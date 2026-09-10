What’s UP, dezvăluiri după Asia Express: „Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți” Artistul, probleme de sănătate

What’s Up (37 de ani) și soția lui au acceptat una dintre cele mai mari provocări ale vieții lor: Asia Express.

1/6 What’s Up (37 de ani) și soția lui au acceptat una dintre cele mai mari provocări ale vieții lor: Asia Express Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Artistul recunoaște că experiența l-a scos complet din zona de confort și că, deși de acasă este ușor să comentezi și să spui „eu făceam altfel”, realitatea din competiție este cu totul alta.

„De neuitat și de nerepetat. Pentru că de acasă, privind, e foarte ușor să comentezi: «Doamne, făceam, dregeam». Când ajungi acolo, realizezi că Asia Express nu e o glumă, Asia Express e reală”, ne-a povestit artistul pentru Click!.

What’s Up, despre cel mai greu moment din Asia Express

Pentru What’s Up, una dintre cele mai dificile provocări a fost chiar comunicarea. Artistul a mărturisit că i-a fost foarte greu să poarte conversații lungi cu oameni pe care nu îi cunoștea și într-o limbă pe care nu o stăpânea.

„În primul rând, să vorbesc o oră și jumătate cu un om într-o limbă pe care nu o cunosc. Mă ia de n-am aer! Glumim, râdem… Ha-ha-ha… Cât să râdem? Zece, cincisprezece minute? De ce să vorbesc o oră și jumătate în Uzbekistan când eu nu știu nici românește bine?”, ne-a spus, amuzat, What’s Up.

Nici Uzbekistanul, nici China nu i s-au părut mai ușoare.

„La fel, dar greu peste tot. Asia e greu ca să fie românește”, a explicat artistul.

Soția lui What’s Up l-a scos din toate încurcăturile

Dacă artistul a avut momente în care s-a simțit depășit de situație, soția lui pare să fi fost adevăratul „om-cheie” al echipei. What’s Up recunoaște fără ezitare că, fără ea, lucrurile ar fi fost mult mai complicate.

„Dacă nu era soția mea, nu prindeam cazare, nu prindeam mașină. Are dulceața ei, când le vorbește, nu știu ce le face, îi hipnotizează”, a povestit el.

Artistul spune că soția lui a reușit să obțină transport, cazare și chiar mâncare, în timp ce el a avut o altă misiune.

„A făcut rost de transport, de cazare, de mâncare. Eu am fost cărăuș. Am cărat bagaje. Ea, fiind micuță, 1,59 metri, 47 de kile, a trebuit să care în față bagajele și în spate bagajele mele”, a spus What’s Up.

Gluma nu s-a oprit aici, mai ales că artistul avea deja probleme cu spatele.

„Dublă hernie de disc, cu două operații, ne-am completat perfect”, a adăugat el.

Probleme de sănătate pentru What’s Up

Aventura din Asia a venit într-o perioadă în care artistul se confruntă cu probleme serioase la nivelul coloanei. What’s Up a povestit că a trecut printr-o operație pentru dublă hernie de disc și că recuperarea nu a fost una pe care să o poată amâna la nesfârșit.

„Imediat în timpul pandemiei am făcut operație pentru dublă hernie. N-am apucat să mă duc la noi și nici la kinetoterapie, iar anul ăsta am ratat neamărimi pentru că nu am putut să merg din cauza herniei de disc”, ne-a explicat el.

Artistul a început, însă, să acorde mai multă atenție recuperării.

„Am făcut kinetoterapie, pentru că nu-i de joacă cu coloana și nu doresc nimănui să fie inconștient ca mine”, a mărturisit What’s Up.

Chiar și cu aceste probleme, experiența Asia Express nu l-a făcut să regrete participarea. Din contră, spune că ar repeta aventura.

„Aș repeta-o cu toată inima. Este ceva de neuitat. Am glumit și eu acum la început de discuție, dar e ceva foarte frumos. Ne scoate, în primul rând, pe toți din zona noastră de confort, pentru că noi, la un moment dat, ne obișnuim cu binele și cu prea binele. Și, când totul e bine, îți mai dă Dumnezeu câte un fulger în viață prin Asia Express”, ne-a mai declarat artistul pentru Click!.

Cum s-au descurcat cu mâncarea

La capitolul mâncare, What’s Up a recunoscut că nu i-a fost tocmai ușor să găsească preparatele cu care era obișnuit.

„De obicei e mai greu să găsești o friptură, o ceafă de porc, un cașcaval de-al nostru, un mic. Pentru mine și soția mea, însă, ea cel puțin nu prea mănâncă deloc… de când a făcut-o mama ei, nimic animal: carne, lapte, ouă, toate astea”, a explicat el.

Soția cunoscutului artist este vegetariană, astfel că pentru ea orezul, omniprezent în Asia, a fost o soluție bună.

What’s Up, în schimb, a dus dorul preparatelor românești.

„Eu cochetez foarte rău cu șnițelul. Așa m-a crescut mămica mea, te iubesc, mamă! N-am prea găsit șnițel acolo, dar m-am descurcat cu orezul”, a glumit artistul.

Acasă, însă, lucrurile stau diferit. Soția lui gătește și preparatele sunt în principal vegetale.

„La noi acasă se gătește. Face soția mea mazăre, fasole, mâncare de ceapă, cartofi, toate ciorbele frumoase din lumea vegetală. Avem mâncare gătită acasă, noi așa trăim”, a spus What’s Up.

„Pentru noi, raiul pe pământ este atât timp cât suntem împreună”

Dincolo de probe, drumuri, bagaje și lipsa confortului, Asia Express pare să fi fost și un test pentru relația celor doi. Iar What’s Up vorbește cu multă căldură despre soția sa.

Întrebat dacă și-a găsit „raiul pe pământ” alături de ea, artistul a răspuns fără ezitare:

„De soția mea. Dar indiferent că suntem în Asia, indiferent că suntem în Bulgaria, la noi aici, indiferent că sunt la Constanța, pentru noi este raiul pe pământ atât timp cât suntem împreună”, am mai aflat pentru Click! de la What’s Up.

What’s Up și soția lui, surpriză pentru telespectatori?

Iar dacă aventura Asia Express a fost una plină de surprize, What’s Up a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii ar putea avea parte de una și după întoarcerea din competiție.

Întrebat dacă ar putea apărea „moștenitori”, artistul a răspuns misterios:

„Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți, nu știm”, ne-a declarat artistul.

„O, deci surprize, surprize!”, a venit replica.

„Da, vedem după ce se difuzează emisiunea”, a continuat What’s Up.

Artistul a dezvăluit și că au un naș „acolo promis”, însă identitatea acestuia rămâne, deocamdată, secretă.

„Nu putem să zicem cine. Îl descoperim. Pe care îl iubim și respectăm”, a spus el, păstrând misterul.

Rămâne, așadar, de văzut dacă aventura din Asia Express le-a adus lui What’s Up și soției sale doar amintiri sau și cea mai frumoasă veste.

What’s Up revine cu muzică nouă

După aventura din Asia Express, artistul nu pierde timpul. A lansat deja două piese, una alături de fratele său, Ninho, intitulată „Noi Doi”, și o alta cu “sora sa”, Emily Alupei, „Circ”.

„Am lansat ambele piese astăzi și peste două zile lansăm «What’s Up din Asia Express», o piesă inspirată din tot ce am trăit acolo. Sperăm să vă placă”, a anunțat artistul.

Toamna vine cu și mai multă muzică, iar What’s Up spune că lucrează împreună cu soția sa în propriul studio și la labelul lor, „Raiul pe Pământ”.

„Și eu și soția mea lucrăm împreună în același studio, la labelul nostru, se numește Raiul pe Pământ. Colaborăm cu bunul meu prieten Marius China, de la We Love Music Records. Și, da, mulțumim lui Dumnezeu că avem oameni frumoși în jur și că ne putem dezvolta și ne putem bucura de ce știm noi să facem, și anume muzică”, a încheiat What’s Up.