De ce nu a divorțat Cati Simionescu de Adrian Minune, deși manelistul a înșelat-o. „Nu că nu am vrut...”

Soția lui Adrian Minune, Cati Simionescu, a vorbit deschis despre căsnicia sa care durează de peste două decenii. Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au împreună trei copii, Karmen, Adriana și Adrian Jr.

Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu. Foto: Instagram

Având în vedere că manelistul a recunoscut că a mai călcat strâmb de-a lungul timpului, Cati Simionescu a dezvăluit dacă s-a gândit vreodată la divorț din cauza infidelităților soțului. Ce a ținut-o pe aceasta lângă Adrian Minune.

Ce a ținut-o pe Cati Simionescu lângă Adrian Minune

Cati Simionescu a dat din casă și a vorbit despre relația ei cu Adrian Minune. În cadrul podcastului susținut de Bursucu, aceasta a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată să-l părăsească pe manelist.

Răspunsul ei a fost foarte ferm: „Niciodată în viața mea. Nu că nu am vrut, nici nu m-am gândit la asta pentru că, mai presus de orice, sunt copiii mei, iar el este tatăl lor”, a declarat Cati Simionescu.

Soția lui Adrian Minune a menționat că nu a fost niciodată vorba că stă în relație pentru copii, ci pur și simplu îi poartă manelistului o iubire necondiționată. „Am rămas pentru că îl iubesc mai presus de viața mea. Nu cred că 100 de copii te țin alături de o persoană. Întrebarea asta mi-au pus-o și copiii mei, dar eu cred că n-am putut eu să trăiesc eu fără el”, a mărturisit Cati Simionescu la podcastul lui Bursucu.

Manelistul a recunoscut că și-a înșelat soția

În trecut, Adrian Minune a fost extrem de sincer și a declarat că a înșelat-o pe Cati Simonescu, și nu o singură dată. Cu toate acestea, el a afirmat că nu o va părăsi niciodată.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ţinut companie în acea seară. Soţia mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărţi vreodată. Îmi iubesc prea mult soţia şi copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume şi pentru asta le mulţumesc copiilor mei”, a spus Adrian Minune, la Acces Direct, în urmă cu mai mulți ani.