Semnalul de alarmă tras de Adriana Bahmuțeanu după moartea Mădălinei Apostol: „Boala ei a debutat cu mult timp în urmă”

Moartea Mădălinei Apostol a readus în atenție discuțiile despre depresie și despre importanța sprijinului acordat persoanelor care trec prin perioade dificile. Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre sănătatea mintală și despre felul în care oamenii aflați în suferință psihică ar trebui priviți și sprijiniți.

Adriana Bahmuțeanu trage un semnal de alarmă după moartea Mădălinei Apostol Foto: colaj Click!

Jurnalista consideră că problemele de ordin emoțional nu ar trebui tratate cu superficialitate și atrage atenția asupra nevoii de înțelegere și ajutor specializat.

Adriana Bahmuțeanu, despre depresie și comportamentul suicidar

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre depresia severă și despre faptul că numeroase cazuri de persoane care se confruntă cu astfel de probleme nu ajung să fie cunoscute public. În acest context, jurnalista a făcut referire și la Mădălina Apostol, dar și la alte cazuri despre care s-a vorbit în presă.

„Ea trecea printr-un episod depresiv major pentru că nu mai avea job, nu mai avea faimă, ce probleme a mai avut ea, sau la Mădălina Manole. Astea sunt cazurile pe care noi le cunoaștem în presă, dar persoanele cu comportament suicidar în lumea reală sunt mult mai multe și nu sunt mediatizate aceste cazuri pentru că, în România, nu se pune accent pe boala psihică. Este o suferință psihică”, a spus vedeta în emisiunea „Dan Capatos Show”.

Jurnalista a atras atenția și asupra prejudecăților care încă există în societate în ceea ce privește mersul la psiholog. Potrivit acesteia, teama de judecata celor din jur îi poate determina pe unii oameni să își ascundă problemele și să solicite ajutor în secret.

„În România încă este o rușine să mergi la psiholog”

Adriana Bahmuțeanu a povestit că, în activitatea sa de psiholog, se întâlnește inclusiv cu persoane cunoscute public care preferă discreția atunci când apelează la ajutor specializat.

„Da, e o tulburare depresia majoră, dar ar trebui noi să privim altfel lucrurile astea, ar trebui să-i înțelegem pe acești oameni, ar trebui să le arătăm compasiune, să-i susținem, nu să-i arătăm cu degetul. În România încă este o rușine să mergi la psiholog. Să știți că am cliente celebre, dar care vin cu cea mai mare discreție la mine. Eu sunt psiholog acreditat de Colegiul Psihologilor și am această certificare, plus alte formări, dar vin și spun: «Știi, îmi este rușine să vin aici. Vreau să păstrăm totul confidențial».

Evident că totul este confidențial. În relația cu un specialist în sănătate mintală, totul este confidențial. Se semnează și un contract și evident că problemele sufletești ale acestei persoane nu vor fi expuse niciodată public. Dar hai să schimbăm puțin și mentalitatea.

Cred că boala ei a debutat cu mult timp în urmă și s-a accentuat. Uitați-vă la pozele ei din ultimii ani. E foarte tristă, are o tristețe în ochi care trădează, până la urmă, această tulburare depresivă majoră care nu vine niciodată singură. Vine cu comorbidități, asta vă spun”, a mai adăugat ea.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Mădălina Apostol a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 17 septembrie. Funeraliile au fost pregătite într-un cadru privat, iar trupul neînsuflețit al vedetei se află la Cimitirul Eternitatea. În jurul orei 12:00, Mădălina Apostol a fost condusă spre locul de veci, în cavoul familiei. Au fost momente de profundă tristețe, cu lacrimi și multă durere pentru cei care au venit să-și ia rămas-bun.