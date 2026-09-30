Ultimele imagini cu Presley Gerber, filmate cu câteva ore înainte de moartea sa. Modelul se afla în centrul de recuperare

Noi imagini cu Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și Rande Gerber, au fost făcute publice după moartea modelului. Videoclipul îl surprinde în centrul de recuperare din Santa Monica, cu o seară înainte de deces.

Presley Gerber și-a filmat ultimele momente cu o seară înainte să moară Foto: Getty images

Presley Gerber și-a filmat ultimele momente într-un centru de recuperare din Santa Monica, California, cu o seară înainte să moară. Imaginile, obținute de Page Six, îl arată pe fiul lui Cindy Crawford în camera în care era cazat, fără ca acesta să știe că avea să fie ultima sa filmare.

Cum arată ultimele imagini cu Presley Gerber

În videoclip, Presley Gerber apare îmbrăcat într-un maiou alb, cu un lanț argintiu la gât și ochelari negri. Tatuajele distinctive de pe gâtul modelului sunt vizibile, în timp ce acesta filmează interiorul spațiului în care locuia.

Camera avea mai multe paturi și un balcon cu vedere spre proprietatea centrului și asupra orașului. Potrivit unor surse citate de Page Six, imaginile au fost filmate sâmbătă seara, cu puțin timp înainte de moartea lui Presley.

Modelul, în vârstă de 27 de ani, fusese internat la centrul de recuperare în același weekend în care a fost declarat mort.

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, autoritățile au intervenit în urma unui apel care menționa un „stop cardiac” și o „supradoză”.

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Presley Gerber se afla într-un centru de recuperare din Santa Monica

Centrul în care se afla Presley Gerber dispunea de spații de cazare, sală de sport, cinematograf, bucătărie și zone cu vedere asupra orașului și munților din apropiere.

Programul de tratament este descris de centrul respectiv drept unul în trei etape, care include activități de stabilire a obiectivelor, voluntariat și exerciții pentru dezvoltarea personală.

Surse citate de Page Six au afirmat că Presley „părea schimbat” în zilele dinaintea morții și că „nu mai părea el însuși”. Familia Gerber a cerut ulterior discreție în această perioadă.

Moartea sa a afectat profund familia. Presley era foarte apropiat de sora sa, Kaia Gerber, iar surse citate de publicațiile americane au descris relația dintre cei doi drept una extrem de strânsă.

Cindy Crawford și Rande Gerber se pregătesc pentru o ceremonie comemorativă restrânsă, departe de presă și paparazzi.

Presley Gerber ar fi fost incinerat la câteva zile după moarte, iar familia intenționează să păstreze cenușa sa la locuința părinților din Malibu.