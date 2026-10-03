Vali Vijelie va deveni bunic! Artistul a făcut anunțul emoționant pe rețelele de socializare

Vali Vijelie traversează una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Artistul a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să devină bunic, iar vestea a fost primită cu entuziasm de fanii săi.

Vali Vijelie o să devină bunic Foto: Facebook

Se mărește familia lui Vali Vijelie

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de manele din România a ales să împărtășească momentul special cu cei care îl urmăresc în mediul online. Vali Vijelie a publicat imagini de la o petrecere organizată într-o atmosferă festivă, decorată în nuanțe de roz.

Camera a fost amenajată cu numeroase baloane, o masă pregătită în detaliu și elemente decorative care au atras imediat atenția internauților. Decorul în tonuri de roz i-a făcut pe mulți dintre cei care au văzut imaginile să se gândească la faptul că în familia artistului urmează să vină pe lume o fetiță.

Vali Vijelie, mesaj emoționant: „Viitor bunic”

Bănuielile internauților au fost confirmate chiar de Vali Vijelie. Artistul a transmis un mesaj prin care a dezvăluit că se pregătește să intre într-un nou rol în familie: cel de bunic.

„Viitor bunic”, a scris Vali Vijelie în mediul online, alături de imaginile care au dezvăluit atmosfera specială pregătită pentru acest moment.

Anunțul făcut de Vali Vijelie. Foto: Instagram

Vali Vijelie, dezvăluiri despre viața personală și cei patru copii

Vali Vijelie s-a remarcat de-a lungul timpului nu doar prin prisma carierei sale în industria muzicală românească, ci și prin viața personală. Artistul are patru copii, proveniți din trei relații, iar despre familia sa și trecutul sentimental a vorbit deschis în cadrul unui podcast.

În prezent, Vali Vijelie este căsătorit cu Carmen, femeia alături de care formează un cuplu de mai bine de 27 de ani. Cei doi au împreună doi copii, Cati și Nuțu. Din celelalte două relații, artistul mai are doi copii, Florin și Rafi, pe care îi are cu Mioara, respectiv Geta.

Viața sentimentală a lui Vali Vijelie a fost de-a lungul anilor un subiect de interes pentru public, însă artistul a făcut o precizare cu privire la statutul său marital. Invitat în cadrul podcastului „Povești de film, cu Mara Bănică”, acesta a povestit despre primele sale relații și a explicat că singura femeie cu care a fost căsătorit este Carmen.

„Prima dată când m-am căsătorit aveam 19 ani. Nu că m-am căsătorit, vorbeam cu o fată. Nu am fost căsătorit, căsătorit am fost cu o singură femeie. Cati și Nuțu sunt cu soția mea, Carmen. Florin este cu Mioara, iar Rafi este cu Geta. Cu Carmen sunt de 27 de ani.

Nu am fost căsătorit cu nicio femeie, doar cu Carmen, dar pe copii i-am recunoscut. Sunt copiii mei, copiii mei nu au nicio vină. Eu am o problemă ca copiii mei să se ducă la muncă, să muncească, asta este problema. Primele două relații nu au mers, așa a fost să fie. Cine a fost de vină nu mai contează. N-a fost să fie, asta a fost”, a spus Vali Vijelie, în cadrul podcastului „Povești de film, cu Mara Bănică”.

Cum și-a cunoscut Vali Vijelie soția

Vali Vijelie și Carmen formează unul dintre cuplurile longevive din lumea mondenă. Cei doi s-au cunoscut în anii '90, pe vremea când artistul cânta într-un restaurant. La momentul primei întâlniri, Carmen era adolescentă, iar diferența de vârstă dintre cei doi a fost unul dintre motivele pentru care mama acesteia nu a fost de acord cu relația.

Vali Vijelie și Carmen. Foto: Arhiva Click!

Artistul a povestit că prima dată s-au întâlnit întâmplător, în timp ce el cânta într-un restaurant. Deși mama lui Carmen s-a opus atunci unei apropieri între cei doi, drumurile lor s-au intersectat din nou câțiva ani mai târziu.

„Prim și prima întâlnire a fost în 90. Atunci ne-am cunoscut, eu cântam într-un restaurant. Ea era mică atunci, mama ei era contra. Ea avea 15- 16 ani, a trecut pe acolo întâmplător. Eu aveam 20 de ani și mama ei nu a fost de acord și apoi, peste șase ani ne-am întâlnit”, a povestit Vali Vijelie, la „În Oglindă”.