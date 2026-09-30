 Ultimele imagini cu Presley Gerber, filmate cu câteva ore înainte de moartea sa. Modelul se afla în centrul de recuperare
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoUltimele imagini cu Presley Gerber, filmate cu câteva ore înainte de moartea sa. Modelul se afla în centrul de recuperare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noi imagini cu Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și Rande Gerber, au fost făcute publice după moartea modelului. Videoclipul îl surprinde în centrul de recuperare din Santa Monica, cu o seară înainte de deces.

Presley Gerber și-a filmat ultimele momente cu o seară înainte să moară
Presley Gerber și-a filmat ultimele momente cu o seară înainte să moară Foto: Getty images

Presley Gerber și-a filmat ultimele momente într-un centru de recuperare din Santa Monica, California, cu o seară înainte să moară. Imaginile, obținute de Page Six, îl arată pe fiul lui Cindy Crawford în camera în care era cazat, fără ca acesta să știe că avea să fie ultima sa filmare.

Cum arată ultimele imagini cu Presley Gerber

În videoclip, Presley Gerber apare îmbrăcat într-un maiou alb, cu un lanț argintiu la gât și ochelari negri. Tatuajele distinctive de pe gâtul modelului sunt vizibile, în timp ce acesta filmează interiorul spațiului în care locuia.

Camera avea mai multe paturi și un balcon cu vedere spre proprietatea centrului și asupra orașului. Potrivit unor surse citate de Page Six, imaginile au fost filmate sâmbătă seara, cu puțin timp înainte de moartea lui Presley.

Modelul, în vârstă de 27 de ani, fusese internat la centrul de recuperare în același weekend în care a fost declarat mort.

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, autoritățile au intervenit în urma unui apel care menționa un „stop cardiac” și o „supradoză”.

Sursa Youtube

Presley Gerber se afla într-un centru de recuperare din Santa Monica

Centrul în care se afla Presley Gerber dispunea de spații de cazare, sală de sport, cinematograf, bucătărie și zone cu vedere asupra orașului și munților din apropiere.

Programul de tratament este descris de centrul respectiv drept unul în trei etape, care include activități de stabilire a obiectivelor, voluntariat și exerciții pentru dezvoltarea personală.

Surse citate de Page Six au afirmat că Presley „părea schimbat” în zilele dinaintea morții și că „nu mai părea el însuși”. Familia Gerber a cerut ulterior discreție în această perioadă.

Moartea sa a afectat profund familia. Presley era foarte apropiat de sora sa, Kaia Gerber, iar surse citate de publicațiile americane au descris relația dintre cei doi drept una extrem de strânsă.

Cindy Crawford și Rande Gerber se pregătesc pentru o ceremonie comemorativă restrânsă, departe de presă și paparazzi.

Presley Gerber ar fi fost incinerat la câteva zile după moarte, iar familia intenționează să păstreze cenușa sa la locuința părinților din Malibu.

Ghid de cumpărături

Roxana Nemes png
Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți Vedete românești
roxana hulpe botez fetita jpg
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop” Vedete românești
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
De ce U Cluj și FCSB se bat pe Nicolae Stanciu. Comparația pe cifre cu Ianis Hagi www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Afacerea de 24 de milioane de euro a lui Gigi Becali, blocată fiindcă România nu are guvern! Cum a votat acesta în Parlament as.ro
image
La ce distanță după indicatorul de localitate poate sta radarul Poliției. Regula din Codul Rutier playtech.ro
image
Daniel Bîrligea, contract bombă la Frosinone! Ce scrie, de fapt, în acte: 5 milioane de euro, apoi jucătorul revine la FCSB! www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
andreea popescu
Apariția Andreei Popescu i-a alarmat pe fani. Vedeta a dezvăluit motivul semnelor de pe gât Vedete românești
Chad Lowe
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă” Vedete internaționale
zoe saldana gettyimages jpg
Zoe Saldaña, fără sutien la 48 de ani! A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris Vedete internaționale
banner cleopatra stratan jpg
#Exclusiv Click!
Cleopatra Stratan, răsfățata familiei! Ce spune despre relația cu tatăl ei, Pavel Stratan, înainte de ziua ei Vedete românești
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone, mărturisiri despre căsnicia cu Jennifer Flavin. Ce regretă actorul: „Am tot amânat” Vedete internaționale
Sebastian Dobrincu de la Survivor România 2023
Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română. Motivul pentru care milionarul a cerut ajutorul instanței Vedete românești
Roxana Nemes png
Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți Vedete românești
Christopher Reeve foto Profimedia jpg
Blestem în familie? După ce Christopher Reeve a murit prematur, fiul lui „Superman” se luptă pentru viața sa! Vedete internaționale
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net