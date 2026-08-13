Jodie Foster a primit un mesaj personal de la cel care l-a împușcat pe președintele Ronald Reagan în urmă cu 45 de ani

John Hinckley Jr., bărbatul care, în urmă cu 45 de ani, a încercat să-l ucidă pe președintele american Ronald Reagan ca s-o impresioneze pe ea, are un mesaj nou pentru vedetă.

Hinckley, acum în vârstă de 71 de ani, a transmis mesajul în timpul unei apariții în podcastul „The Mark Joseph Show”, pentru că da, se află în libertate și este deja o mică celebritate în SUA. Ce-a avut să-i transmită lui Foster? „Îi doresc lui Jodie Foster să fie bine”, a spus Hinckley. El a adăugat că nu urmărește în mod special filmele ei, dar că știe că vedeta se descurcă bine și el speră ca ea să aibă o viață frumoasă.

Mesajul vine la 45 de ani după evenimentul care avea să lege definitiv numele starului de la Hollywood de cel al unui infractor. Pe 30 martie 1981, Hinckley a deschis focul asupra lui Ronald Reagan în fața hotelului Hilton din Washington, după ce dezvoltase o obsesie pentru Jodie Foster. După ce o văzuse în filmul „Taxi Driver”, în 1976, ajunsese să creadă că trebuie să facă un gest spectaculos pentru a o impresiona.

În timpul atacului, glonțul tras de Hinckley a ricoșat din limuzina prezidențială și l-a lovit pe Reagan în torace. Președintele a suferit o perforare a plămânului și o hemoragie internă gravă.

Hinckley a fost declarat nevinovat pe motiv de probleme psihice și a petrecut mai mult de două decenii într-un spital de psihiatrie. Începând din 2003, i s-a permis să petreacă perioade tot mai lungi în afara instituției, cu condiția să participe la ședințele de terapie și să nu părăsească țara. Iar, în 2022, un judecător a decis eliminarea tuturor restricțiilor, după ce a constatat că Hinckley se afla pe calea cea bună.

În noul interviu, Hinckley a vorbit și despre fanteziile pe care le avea în perioada în care era obsedat de Foster. El își imagina că va avea o relație cu actrița și că vor trăi fericiți împreună până la adânci bătrâneți. „Voiam să am o relație cu Jodie Foster și să-mi petrec restul vieții cu ea”, a spus el, recunoscând că acele convingeri erau „delirante”, dar că, la vremea respectivă, le considera reale.

Întrebat dacă Foster ar fi putut deveni ea însăși ținta violenței sale, Hinckley a răspuns că „în mod cert” ar fi putut fi o țintă, adăugând că „soarta a făcut ca Reagan să fie în locul ei”.

Foster a vorbit rar despre trauma provocată de acel episod. În 2024, actrița a povestit că Hinckley îi trimisese anterior scrisori și că, după atac, și-a dat seama că atacul lui fusese motivat de obsesia pe care o avea față de ea. Iar acum, la mai bine de patru decenii distanță, numele ei continuă să fie menționat în legătură cu una dintre cele mai răsunătoare tentative de asasinare a unui președinte american.

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