 Cele 4 date de naștere ale oamenilor în care ceilalți au încredere aproape instinctiv. Ce spune numerologia despre ei
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Cele 4 date de naștere ale oamenilor în care ceilalți au încredere aproape instinctiv. Ce spune numerologia despre ei

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Încrederea nu se câștigă ușor și, odată pierdută, se recuperează cu atât mai greu. Cu toate acestea, există oameni care inspiră siguranță aproape fără să facă vreun efort. Sunt cei pe care îi suni când ai o problemă, cărora le poți spune un secret și despre care știi că nu te vor lăsa la greu. Potrivit unei interpretări publicate de Parade, patru zile de naștere se remarcă prin astfel de calități: 4, 9, 12 și 22. Iar explicațiile numerologice sunt diferite pentru fiecare.

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Patru zile de naștere asociate cu oamenii în care poți avea încredere

Data nașterii este folosită de numerologie pentru a atribui anumite semnificații cifrelor care apar în viața unei persoane. În cazul de față, nu contează luna în care te-ai născut. Importantă este ziua din lună.

Persoanele născute în zilele de 4, 9, 12 și 22 ale lunii sunt asociate cu patru forme diferite de încredere: stabilitate, corectitudine, sinceritate și loialitate pe termen lung.

Bineînțeles, asta nu înseamnă că o anumită zi de naștere garantează un anumit caracter. Încrederea se construiește prin comportament, prin alegeri și prin felul în care ne purtăm cu oamenii din jur. Interpretarea este una de astrologie și numerologie, destinată mai degrabă curiozității și autocunoașterii.

Născut pe 4? Pentru tine, promisiunea este aproape un contract

Dacă ziua ta de naștere este 4, numerologia asociază această cifră cu stabilitatea, ordinea și structura.

Persoanele născute pe 4 sunt descrise ca fiind practice și bine ancorate în realitate. Nu sunt genul care face promisiuni doar pentru a da bine într-o conversație. Dimpotrivă, preferă să spună mai puțin și să facă mai mult.

Când spun că vor veni, vin. Când își asumă o responsabilitate, încearcă să o ducă până la capăt, chiar dacă lucrurile devin incomode sau complicate.

De ce inspiră atât de multă siguranță?

Pentru că oamenii născuți pe 4 sunt asociați cu consecvența. Nu trebuie să ghicești ce intenții au și nici să te întrebi dacă își vor respecta cuvântul.

În relațiile apropiate, oferă aceeași loialitate pe care o așteaptă de la ceilalți. Pentru ei, încrederea nu este doar o declarație frumoasă, ci ceva ce trebuie demonstrat prin fapte.

Născut pe 9? Ai un simț puternic al dreptății

Cifra 9 are o semnificație aparte în numerologie, fiind asociată cu umanitarismul și preocuparea pentru ceilalți.

Persoanele născute pe 9 sunt influențate simbolic și de Marte, asociat cu acțiunea, curajul și lupta pentru ceea ce consideră drept.

Pentru ele, încrederea nu vine din dorința de a fi pe placul tuturor. Vine mai degrabă dintr-un puternic simț al corectitudinii.

Nu ajută pentru a fi apreciate

Un om născut pe 9 poate interveni atunci când vede o nedreptate, chiar dacă situația nu îl privește direct.

Este genul de persoană care poate spune lucrurilor pe nume și care nu se teme neapărat să apere pe cineva atunci când consideră că acesta a fost tratat incorect.

De aceea, încrederea pe care o inspiră are o bază simplă: ceilalți știu că nu acționează exclusiv din interes personal.

Născut pe 12? Preferi adevărul, chiar și atunci când doare

Persoanele născute pe 12 sunt asociate cu cifra 3, rezultată din reducerea numerologică a lui 12.

Cifra 3 este legată de comunicare și exprimare, iar acest lucru se reflectă în profilul atribuit acestei date de naștere.

Cei născuți pe 12 sunt descriși ca fiind oameni direcți, care preferă sinceritatea în locul unei minciuni „nevinovate”, spusă doar pentru a proteja sentimentele cuiva.

Prietenul care îți spune ce trebuie să auzi

Uneori, sinceritatea lor poate fi incomodă.

Dacă observă că faci o alegere greșită, este posibil să nu stea deoparte doar pentru a evita o discuție dificilă. Vor încerca să îți atragă atenția, uneori printr-o glumă sau cu un ton mai relaxat, dar mesajul rămâne acolo.

Tocmai această sinceritate poate deveni, în timp, una dintre calitățile pentru care sunt apreciați.

Este mai ușor să ai încredere într-un om atunci când știi că nu îți spune doar ceea ce vrei să auzi.

Născut pe 22? Construiești încrederea pas cu pas

22 este considerat în numerologie un număr maestru, cunoscut sub denumirea de „maestrul constructor”.

Este asociat cu o combinație între viziune și disciplină. În cazul relațiilor, această simbolistică se traduce prin nevoia de a construi legături stabile, care rezistă în timp.

Persoanele născute pe 22 nu sunt neapărat interesate de foarte multe relații superficiale. Preferă un cerc mai restrâns, dar format din oameni în care pot avea cu adevărat încredere.

Pentru ele, relațiile bune se construiesc în timp

Un om născut pe 22 nu acordă neapărat încredere instantaneu. Îi trebuie timp să vadă cine ești, cum reacționezi și dacă îți respecți promisiunile.

Odată ce încrederea a fost câștigată o tratează ca pe ceva valoros.

Această persoană nu caută neapărat cantitate în relații. Preferă calitatea, stabilitatea și loialitatea.

Ce au în comun cei născuți pe 4, 9, 12 și 22

Deși fiecare dintre cele patru zile este interpretată diferit, toate au în comun aceeași idee: încrederea se vede în fapte.

Cei născuți pe 4 sunt asociați cu seriozitatea și consecvența. Cei născuți pe 9, cu simțul dreptății și dorința de a-i ajuta pe ceilalți. Cei născuți pe 12 cu sinceritatea și comunicarea directă. Cei născuți pe 22 cu loialitatea și relațiile construite pe termen lung.

Așadar, nu este vorba despre patru tipuri de oameni care au exact același caracter. Fiecare ajunge să inspire încredere într-un mod diferit.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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