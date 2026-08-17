Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția

Soția lui Vali Vijelie, Carmen, susține că a fost sunată în urmă cu o noapte de o femeie care, folosind un număr ascuns, i-ar fi spus că artistul se află la hotel alături de o „starletă”.

Carmen și Vali Vijelie sunt împreună de 28 de ani, iar relația lor a trecut, de-a lungul timpului, prin numeroase momente intens discutate în spațiul public.

Cum i-a răspuns Carmen amantei

În mesajul publicat pe Instagram, Carmen i-a răspuns direct femeii care ar fi contactat-o, afirmând că amantele soțului ei nu vor ajunge niciodată la nivelul ei și că nu are niciun motiv să fie sunată sau implicată în astfel de situații.

Postarea a rămas online doar câteva ore, după care Carmen a șters-o, fără să ofere explicații suplimentare sau detalii despre persoana care ar fi apelat-o. Nu este însă prima dată când apar zvonuri privind infidelitatea manelistului - un subiect alimentat inclusiv de versurile sale, precum cele din piesa „Să iubești două femei”, potrivit SpyNews.

„Pentru femeia care m-a sunat azi-noapte cu număr privat să îmi spună că soțul meu este la hotel cu o starletă… În primul rând, eu dacă sun pe cineva, sun cu număr, mă prezint și astfel îmi asum ce spun. Ce să îți fac, soro, dacă nu ai fost ceea ce trebuie, să îți rezolv eu problemele? Când era cu tine, nu mă mai sunai, așa că nu mă mai suna nici acum că nu mă interesează. PS: Voi nu o să fiți niciodată eu”, a fost mesajul scris de soția lui Vali Vijelie, pe Instagram.

Manelistul se inspiră din realitate pentru piesele sale

În podcastul Invitații lui Dobrater, Vali Vijelie declara că „tot ce cântăm noi e din viața de zi cu zi”, adăugând că, în opinia sa, există două tipuri de bărbați: cei care „calcă strâmb și recunosc” și cei care „nu recunosc nici după ce sunt prinși”.

Nu este primul scandal de acest fel: în 2024, Vali Vijelie ar fi fost surprins în compania unei femei brunete, iar Carmen l-a amenințat atunci cu un divorț.

Artistul a oferit atunci o explicație la emisiunea lui Cătălin Măruța, conform căreia mărturisește faptul că între el și domnișoara cu care a apărut în miez de noapte nu a existat nimic mai mult decât. Cât despre soția sa a mărturisit că au petrecut Paștele împreună.

„Vali Vijelie: Vrei să-ți spun ceva? Care e fără de păcat să dea cu piatra în celălalt! Am vrut să fac un bine unui om care trebuia să ajungă acasă!

Cătălin Măruță: Și i-ai pus mâna pe fund!

Vali Vijelie: Am ajutat-o să urce în mașină!

Cătălin Măruță: Și soția ta s-a supărat!

Vali Vijelie: Chiar s-a supărat rău de tot. Ea, dacă vrea să mă ierte, mă iartă, dacă nu vrea, mă gonește de acasă.

Cătălin Măruță: Cum s-a întâmplat de data asta?

Vali Vijelie: Nu știu. Cred că mi-a pus bagajele la ușă.(...) Am cântat și apoi am urcat cu băieții sus, la benzinărie, să bârfim puțin și s-a nimerit să fie o domnișoară. Așa se nimerește tot timpul, ce vrei să zic? (…) Cred că niciodată nu s-a supărat atât de tare (n.r. soția lui), e supărată rău de tot pe mine. A zis: <<Până când? Cât o ții așa?>>