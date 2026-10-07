Cheloo și Mihai Ban, ajutor nesperat la Asia Express! Cum au reușit să convingă doi români să-i ducă la Irina Fodor

Cheloo și Mihai Ban au avut parte de o situație neașteptată în timpul unei curse de la Asia Express 2026. După ce au pornit printre primii în competiție, cei doi concurenți au dat peste un cuplu de români într-un mall și au găsit rapid o soluție pentru a obține ajutorul de care aveau nevoie.

Cheloo și Mihai Ban Foto: Antena 1

Cu stilul său direct și fără prea multe menajamente, Cheloo a reușit să-i convingă pe cei doi să le ofere indicațiile necesare. Strategia a funcționat, iar concurenții au ajuns înaintea celorlalte echipe la Irina Fodor.

Întâlnirea care le-a schimbat cursa lui Cheloo și Mihai Ban

În timpul cursei, Cheloo și Mihai Ban aveau nevoie să găsească rapid locul în care îi aștepta prezentatoarea Asia Express. Cum timpul era esențial, orice ajutor din partea localnicilor putea face diferența.

Norocul lor a fost că, într-un mall, au dat peste doi români. Spre deosebire de alte echipe care apelaseră deja la conaționali întâlniți pe traseu, Cheloo și Mihai Ban nu avuseseră până atunci parte de o asemenea întâlnire.

Cheloo a abordat situația în stilul său caracteristic și le-a transmis celor doi că au nevoie urgentă de ajutor.

„La un moment dat ne ciocnim cu doi români. Alții s-au mai folosit de români întâlniți accidental în această excursie minunată. Noi n-am găsit români până acum. Mergeți cu noi, nu plecați, că mai rău vi se întâmplă. Repede că vă rupem pe genunchi!”, le-a spus Cheloo tinerilor cu care s-a întâlnit în mall.

Replica artistului a stârnit, bineînțeles, amuzamentul telespectatorilor, mai ales că aceasta este maniera în care Cheloo a ales să gestioneze una dintre cele mai importante etape ale cursei.

Cheloo a apelat la „metodele” sale pentru a primi ajutor

Odată ce cei doi români au acceptat să îi ajute, lucrurile s-au mișcat mult mai repede. Aceștia le-au oferit concurenților indicații cu privire la direcția în care trebuiau să meargă pentru a ajunge la intrarea unde se afla Irina Fodor.

Pentru Cheloo și Mihai Ban, ajutorul venit exact la momentul potrivit s-a dovedit decisiv. Cei doi au reușit să își continue traseul și, în cele din urmă, au ajuns primii la punctul de întâlnire.

Cheloo și Mihai Ban au fost prima echipă ajunsă la Irina Fodor

Cursa s-a încheiat cu o surpriză plăcută pentru cei doi. Cheloo și Mihai Ban au fost prima echipă care a ajuns la Irina Fodor, iar momentul a fost unul de bucurie pentru concurenți după săptămânile de tensiune și provocări.

Cheloo a povestit ulterior, cu aceeași ironie caracteristică, despre modul în care au reușit să obțină ajutorul celor doi români și despre bucuria de a vedea că sunt primii.

„Am sechestrat doi români, i-am amenințat din vorbe și l-am făcut să ne ajute. Avem senzația că am ajuns repede (...) După câteva săptămâni de stres, chin și nervi, descoperim și noi că suntem numărul 1 (...) Am primit un cadou greu, am crezut că este o pedeapsă ”, i-a povestit Cheloo Irinei Fodor.

Victoria de etapă le-a adus și un coș cu produse, însă reacția lui Cheloo la premiu a fost, din nou, una aparte. Artistul a mărturisit că, inițial, a crezut că greutatea cadoului ar putea ascunde mai degrabă o pedeapsă decât o recompensă.

Mirela Retegan și Maya au venit imediat după ei

După Cheloo și Mihai Ban, la Irina Fodor au ajuns Mirela Retegan și Maya. Cele două au fost surprinse să constate că se află printre primele echipe ajunse la destinație și au recunoscut că traseul le-a pus probleme.

În schimb, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, etapa nu a decurs la fel de bine. Cele două s-au enervat după ce au realizat că au trecut pe lângă steagul Asia Express și au ratat un punct important de pe traseu.