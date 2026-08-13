N-ai mâncat pepene galben așa! Prăjitura care îți schimbă gusturile

Dacă vara ar avea o textură, ar fi exact ca această prăjitură: moale, cremoasă și cu note fructate care se topesc de la prima degustare. Pepenele galben devine ingredientul-vedetă într-o rețetă rapidă, dar spectaculoasă, ideală pentru oricine iubește deserturile fresh, cu zero complicații.

Pepenele galben nu aduce doar prospețime în această prăjitură, ci și susținere pentru sănătatea ta. Bogat în vitamina C și antioxidanți, menține hidratarea pielii și oferă un boost de energie. Pepenele este ușor și prietenos cu silueta, are puține calorii și vitamine care ajută la menținerea unui tonus fresh. Integrat într-o prăjitură fină, transformă desertul într-unul care îți păstrează conștiința împăcată.

Ingredinte

2 linguri ½ unt nesărat

½ pahar lapte

1 lingură miere

5 ouă

80 g zahăr

5-6 linguri făină

2-3 felii pepene galben

1 lingură miere, pentru emulsie

1 linguriţă suc de lămâie

pepene galben, pentru ornat

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Mod de preparare

Amesteci untul moale cu laptele și mierea. După omogenizare, separi gălbenuşurile de albuşuri şi baţi gălbenușurile pe baie de aburi.

Separat, baţi albuşurile spumă cu zahărul şi adaugi, treptat amestecul de gălbenuşuri, cald. Combini cele două compoziţii, apoi înglobezi făina.

La final, prepari emulsia de pepene. Tai fructul în bucăţi şi-l treci într-un blender cu mierea şi sucul de lămâie. După ce ajunge să aibă o textură fină, încorporezi treptat emulsia în compoziţia de ouă.

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Torni amestecul într-o tavă de copt tapetată pe care o introduci în cuptorul preîncălzit, 15-20 de minute. Porţionezi prăjitura numai după răcire şi o serveşti cu zahăr pudră şi pepene galben tăiat cubuleţe.

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