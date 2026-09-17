Mesajul mamei Mădălinei Apostol, cu doar câteva ore înainte de moartea fiicei: „Nu-ți bate joc”

Familia Mădălinei Apostol a trecut astăzi printr-una dintre cele mai grele zile. Fosta vedetă a fost condusă pe ultimul drum, iar ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-o atmosferă apăsătoare, alături de familie și de cei care au cunoscut-o. În mijlocul acestei dureri, atenția s-a îndreptat și către un detaliu publicat de mama Mădălinei cu doar câteva ore înainte ca fiica sa să moară.

Mesaj tulburător al mamei Mădălinei Apostol înainte de tragedie Foto: Click!

Femeia a distribuit mai multe videoclipuri cu mesaje despre suferință, pierdere, vindecare și despre oamenii pe care trebuie să îi prețuim cât timp îi avem alături. Ultima postare distribuită conține un mesaj despre cei care rănesc un om, dar și despre momentul în care persoana care a suferit reușește să se ridice, să plece și să nu mai privească în urmă.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Mădălina Apostol a fost înmormântată pe 17 septembrie, la Cimitirul Privat „Eternitatea” din București. Înainte de ceremonia de înhumare, familia și apropiații au participat la slujba religioasă organizată la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Pentru mama fostei vedete, momentul despărțirii a fost extrem de greu. Femeia a avut nevoie de intervenția medicilor în timpul ceremoniei, după ce durerea pierderii fiicei sale a copleșit-o.

În zilele care au urmat tragediei, o serie de postări mai vechi ale acesteia au atras atenția, în special cele publicate chiar înainte de moartea Mădălinei.

În ultima postare distribuită, mesajul face referire la suferința provocată de oamenii care nu își prețuiesc apropiații și la regretele care apar atunci când este prea târziu.

Materialul transmis vorbește despre puterea celui care reușește să se vindece după ce a fost rănit și despre faptul că, odată ce acesta pleacă, este posibil să nu se mai întoarcă.

Mesajul distribuit de mama Mădălinei, înainte de tragedie

„Atunci când se vindecă cel care a suferit, abia atunci începe suferința celui care și-a bătut joc. Pentru că omul, suferind, care se trezește, devine indiferent, devine puternic, pleacă și nu se mai uită în urmă. Iar cel care și-a bătut joc va suferi amarnic, pentru că, se spune așa, nu știi ceea ce ai, decât atunci când pierzi.

Și mulți au plâns, și-au suferit groaznic, și s-au luptat să aducă înapoi ceea ce au pierdut. Dar a fost inutil, pentru că cel ce a plecat, care a reușit să plece, nu s-a mai dat înapoi. Și n-are cum să se mai întoarcă la cel care și-a bătut joc.

Așa că, gândește-te de o mie de ori, înainte să rănești un suflet pe care Dumnezeu ți l-a dat lângă tine, ca să simți adevărata valoare prea târziu, atunci când a plecat. Și nimic din tot ceea ce vei face, nu ți-l va mai aduce înapoi. Așa că, gândește-te, fi înțelept, respectă-ți aproapele, respectă omul care este lângă tine, care te iubește necondiționat, și care îți oferă dragostea lui, iubirea lui și protecția lui.

Nu-ți bate joc. Va veni o vreme când vei plânge, cu fața în pumni, și nimic nu te va mai ajuta. Din păcate, prea puțin conștientizează lucrul acesta.

Și prea mulți suferă pe acest pământ. Și prea mulți pleacă și nu se mai uită în urmă. Dar ei se ridică, mai puternici, mai victorioși. Trist este pentru cel ce rămâne în urmă. Sănătate multă și multă binecuvântare vă doresc! Și înțelepciune!”, mesajul transmis în ultima postare distribuită de mama Mădălinei, potrivit cancan.ro.