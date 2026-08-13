Ai stofă de antreprenor? Studiul care leagă două trăsături „întunecate” de dorința de a avea propria afacere

Ai întâlnit persoane care par să aibă o încredere ieșită din comun în propriile idei, adoră riscul și preferă să ia singure deciziile? Un nou studiu sugerează că, dincolo de creativitate și disciplină, anumite trăsături de personalitate mai puțin apreciate social pot fi asociate cu o puternică înclinație antreprenorială.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele dorinței de a avea propria afacere?

Ideea că un antreprenor trebuie să fie curajos, perseverent și dispus să își asume riscuri nu este nouă. Psihologii încearcă însă de mult timp să afle dacă există și anumite trăsături de personalitate care îi fac pe unii oameni mai predispuși să vadă oportunități de afaceri acolo unde ceilalți văd doar probleme.

Un studiu recent, publicat în revista Acta Psychologica, despre care scrie psypost.org, vine cu o concluzie care poate părea surprinzătoare: narcisismul și psihopatia au fost asociate cu o tendință antreprenorială mai puternică. Narcisismul a avut cea mai importantă contribuție dintre cele trei trăsături analizate în ceea ce privește acest tip de predispoziție.

Asta nu înseamnă, însă, că oamenii de afaceri sunt narcisiști sau psihopați. Studiul nu spune că aceste trăsături garantează succesul și nici că ele sunt necesare pentru a construi o afacere.

Studiul care a analizat personalitatea

Cercetătorii de la Universitatea Complutense din Madrid au analizat 591 de adulți activi profesional din Spania, cu vârste cuprinse între 26 și 76 de ani. Participanții aveau statut profesional diferit: unii erau angajați, alții lucrau pe cont propriu, iar grupul a inclus și persoane aflate în alte situații profesionale.

Participanții au completat chestionare prin care cercetătorii au evaluat atât personalitatea, cât și tendințele antreprenoriale – de exemplu, disponibilitatea de a identifica oportunități, de a genera idei și de a transforma aceste idei în acțiuni.

Pentru personalitate au fost analizate trăsăturile din modelul „Big Five”, dar și așa-numita Triadă Întunecată.

Ce este Triada Întunecată a personalității

Termenul poate suna dramatic, însă în psihologie el desemnează trei trăsături distincte:

narcisismul – asociat cu sentimentul de superioritate, nevoia de recunoaștere, încrederea ridicată în propriile capacități și dorința de afirmare;

psihopatia – asociată, printre altele, cu impulsivitatea, căutarea senzațiilor puternice și empatia redusă;

machiavelismul – caracterizat printr-un stil interpersonal calculat și orientat spre propriul interes.

Toate cele trei pot avea manifestări problematice în relațiile cu ceilalți. Cercetătorii au vrut să afle însă dacă unele dintre aceste caracteristici pot fi asociate cu disponibilitatea de a-ți asuma riscuri, de a căuta autonomie și de a urmări oportunități noi.

Narcisismul a ieșit cel mai mult în evidență

Dintre trăsăturile „întunecate”, narcisismul a fost cel mai puternic predictor al tendinței antreprenoriale.

O persoană cu un nivel mai ridicat de narcisism poate avea o încredere foarte mare în propriile idei și poate fi mai puțin intimidată de posibilitatea de a ieși în fața celorlalți. În lumea antreprenoriatului, această siguranță poate fi utilă atunci când trebuie să prezinți o idee, să convingi parteneri sau investitori ori să îți asumi responsabilitatea pentru o decizie.

Important este însă contextul. Încrederea în propriile forțe poate fi un avantaj, în timp ce lipsa autocriticii poate deveni o problemă.

Studiul nu a demonstrat că narcisismul îi face pe oameni antreprenori. A identificat doar o asociere între această trăsătură și tendința antreprenorială.

Și psihopatia a fost asociată cu mentalitatea antreprenorială

A doua trăsătură relevantă a fost psihopatia.

Cercetătorii consideră că anumite aspecte asociate acesteia, precum impulsivitatea și toleranța mai mare față de risc, pot avea legătură cu disponibilitatea de a lua decizii în situații incerte.

În afaceri, capacitatea de a acționa într-un context în care rezultatul nu este garantat poate fi importantă. Dar asta nu înseamnă că lipsa empatiei sau comportamentul impulsiv reprezintă calități antreprenoriale în sine.

De altfel, studiul nu a măsurat performanța efectivă a afacerilor, succesul financiar sau calitatea deciziilor luate de antreprenori. A analizat predispoziția psihologică spre antreprenoriat.

Ce a mai scos la iveală studiul

Una dintre cele mai interesante concluzii este că profilul antreprenorial nu se reduce la narcisism sau asumarea riscului.

Dintre trăsăturile clasice de personalitate, deschiderea către experiențe noi a fost cel mai puternic predictor. Persoanele cu un nivel mai ridicat al acestei caracteristici tind să fie curioase, creative și mai receptive la idei și experiențe noi.

Au mai apărut două trăsături importante:

Conștiinciozitatea – asociată cu organizarea, disciplina și orientarea către obiective.

Extraversia – utilă în contexte în care este nevoie de socializare, negociere, prezentarea ideilor și coordonarea oamenilor.

Așadar, portretul rezultat din studiu este mai nuanțat decât imaginea antreprenorului care „nu se teme de nimic”. Un profil antreprenorial puternic poate combina creativitatea și curiozitatea cu disciplina și energia socială, la care se pot adăuga anumite caracteristici asociate narcisismului sau psihopatiei.

Ce au în comun oamenii cu spirit antreprenorial

Privite împreună, rezultatele conturează câteva caracteristici care apar mai frecvent în rândul persoanelor cu o tendință antreprenorială mai pronunțată:

sunt mai deschise către experiențe și idei noi;

au o orientare mai puternică spre obiective;

sunt mai sociabile și mai dispuse să își promoveze ideile;

tind să aibă mai multă încredere în propriile capacități;

pot fi mai confortabile cu riscul și incertitudinea;

caută mai multă autonomie profesională.

Unele dintre aceste caracteristici sunt evident avantajoase. Altele pot deveni benefice sau problematice în funcție de modul în care sunt folosite.

Încrederea în tine poate ajuta. Excesul de încredere, însă, poate costa

Aici se află poate cea mai interesantă diferență dintre tendința antreprenorială și succesul antreprenorial.

Să ai curajul să începi o afacere este una. Să o conduci responsabil ani la rând este alta.

O doză de încredere poate ajuta un antreprenor să treacă peste primele refuzuri, să își prezinte ideea și să își asume decizii dificile. În schimb, aceeași încredere dusă la extrem poate însemna supraestimarea propriilor competențe, ignorarea criticilor sau subestimarea riscurilor.

De aceea, rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare de a dezvolta trăsături „întunecate” pentru a avea succes în afaceri.

Ce NU demonstrează studiul

Cercetătorii subliniază câteva limite importante. Datele au fost colectate la un singur moment, iar participanții au raportat singuri informațiile despre propria personalitate și propriile tendințe.

Prin urmare, cercetarea nu poate demonstra că narcisismul sau psihopatia determină o persoană să devină antreprenor. Este posibil și ca experiența antreprenorială să influențeze, în timp, modul în care oamenii se percep și se comportă.

În plus, participanții au fost recrutați din Spania, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot fi automat generalizate la toate populațiile și toate culturile.

De reținut! Cercetarea a măsurat tendințe antreprenoriale, nu succesul real al unei afaceri.

@Freepik

Editor: Raluca Toma