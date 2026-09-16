 De ce nu a divorțat Cati Simionescu de Adrian Minune, deși manelistul a înșelat-o. „Nu că nu am vrut...”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

De ce nu a divorțat Cati Simionescu de Adrian Minune, deși manelistul a înșelat-o. „Nu că nu am vrut...”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Soția lui Adrian Minune, Cati Simionescu, a vorbit deschis despre căsnicia sa care durează de peste două decenii. Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au împreună trei copii, Karmen, Adriana și Adrian Jr. 

Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu.
Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu. Foto: Instagram

Având în vedere că manelistul a recunoscut că a mai călcat strâmb de-a lungul timpului, Cati Simionescu a dezvăluit dacă s-a gândit vreodată la divorț din cauza infidelităților soțului. Ce a ținut-o pe aceasta lângă Adrian Minune.

Ce a ținut-o pe Cati Simionescu lângă Adrian Minune

Cati Simionescu a dat din casă și a vorbit despre relația ei cu Adrian Minune. În cadrul podcastului susținut de Bursucu, aceasta a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată să-l părăsească pe manelist. 

Răspunsul ei a fost foarte ferm: „Niciodată în viața mea. Nu că nu am vrut, nici nu m-am gândit la asta pentru că, mai presus de orice, sunt copiii mei, iar el este tatăl lor”, a declarat Cati Simionescu.

Soția lui Adrian Minune a menționat că nu a fost niciodată vorba că stă în relație pentru copii, ci pur și simplu îi poartă manelistului o iubire necondiționată. „Am rămas pentru că îl iubesc mai presus de viața mea. Nu cred că 100 de copii te țin alături de o persoană. Întrebarea asta mi-au pus-o și copiii mei, dar eu cred că n-am putut eu să trăiesc eu fără el”, a mărturisit Cati Simionescu la podcastul lui Bursucu.

Manelistul a recunoscut că și-a înșelat soția

În trecut, Adrian Minune a fost extrem de sincer și a declarat că a înșelat-o pe Cati Simonescu, și nu o singură dată. Cu toate acestea, el a afirmat că nu o va părăsi niciodată.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ţinut companie în acea seară. Soţia mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărţi vreodată. Îmi iubesc prea mult soţia şi copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume şi pentru asta le mulţumesc copiilor mei”, a spus Adrian Minune, la Acces Direct, în urmă cu mai mulți ani.

Ghid de cumpărături

Tom Cruise foto Profimedia jpg
Interviu„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani Vedete internaționale
Lady Gaga și partenerul său jpg
Cine este tatăl copilului lui Lady Gaga. Mama artistei l-a întâlnit prima și a făcut o afirmație surprinzătoare Vedete internaționale
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj www.fanatik.ro
image
Satul în care o casă cu 2 camere se vinde cu 5.500 de euro. Preţul e negociabil cu o condiţie observatornews.ro
image
„Am primit 5000 de dolari ca să mă mut într-un loc de care nu am auzit niciodată”. Schema prin care oamenii își pot schimba total viața www.antena3.ro
image
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
De ce își învelesc unii oamenii banii în folie de aluminiu. Trucul ciudat recomandat de specialisti playtech.ro
image
”Direct la spitalul de nebuni după trei luni!”. Ce antrenor ar lua titlul cu FCSB „în joc de glezne” www.fanatik.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
niculina stoican jpg
Niculina Stoican le critică dur pe tinerele care nu vor copii. „Niște motivații puerile” PrimeTime
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, întâlnire neașteptată la „Asia Express”. Cine le-a ajutat în Uzbekistan PrimeTime
asia express cheloo facebook jpeg
#Asia Express
Asia Express, provocare neașteptată în Uzbekistan. Cheloo: „Ne-a atacat demnitatea” PrimeTime
mohannad zaid concurent masterchef jpg
Mohannad Zaid de la MasterChef a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe chefi: „Sunt virgin” PrimeTime
Burlacii Foc în Paradis jpg
Ce concurent a adus un „manual de vrăjitorie” în show-ul „Burlacii: Foc în Paradis” PrimeTime
maurice munteanu asia express facebook jpeg
#Asia Express
Surpriză la Asia Express. Maurice și Connie au dat lovitura la jocul de imunitate PrimeTime
adelina pestritu jpg
Cum arată camera nopților de amor din „Burlacii: Foc în Paradis”. Adelina Pestrițu, imagini din vila concurenților PrimeTime
maurice munteanu connie preda instagram jpg
#Asia Express
VideoMaurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat în timpul căutării unei cazări PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net