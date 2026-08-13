Jenna Ortega rezista câte o zi întreagă fără mâncare și apă, la filmări. „Nu voiam să deranjez”

Starul din „Wednesday” a dezvăluit că, la începutul carierei, ajungea să petreacă zile întregi pe platourile de filmare fără să mănânce sau să bea apă, pentru că nu voia să le creeze probleme celor din jur.

Actrița, care și-a început cariera la doar 9 ani, a povestit într-un interviu pentru „Esquire” că era atât de încântată să fie pe platou și atât de hotărâtă să demonstreze că merită să fie acolo, încât își ignora propriile nevoi. „Nu ceream nici măcar o gură de apă. Aș fi stat toată ziua fără să mănânc, fără să beau, eram dispusă să fac orice sacrificiu, pentru că îmi doream atât de mult să deranjez pe nimeni…”, a mărturisit Jenna Ortega.

Privind acum în urmă, vedeta din „Wednesday” consideră că a făcut, evident, o greșeală. „Poate că asta a fost greșeala mea: că nu am avut grijă de mine”, a spus actrița.

Ortega a început să joace la o vârstă foarte fragedă, după ce, la 7 ani, le-a spus părinților că își dorește să devină actriță. Deși aceștia nu i-au luat în serios intențiile la început, Jenna spune că încăpățânarea a fost una dintre calitățile care au ajutat-o să-și urmeze visul.

„Nu m-am oprit niciodată din a visa, pentru că sunt foarte încăpățânată. Și apoi nu am pus niciodată la îndoială acest lucru”, a povestit ea.

Experiența altor actori-copii a avut, de asemenea, un rol important în formarea ei. Jenna spune că Dakota Fanning a fost una dintre sursele sale de inspirație și simplu fapt că vedea o altă fată de vârsta ei pe ecran a ajutat-o să înțeleagă ce înseamnă să fii actor.

Declarațiile vedetei vin într-un moment în care aspectul fizic al actriței a atras din nou comentarii răutăcioase pe rețelele sociale. După apariția interviului mai sus menționat, unii fani s-au declarat îngrijorați de silueta ei filiformă și s-au întrebat dacă Jenna nu este cumva subnutrită.

Povestea actriței Jenna Ortega scoate în evidență și presiunea cu care se pot confrunta actorii-copii, mai ales atunci când simt că trebuie să demonstreze permanent că merită locul pe care îl ocupă. Pentru ea, lecția învățată a fost una simplă, dar importantă: succesul profesional nu trebuie să vină cu prețul neglijării propriei persoane.

foto - Profimedia