunsă, iar aroma lor se împletește cu notele catifelate de usturoi și busuioc într-un bol care îți schimbă rapid dispoziția. Este genul de rețetă care transformă o masă obișnuită într-o pauză delicioasă și surprinzător de reconfortantă.

Ingrediente pentru trei porții

1,5 kg roșii

4 căței de usturoi

½ ceapă

1 ardei

sare, piper

oregano, busuioc

500 ml supă clară de pui

30 ml ulei de măsline

crutoane

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Mod de preparare

Încingi cuptorul la 220 °C. Tai roșiile, ceapa și ardeiul în bucăți. Le așezi într-o tavă tapetată, alături de cățeii de usturoi curățați.

Condimentezi cu sare, piper, oregano și busuioc, apoi stropești cu uleiul de măsline. Dai tava la cuptor timp de 25 de minute, amestecând legumele după 15 minute.

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Pui legumele coapte în blender, adaugi supa de pui și mixezi până obții o consistență cremoasă. Potrivești gustul și servești cu crutoane.

FOTO: Shutterstock

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