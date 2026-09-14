 Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express: „Regretele sunt pentru morți”. De ce nu a plecat să câștige marele premiu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express: „Regretele sunt pentru morți”. De ce nu a plecat să câștige marele premiu

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cheloo (48 de ani) a acceptat provocarea Asia Express fără să plece la drum cu planuri mari, strategii sau obsesia de a pune mâna pe marele premiu.

Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express
1/4
Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express Foto: click.ro

Artistul recunoaște că nu știa aproape nimic despre ceea ce îl așteaptă. Nu cunoștea aproape pe nimeni și nici regulamentul nu îi era clar. Tocmai lipsa așteptărilor a făcut, însă, ca experiența să fie una aparte.

Am plecat fără să știu ce fac. Nu cunoșteam aproape pe nimeni și nu știam regulamentul”, a povestit Cheloo.

Artistul crede că, dacă te pregătești prea mult pentru o asemenea aventură, riști să nu mai pleci deloc. „Dacă te pregătești prea mult, nu pleci”, adaugă el.

Cheloo nu a plecat cu gândul să câștige Asia Express

În timp ce pentru unii concurenți marele premiu reprezintă principalul obiectiv, Cheloo spune răspicat că el și partenerul său nu au pornit la drum cu gândul la trofeu.

Noi nu am plecat, n-am venit aici să câștigăm”.

Întrebat de cine i-a fost cel mai teamă dintre concurenți, răspunsul este la fel de tranșant: „Nu ne-a fost teamă pentru că nu am venit să câștigăm Asia Express și n-am simțit nevoia de competiție decât 5% din timp”, a mai spus cunoscutul artist.

Pentru Cheloo, aventura a fost mai degrabă despre experiență decât despre lupta pentru primul loc.

Rucsacul, probele și lipsa confortului

Asia Express a însemnat, evident, și momente dificile: găsirea cazărilor, a transportului, probele și efortul fizic al drumului cu rucsacul în spate. Cu toate acestea, Cheloo nu descrie aventura drept una dramatică.

Nu a fost nimic traumatizant, dramatic”, a concluzionat Cheloo.

Artistul spune că nu a avut nici măcar proiecții legate de ceea ce urma să se întâmple, pentru că el însuși nu cunoștea suficient de bine formatul.

Eu m-am uitat pe bucăți, nu știam regulamentul și când te uiți pe bucăți, azi mă uit, mă mai uit peste două săptămâni, mă mai uit la anul și nu ai cum să percepi Asia Express pe adevărat”, mărturisește el.

Tocmai această lipsă de așteptări a fost, în opinia lui, farmecul experienței.

Asta a fost farmecul pentru mine și a fost o mișcare foarte deșteaptă pentru că nu am avut așteptări”mai spune Cheloo.

„Regretele sunt pentru morți”

A existat vreun moment în care să regrete participarea? Cheloo nu lasă loc de interpretări.„Regretele sunt pentru morți”, spune artistul.

Nici despre un moment în care să fi simțit că va claca nu vorbește. Chello ne-a spus pentru Click! că el și partenerul său erau obișnuiți cu situații dificile și nu s-au văzut puși în situația de a renunța.

Nu ne-am construit să clacăm. Ne-am obișnuit cu chestii la fel, ca să nu zic mai grele decât Asia Express”. Iar dacă ar primi din nou propunerea de a participa, răspunsul său este „da”, din nou.

Da, nu m-a speriat nimic”, a spus artistul, cu o singură observație făcută în stilul său ironic: o nouă participare la Asia Express ar putea deveni plictisitoare pentru cei de acasă.

Ce își mai dorește Cheloo

Poate cea mai interesantă parte a discuției apare atunci când l-am întrebat pe Cheloo ce își mai dorește pentru el și ce obiective mai are până la finalul anului.

Cheloo recunoaște că nu funcționează după planuri pe termen lung.

Nu am planuri la termen”ne-a spus artistul pentru Click!

Și nici nu simte nevoia să își stabilească acum o „mare provocare” sau o „mare reușită”. Cheloo mai spune că este deja obișnuit cu reușita și că, privind în urmă, viața i-a oferit mai mult decât ar fi îndrăznit să viseze în copilărie sau în tinerețe.

Nu m-am gândit niciodată care ar fi cea mai mare provocare și nici care ar fi cea mai mare reușită, pentru că sunt obișnuit cu reușita și sunt obișnuit să reușesc în viață”, ne-a uimit Cheloo.

Mai mult, Cheloo spune că nici nu mai pune întotdeauna în balanță, la maximum, reușitele sau nereușitele.

Cumva știu clar că nici măcar nu apreciez reușitele sau nereușitele la maxim”.

Iar când privește tot ce a realizat până acum, concluzia este una surprinzător de simplă:

Până acum tot ce mi-am propus s-a realizat mult mai mult decât am visat și mi-am imaginat în tinerețe sau în copilărie, așa că restul e bonus!”.

Poate tocmai aici se află explicația pentru felul în care Cheloo a privit și Asia Express: fără presiunea de a demonstra ceva, fără frica de eșec și fără să transforme fiecare experiență într-o cursă pentru un trofeu. A plecat fără să știe exact ce face, a trăit drumul așa cum a venit și s-ar întoarce, dacă ar avea ocazia.

Pentru un om care spune că viața i-a oferit deja mai mult decât a visat, marele premiu nu pare să fi fost niciodată miza. Premiul a fost experiența.

Ghid de cumpărături

banner dida dragan jpg
#Exclusiv Click!
Dida Drăgan a împlinit 80 de ani. Marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia.” De ce se îmbracă în negru Vedete românești
florin marin jpg
VideoCe avere a moștenit Florin Marin după moartea soțului său, Philip Clements. Pe ce cheltuie influencerul banii Vedete românești
image
Cele mai periculoase drumuri din România după lăsarea întunericului. Șoselele naționale care trezesc coșmaruri multor șoferi adevarul.ro
image
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan adevarul.ro

Parteneri

image
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă” www.fanatik.ro
image
Sătui de internetul prost, sătenii l-au legat de stâlp pe angajatul venit să verifice problema, în India observatornews.ro
image
În 1982, Israelul a eliberat 28 de măgari în deșert. După 44 de ani, a apărut o oază în unul dintre cele mai aride locuri de pe Terra www.antena3.ro
image
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Cum vor fi verificate veniturile românilor care cer credite. Schimbarea pregătită de ANAF playtech.ro
image
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei” www.fanatik.ro
image
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă! www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
radu mazere jr andreea popescu jpg
VideoAndreea Popescu și Radu Mazăre Jr. au atras din nou atenția! Ce relație au cei doi Vedete românești
melek si bona ei, ana jpg
VideoDe ce a izbucnit în lacrimi bona lui Melek Mincă. Gestul făcut de tiktokeriță Vedete românești
Catherine Zeta Jones, Michael Douglas foto Profimedia jpg
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones n-ar mai fi fost azi împreună, dacă făceau acest lucru Vedete internaționale
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Probleme pentru Brian Hickerson, iubitul regretatei Hayden Panettiere. „Este extrem de frustrant” Vedete internaționale
toto dumitrescu (1) jpg
Toto Dumitrescu scapă de închisoare. Cum și-a justificat fuga de la locul accidentului Vedete românești
Cristina Ionașcu, hostess și model în vârstă de 26 de ani, a intrat în aventura „Burlacii - Foc în Paradis” de la Pro TV
#Exclusiv Click!
Și-a găsit Cristina Ionașcu sau nu dragostea după participarea la „Burlacii”: „Nu mai caut nimic la un bărbat” Vedete românești
Ce spune Nicolai Tand după Asia Express
#Exclusiv Click!
Ce spune Nicolai Tand după Asia Express: „Ne-a luat adrenalina”. Cum își răsfață soția și ce plan are pentru Franța Vedete românești
banner dida dragan jpg
#Exclusiv Click!
Dida Drăgan a împlinit 80 de ani. Marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia.” De ce se îmbracă în negru Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net