 Elena Udrea, mesaj dur la opt ani de la arestarea sa: „Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării?”
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Elena Udrea, mesaj dur la opt ani de la arestarea sa: „Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării?”

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Elena Udrea a transmis un mesaj după ce s-au împlinit opt ani de la arestarea sa în dosarul „Gala Bute”. Pe rețelele de socializare, fosta politiciană a amintit și de momentul în care a fost luată de lângă fiica sa, la doar 13 zile după ce aceasta se născuse prematur.

Elena Udrea.
Elena Udrea. Foto: Facebook

După trei ani și 10 luni executați în penitenciar, din cei șase ani de închisoare primiți în dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea a fost eliberată condiționat și a putut reveni acasă, acolo unde o așteptau Eva și tatăl ei, Adrian Alexandrov.

„Arestată pentru că l-am adus pe Bute să boxeze în România!”

În mesajul în care a vorbit despre împlinirea celor opt ani de la arestarea din Costa Rica, Elena Udrea i-a menționat și pe politicienii despre care susține că nu au contestat legalitatea arestării sale, deși, afirmă ea, statul român ar fi recunoscut ulterior că aceasta a fost ilegală.

„Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă, în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur! După trei luni în pușcărie, statul român însuși a recunoscut că am fost judecată ilegal și a cerut eliberarea mea!

Arestată pentru că l-am adus pe Bute să boxeze în România! O fetiță de nici două săptămâni a rămas fără mamă! Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării legalitatea arestării mele? Cei care azi sar să îi ia apărarea lui Bolojan, foștii mei colegi, ba chiar fostele colege, mame și ele, nu au avut nicio tresărire față de abuzul care mi se întâmpla!

Cum nu au avut nimic de spus nici când, trei ani și patru luni, printr-un uriaș abuz al justiției conduse de miniștri PNL, nu m-au lăsat să ies din pușcărie pentru a fi cu copilul meu! Pe ăștia vreți voi să îi menajez eu?”, a scris Elena Udrea pe Facebook. 

Mesajul Elenei Udrea.
Mesajul Elenei Udrea. Foto: Facebook

Elena Udrea, despre perioada în care a stat despărțită de Eva 

De asemenea, Elena Udrea a vorbit în trecut despre perioada în care a fost despărțită de fiica sa și a mărturisit că cel mai greu i-a fost să stea departe de Eva într-o perioadă în care micuța avea cea mai mare nevoie de mama ei.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea, potrivit Spynews.ro.

„Mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”  

Fosta politiciană a povestit și cum decurgeau întâlnirile cu fiica sa în perioada în care se afla în penitenciar.

„Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”, a mai adăugat Elena Udrea în interviul care a fost difuzat la Știrile Antena Stars.

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